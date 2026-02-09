Deviza
Mihályi Péter
Tisza Párt
megszorítások
gazdaságpolitika

Megszorításokat sürgető közgazdász bukkant fel a Tisza Párt körül

A Tisza Párt közelében megjelent Mihályi Péter közgazdász korábbi nyilatkozatai szerint elkerülhetetlennek tartja a reálbérek növekedésének megállítását és az állami ellátórendszerek átalakítását. A szakértő kórházbezárásokat és átfogó megszorításokat vár a tavaszi országgyűlési választások után – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.
VG
2026.02.09, 11:34
Frissítve: 2026.02.09, 12:08

Mihályi Péter, a CEU vendégprofesszora az utóbbi időben a Tisza Párt környezetében tűnt fel. A közgazdász korábban az SZDSZ-hez kötődött, és számos, vitát kiváltó gazdaság- és társadalompolitikai nézetet képviselt – írja az Ellenpont.

A szakértő kórházbezárásokat és átfogó megszorításokat vár a tavaszi országgyűlési választások után.
A szakértő kórházbezárásokat és átfogó megszorításokat vár a tavaszi országgyűlési választások után / Fotó: Ellenpont

Mihályi Péter korábbi megszólalásai között szerepel, hogy a falvakat középkori örökségnek nevezte, amelyek hosszú távon nem tarthatók fenn, valamint azt is kijelentette, hogy a magyar gazdaság működéséhez migráns munkaerőre van szükség.

A cikk írója szerint Mihályi nem áll távol a megszorításokra épülő gazdaságpolitikától, aminek egyik központi eleme a reálbérek növekedésének megállítása. Álláspontja szerint fenntarthatatlan, hogy a bérek az inflációt meghaladó ütemben emelkedjenek egy stagnáló gazdaságban, ezért egy esetleges kormányváltás után elkerülhetetlennek tartja a szigorú költségvetési megszorításokat.

„Hogy 5-6 százalékkal nő Magyarországon a reálbér, vagyis hogy 2025 első néhány hónapjában ennyivel növekedett, miközben a gazdaság stagnál, ez fenntarthatatlan. Tehát itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak, nem költhet a kormány 5 százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítv” – idézte a szakértőt a lap.

Az Ellenpont rámutat, hogy ezek az elképzelések összhangban állnak a Tisza Párt gazdasági csomagjának több elemével, különösen a progresszív adózás kiterjesztésével, amely az átlag- és mediánbérek adóterheit is növelné. A szerző szerint egy ilyen lépés közvetlen reálbércsökkenést eredményezne.

Mihályi Péter az egészségügyben is radikális átalakítást sürget. Egy podcastbeszélgetésben amellett érvelt, hogy az állami kórházak jelentős részét be kellene zárni, mivel a jelenlegi kapacitásokhoz nem biztosítható elegendő orvos és ápoló. A betegek ellátását szerinte kevesebb, központi intézményben kellene megoldani, miközben a fizetős egészségügyi szolgáltatások szerepe nőne.

Az Ellenpont úgy látja, hogy a Tisza Párt környezetében több, a korábbi baloldali kormányzati időszakokból ismert szakértő is megjelent, akik hasonló megszorító intézkedéseket sürgetnek. Ezek az elképzelések pedig egy átfogó konvergenciaprogram részét képezhetik, amely jelentős társadalmi áldozatokkal járna egy esetleges kormányváltás után.

Felbukkant a vizitdíj atyja is a Tiszánál, elvenni a nyugdíjat, behozni a migránsokat és becsukni a falvakat

Újabb baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt mellett. Ahogy sajtóbeszámolókból kiderült, a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter beszélt arról, hogy Magyar Péternek kell nyernie a választást, aztán el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Egy másik felvételen pedig arról beszélt, hogy a magyar gazdaságnak migránsokra van szüksége.

