Megfulladnak az autókban a gyerekek, a németek drasztikus megoldásra szánnák el magukat

Több százezer német gyermeket ér rendszeresen egészségkárosító hatás zárt térben, miközben felnőttekkel együtt utazik. A dohányzás autóban történő tiltását most egészségbiztosítók és tartományi politikusok is napirendre tűzték, miután friss adatok szerint a passzív füst komoly kockázatot jelent a kiskorúak számára – írta a Bild.

A szakmai érvek szerint az autóban történő dohányzás egészségügyi hatása sok esetben erősebb / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vitát a DAK-Gesundheit legújabb felmérése erősítette fel, amely szerint Németországban több mint 750 ezer gyermek és fiatal ül rendszeresen olyan autóban, ahol dohányoznak. A kutatás alapján az érintettek mintegy 11 százaléka gyakran vagy nagyon gyakran, további 36 százalék pedig alkalmanként van kitéve passzív dohányzásnak járműben, különösen a kedvezőtlenebb társadalmi helyzetű családokban.

Egészségügyi kockázat zárt térben – ezért tiltanák a dohányzást a kocsikban

Az adatok nyilvánosságra kerülése után a DAK vezérigazgatója, Andreas Storm,jogszabályi beavatkozást sürgetett. Álláspontja szerint az autók zárt utasterében a cigarettafüst koncentrációja különösen magas, és ez a gyermekek fejlődő légzőrendszerét fokozottan veszélyezteti. A biztosító vezetője úgy fogalmazott:

önkéntes szabályozás helyett egyértelmű jogi tiltásra van szükség, amely visszatartó erejű a felnőttek számára.

A szakmai érvek szerint az autóban történő dohányzás egészségügyi hatása sok esetben erősebb, mint egy füstös vendéglátóhelyen, mivel a levegőcsere korlátozott, és a mérgező anyagok rövid idő alatt feldúsulnak.

Politikai támogatás és szövetségi döntés kellene

A kezdeményezést politikai oldalról is támogatás kíséri. Kerstin von der Decken, Schleswig-Holstein egészségügyi és szociális minisztere hangsúlyozta: a passzív dohányzás káros hatásai tudományosan jól dokumentáltak, különösen gyermekek esetében. Szerinte az autókra vonatkozó tilalom bevezetése szövetségi hatáskör, amelyhez jogalkotói döntésre lenne szükség.

Von der Decken arra is felhívta a figyelmet, hogy több európai országban, például

Franciaországban

és az Egyesült Királyságban

már léteznek hasonló szabályok, amelyek automatikusan tiltják a dohányzást, ha gyermek tartózkodik a járműben. Németországban ugyanakkor eddig nem született egységes szabályozás, mivel a magánautók sokáig kívül estek a passzív dohányzás elleni jogi kereteken.