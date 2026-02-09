Retteg a leminősítéstől "bezzegRománia", könyörögnek a hitelminősítőknek, hogy ne kerüljenek bóvliba a kötvényeik - még a héten eljön az igazság pillanata

Románia pénzügyminisztere szerint a befektetői bizalom visszaszerzése a túlméretezett költségvetési hiány csökkentésével „nemzeti projektnek” kellene hogy minősüljön, miközben a kormány küzd a fiskális politika feletti ellenőrzés megszerzéséért – közölte a Bloomberg.

Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke.

Tűzoltás lyukas vödrökkel

Alexandru Nazare pénzügyminiszter bejelentette új célját: az év végére 6 százalék alá csökkenti a román államkötvények hozamát – minden lejárat esetében. A miniszter kifejezte bizalmát, hogy a hitelminősítő intézetek megerősítik befektetési kategóriájú besorolásukat – és potenciálisan javítják negatív kilátásaikat.

Románia költségvetési helyzetének javítása érdekében az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette kormánykoalíciónak továbbra is arra kell összpontosítania, hogy az idei évben a hiányt a gazdasági teljesítmény 6,2 százalékára mérsékelje, miután tavaly a vártnál jobban csökkent.

„Azt hiszem, 2025 volt az az időszak, amikor minden nagyobb párt tudatára ébredt annak, hogy ennek a határnak a betartása rendkívül előnyös Románia számára” – mondta Nazare pénteken a bukaresti irodájában adott interjújában. Azt mondta, hogy a kormánynak ambiciózusabbnak kell lennie Románia hitelminősítésével kapcsolatban, „a negatív kilátás feloldása érdekében”. A bukaresti kormány pénteken néz szembe a következő értékeléssel, amikor a Fitch Ratings felülvizsgálja Románia hitelminősítését.

Románia retteg a leminősítéstől

Nazare egy széttöredezett, négypárti koalíció tagja, amely elkötelezett amellett, hogy Románia az EU-integráció útján maradjon, bár nehezen tud konszenzust kialakítani a reformok ütemét illetően.

Bolojan a múlt hónapban figyelmeztette a kormánypártokat, hogy ne halogassák az intézkedéseket. A költségvetési megszorítások feszült politikai kérdéssé váltak a szélsőjobboldali és nacionalista erők előretörésével Romániában, amely alig több mint egy évvel ezelőtt a kommunizmus bukása óta legnagyobb válságba sodródott.

A zűrzavar olyan találgatásokat indított el, amelyek szerint az országot leminősítés fenyegeti.

Túlzott deficitet kezel az euróválság veteránja

Az Európai Unióban eddigi legnagyobb hiány csökkentése szükséges ahhoz, hogy Brüsszel feloldja az ország ellen indított túlzottdeficit-eljárást. Nazare, aki több mint egy évtizeddel ezelőtt a görögországi költségvetési zűrzavar által kiváltott euróválság veteránja volt, azt mondja,

tanult a kiadások szoros ellenőrzéséről, miközben

a gazdasági növekedést ösztönző intézkedéseket is előmozdítja.

A kormány még nem hagyta jóvá a 2026-os költségvetést a közigazgatás megszorításai körüli belső viták közepette.

A román miniszterelnök szerint a reformok a koalíciós civakodás miatt elakadtak.

Bolojan koalíciója erős többséggel rendelkezik a román parlamentben, a mandátumok jelentős részét a szociáldemokraták birtokolják. A politikai kudarcok azonban arra késztették a pártot, hogy tavaly átadja a miniszterelnöki posztot, és a liberális miniszterelnökre bízta a nadrágszíj meghúzásának feladatát.

A szintén liberális Nazare azt mondta: célja, hogy a hónap végéig elnyerje a költségvetés jóváhagyását.

A befektetők elismerték Románia elmúlt évben elért fejlődését. A 10 éves lejben denominált kötvények hozama több mint 100 bázisponttal csökkent, de továbbra is aggodalmak merülnek fel a konszolidációs lendület fenntartásának kilátásaival kapcsolatban. Az ország államadóssága meghaladta a bruttó hazai termék 60 százalékát, és a magas költségvetési hiány miatt veszélyesen emelkedő pályára állt. A Fitch elemzői januárban a Bloombergnek azt mondták, hogy az államadósság stabilizálása kulcsfontosságú a minősítés javításához.