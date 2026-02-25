Kidobta a tengeralattjárókat és besöpörte a háborús láz hasznát a Rheinmetall olasz párja

Európa újrafelfegyverzésén nemcsak a német Rheinmetall keresi degeszre magát, de az olasz hadiipari óriás Leonardo is kiválóan muzsikál. A vállalat az elmúlt évben megszabadult gyengén teljesítő tengeralattjáró részlegétől (UAS), ami lehetővé tette a cég adósságának jelentős csökkentését, miközben növelte bevételeit, rendelésállományát és persze nyereségét is.

A Leonardo standja egy hadiipari expón / Fotó: NurPhoto via AFP

Minden fontos területen felülmúlta a várakozásokat a Leonardo

Az olasz fegyvergyártó összehasonlítható, tehát a leválasztott UAS nélküli új rendelései 15 százalékkal 23,8 milliárd euróra nőttek tavaly, míg a cég árbevétele 11 százalékos bővülés után 19,5 milliárd eurót tett ki az elmúlt évben a Leonardo honlapján közzétett eredmények szerint. A kamatfizetés, adó és amortizáció előtti nyereség (EBITA) ennél is nagyobb mértékben emelkedett, 18 százalékos növekedés után 1,75 milliárd eurót tett ki. A szabad működési cash-flow is szépen gyarapodott, 21 százalékos növekedés után 1 milliárd eurót tett ki.

Az eredmények felülmúlják a cég iránymutatását, noha azokat tavaly nyáron már egyszer megemelte a vállalat.

Ráadásul ezzel párhuzamosan a Leonardo képes volt nettó adósságát 44 százalékkal 1,8 milliárd euróról 1 milliárd euróra csökkenteni. Az eladott UAS-részlegért a Leonardo 446 millió eurót zsebelhetett be. Mindeközben bőven jutott pénz kutatás-fejlesztésre is. A cég K+F kiadásai tavaly 20 százalékkal haladták meg a 2024-es értéket és 3 milliárd eurót tettek ki.

Egyre fontosabb a kiberbiztonság a cég portfóliójában

Ennek része a cég tavaly év végén bejelentett Michalengelo-kupola rendszere is, ami mesterséges intelligencia segítségével hangolná össze az európai légvédelmet, a NATO szabványai alapján. Bár a kiber- és biztonsági megoldások részleg egyelőre az árbevétel és a rendelésállomány kevesebb mint 5 százalékáért felel, a leggyorsabb növekedést képes felmutatni a cégen belül.

A részleg mind a bevételek, mind az új rendelések, mind a rendelésállomány területén 20 százalék fölötti növekedést produkált.

A vállalat legnagyobb részlegei,

a védelmi elektronika és biztonság,

valamint a helikopter divízió esetében ugyanakkor a növekedés sok területen csak egy számjegyű volt, vagy alig haladta meg a 10 százalékot.

Talán ez is szerepet játszott abban, hogy a kiváló eredmények ellenére a cég részvényei szerda reggel mintegy egy százalékkal gyengültek a milánói tőzsdén. A cég részvényeseinek azért így sincs okuk a panaszra, hiszen a vállalat az elmúlt egy évben mintegy 60 százalékot drágult.