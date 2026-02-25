Ki felel a mesterséges intelligencia által okozott károkért, ha már a biztosítók is kizárják a felelősségüket?

Az mesterségesintelligencia- (MI) technológiák használatának elterjedésével egyre több, a fentihez hasonló szituáció előfordulása valószínűsíthető. Az Egyesült Államokban egyes biztosítók már elkezdték kizárni a felelősségüket az MI-eszközök használata során okozott károkért, és ez a trend a közelmúltban már Magyarországon is megjelent. Ez a generatív MI-eszközök kockázatai és a felelősségbiztosítási piac működési algoritmusai alapján egyáltalán nem meglepő.

Felelősségbiztosítás – ki felel a mesterséges intelligencia által okozott károkért? / Fotó: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock

A felelősségbiztosítási modell működése

A felelősségbiztosítás olyan termék, ahol a biztosító a biztosítási díjért cserébe arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított cég által a tevékenysége során okozott kárt megtéríti helyette a károsultnak.

A felelősségbiztosítás egy komplex pénzügyi termék, ahol a biztosító által felvállalni vagy éppen kizárni tervezett kockázatok felmérése egy komoly biztosításmatematikai feladat. A folyamatnak szükségszerűen a részét képezi az adatgyűjtés a korábbi káreseményekkel kapcsolatban, de idetartozik a kárgyakoriságot és az esetlegesen kifizetendő károk összegét előre jelző valószínűségi modellek felállítása, ennek alapján a vállalható és kizárandó kockázatok meghatározása és a biztosítói helytállás feltételrendszerének meghatározása is.

A generatív MI sajátos kockázatai

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok egyik alapvető problémája, hogy mivel kereskedelmileg széles körben csak pár éve érhetők el ezek a megoldások, így nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű historikus adat a káreseményekkel kapcsolatban. Egy másik kihívás, hogy a generatív és az ügynöki MI működése sokkal változatosabb és nehezen átlátható kockázati profillal bír.

A generatív MI-rendszerek teljesítménye instabil, változó, a tanító és egyéb adatok (pl. promptok) alapján történő kikövetkeztetési képességük nem koherens. Ebből kifolyólag az általuk előállított anyagok, következtetések megfelelő ellenőrzés nélkül nem megbízhatók, a megfelelőség ellenőrzéséhez viszont az adott területtel kapcsolatos szakértelem szükséges, amivel nem mindenki rendelkezik. Az ügyfelekkel való kommunikációra épített chatbotok is hajlamosak a hallucinációkra, azaz bármikor elképzelhető, hogy egy ügyfél kérdésére olyan választ adnak, ami nem felel meg a valóságnak.

Ezek az eszközök az általuk használt tech stackek komplexitása miatt sokkal jobban ki vannak téve a kiberbiztonsági kockázatoknak, az ezzel járó adatlopás és egyéb visszaélések veszélyének.

Ráadásul az egyre inkább önálló működési és döntéshozatali képességgel felvértezett ügynöki (agentic) MI-megoldások elterjedésével ez a kitettség csak fokozódni fog.