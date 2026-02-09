Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
árupiac
TTF
gázár

Nagyot esett az európai gázár az enyhülés hatására

A fagyok múltával és az amerikai–iráni feszültség csökkenésével olcsóbb lett a fontos nyersanyag. Az európai gázár viszont továbbra is az orosz–ukrán háború előtti időszak átlaga felett van.
K. B. G.
2026.02.09, 11:29
Frissítve: 2026.02.09, 12:01

Tovább folytatódik a rendkívüli volatilitás az európai gázpiacon, miután folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. A geopolitikai feszültségek és a tél enyhülése együttesen hétfőn ismét hatalmas kilengést okozott a holland TTF holland gáztőzsdén, ahol ezúttal lefelé indultak el az árak.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
Fotó: NurPhoto via AFP

Ezért eshetett az európai gázár

A fagyok múltával már az európai gáztárolókban felhalmozott készletek apadása is lassabbá vált a Gas Infrastucture Europe adatai szerint, miközben az amerikai–iráni tárgyalások folytatása arra utalhat, hogy csökkennek a gázellátással kapcsolatos kockázatok. A katari LNG-szállítmányok fő célpontja ugyan Ázsia, ám a Hormuzi-szoros lezárása esetén versenyfutás alakulhat ki az elérhető alternatív készletekért is. A kockázatok csökkenésével azonban ismét a globális kínálat bővülése lehet a meghatározó a piacon, különösen párhuzamosan a fogyasztást mérséklő enyhe időjárással.

Az európai gázár így több mint 8 százalékos esés után megawattóránként 33 euró alá került a TTF gáztőzsdén, miután a januári fagyok idején az árfolyam még 40 euró fölött is járt . Összességében azonban Európa még nem lélegezhet fel, hiszen az Európai Unió területén található gáztárolók töltöttségi szintje a legfrissebb, ferbuár 7-i adatok szerint csak 37,08 százalék, szemben az egy évvel korábbi 49,41 százalékkal. 

A fűtési szezont így Európa meglehetősen csekély készletekkel zárja majd, a tárolók feltöltése tavasszal és nyáron az elmúlt években megszokottnál nagyobb keresletet hozhat.

Az európai gázár ráadásul a hétfői esés ellenére is több mint 15 százalékot drágult idén.

