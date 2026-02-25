Rémítő hírről számolt be Szijjártó Péter: Brüsszel magyar katonákat követel Ukrajnába

Az európai uniós külügyi tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Szijjártó Péter szerint új szintre lépett a vita Brüsszelben az orosz–ukrán háború kapcsán / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Szijjártó Péter szerint Brüsszel magyar katonákat küldene

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülésen az EU-s külügyi tanács hétfői találkozójáról tájékoztatva leszögezte, hogy „új minőség van Brüsszelben”.

Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, s világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében.

„A luxemburgi kolléga, aki feltette a kérdést az ukrán külügyminiszternek, hogy hát miért nem mennek magyar és szlovák szakértők Ukrajnába megvizsgálni a vezetéket, ha van ez az ellentmondás, hosszú másodpercek ő-zése, csöndje, nézegetése után azt bírta kibökni, hogy erről neki még egyeztetnie kel” – tette hozzá.

Magyarországnak és Szlovákiának is beigazolódott az igaza a Barátság kőolajvezeték ügyében

„Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának” – húzta alá.

„És amikor elhangzott az, hogy magyar és szlovák szakértők menjenek Ukrajnába, akkor az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas volt észt miniszterelnök a következőt mondta: »A magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába.« Ez volt az első olyan alkalom, amikor nyíltan, világosan és egyenesen megfogalmazódott az elvárás velünk szemben katonák küldésére” – folytatta.

Közös nyilatkozatot tett Zelenszkij és Ursula von der Leyen a Barátság-vezetékről

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla korábban, a napokban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy gyorsítsa fel Ukrajnában a január 27-én orosz támadás során megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítási munkálatait. Ezt a bizottság vezetője mondta el azon a sajtótájékoztatón, amelyet António Costával, az Európai Tanács elnökével és az ukrán államfővel közösen tartottak kedden Kijevben.