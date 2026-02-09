Deviza
élelmiszer
adóváltozás
Szlovákia

Újabb termékek ára szabadult el Szlovákiában az adóemelések után - a lakosság is éhes, nem csak a költségvetés

Az idei év elején életbe lépett adóintézkedések újabb hullámban éreztetik hatásukat a szlovákiai boltok polcain. Az élelmiszerárak emelkedése ezúttal olyan termékköröket is érint, amelyeket a fogyasztók korábban még megfizethető alternatívának tartottak.
VG
2026.02.09, 11:39
Frissítve: 2026.02.09, 12:15

Az áfaszabályok átalakítása miatt több feldolgozott élelmiszer kikerült a kedvezményes adósávból, ami közvetlenül megjelent a fogyasztói árakban – derült ki az Új Szó cikkéből.

élelmiszer vásárlás
A magas élelmiszerárak egyre nagyobb terhek a háztartásoknak / Fotó: AFP

Adókulcsváltás a polcokon

A pénzügyminisztérium döntése értelmében számos élelmiszer esetében az eddigi kedvezményes áfakulcs helyett a 23 százalékos alapkulcs lépett életbe. Ez nemcsak a klasszikus édességeket és sós snackeket érinti, hanem olyan termékeket is, mint

  • a sózatlan diófélék,
  • a földimogyoró,
  • illetve egyes cukor- és sómentes gabonapelyhek.

A besorolás alapja nem minden esetben a tényleges tápérték, hanem a feldolgozottság foka, így több olyan termék is drágább lett, amelyet a fogyasztók egészségesebb választásként tartottak számon. Az intézkedés célja a költségvetési bevételek növelése mellett az is, hogy visszafogja a magas cukor- és sótartalmú termékek fogyasztását.

A magas élelmiszerárak egyre nagyobb terhek a háztartásoknak

A drágulás hatása különösen az alacsonyabb és közepes jövedelmű háztartásoknál érezhető, ahol a kiadások nagyobb részét teszik ki az alapvető vásárlások. Az érintett termékek köre ráadásul folyamatosan bővül, ami tovább szűkíti az olcsóbb alternatívák lehetőségét.

A kormány az árfigyelő rendszer kiterjesztésével próbálja növelni az átláthatóságot, ám a vásárlók szempontjából ez egyelőre nem ellensúlyozza az adóemelések hatását. A jelenlegi trendek alapján az élelmiszerárak alakulása továbbra is az egyik legérzékenyebb gazdasági kérdés marad Szlovákiában.

A szlovák kormány így próbálja növelni a bevételeket

Az elemzők szerint a mostani áremelkedések nem elszigetelt jelenségek, hanem egy hosszabb alkalmazkodási folyamat részei, amelyben az állam egyszerre próbál költségvetési bevételeket növelni és fogyasztási szokásokat befolyásolni. Ez azonban rövid távon együtt jár azzal, hogy a háztartások mozgástere szűkül, különösen azoknál, akik jövedelmük jelentős részét alapvető termékekre költik.

A következő hónapokban az lehet a kulcskérdés, hogy az átrendeződő adókulcsok mennyiben épülnek be tartósan az árakba, illetve megjelenik-e érdemi verseny a kereskedelmi láncok között az áremelések mérséklésére. Ha ez elmarad, az élelmiszerárak további emelkedése nemcsak inflációs, hanem szociális feszültségeket is erősíthet Szlovákiában.

