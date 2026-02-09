Deviza
Európai Unió
szabadkereskedelem
India

Mindenki a Mercosurról beszél, de India már a spájzban van – szép halkan újabb EU-s szabadkereskedelmi megállapodás köttetett

Hosszas egyeztetések után, 2026. január 27-én az Európai Unió Bizottsága és India aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást. A társulás eredményeként egy mintegy kétmilliárd fős övezet jöhet létre, amely így a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságait kapcsolja majd össze. Az élelmiszer-biztonsági szabályok betartatása az Indiából érkező áruk esetében még számos kihívás elé állíthatja az EU ellenőreit.
Zováthi Domokos
2026.02.09, 09:59
Frissítve: 2026.02.09, 10:16

Az Európai Unió és India már 2007-ben tárgyalásokat kezdeményezett egymással, amelyben megcélozták a lehetséges kereskedelmi együttműködéseket is – derült ki az Oeconomus lapunknak küldött elemzéséből. Mint írták, az egyeztetések azonban 2013-ig húzódtak, akkor pedig meg is akadtak. A szerencsétlen időzítés a tárgyalásokban mindenképpen meghatározó volt, a 2008-as 2009-es gazdasági világválság és annak elhúzódó hatásai miatt várható volt, hogy nem fog egyhamar megállapodás születni a felek között. Hosszú ideig nem is került újra napirendre a folytatás, csak 2021-ben ülhettek ismét tárgyalóasztalhoz.

BRUSSELS-EUROPEAN-UNION-FOREIGN-AFFAIRS-INDIA India Európai Unió szabadkereskedelem szabadkereskedelmi egyezmény övezet
Az Európai Unió és India már 2007-ben tárgyalásokat kezdeményezett egymással / Fotó: Hans Lucas via AFP

Legutóbb 2025 februárjában folytattak egyeztetést EU-s és indiai vezetők, amelynek során egyetértettek abban, hogy 2025. év végén akár alá is írhatják a szabadkereskedelmi megállapodást, ez végül 2026. január végére tolódott ki.

A most elfogadott megállapodás értelmében radikálisan csökkentik a vámokat.

Az EU-ból Indiába irányuló áruexport 96,6 százalékát érintik majd a vámcsökkentések, továbbá a vámmentesség. Az EU várakozása ezzel kapcsolatosan az, hogy 2032-re megduplázzák majd az uniós kivitel volumenét India felé. Az eddigi becslések alapján a vámok csökkentése és eltörlése révén az EU-ban működő vállalkozások számára az intézkedés 4 milliárd eurós megtakarítást jelenthet. Ahogyan a korábban viták tüzébe kerülő Mercosur-megállapodásnál, úgy itt is érintett az agrárszektor, ám egészen más megközelítésben. Az elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy

a megállapodás kihagyja az úgynevezett érzékeny tételeket, mint a marhahús, a baromfi, a rizs vagy a cukor.

Ezzel szemben más mezőgazdasági áruk fokozatosan egyre nagyobb kedvezmények révén juthatnak majd el az indiai piacra.

  • A borok esetében a korábban meghatározott 150 százalékos vámot a megállapodás hatálybalépését követően 75 százalékos vám váltja fel, ami a későbbiekben 20 százalékra mérséklődhet. India elsősorban Spanyolországból, Olaszországból és Franciaországból importált nagyobb mennyiségben borokat, ennek összértéke 2023-ban 269 millió amerikai dollár volt. Várható, hogy a vámok csökkentését követően emelkedni fog a borexport értéke, így pedig a borászatok is kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek.
  • Szintén jelentősen csökken majd a kedvezményeknek köszönhetően az olívaolaj vámja: a most még 45 százalékos vámot öt éven belül teljesen ki akarják vezetni a két ország közötti áruforgalomból. 2023-as adatok szerint olívaolajat India csak nagyon kis mértékben importált az EU országaiból. A jelzett évben összesen 56,32 millió dollár értékben vásárolt külföldről ilyen terméket, amelyből 48,23 millió dollárnyi Spanyolországból érkezett.
  • Az EU és India között a legfontosabb kereskedelmi termékek közé a gépek és készülékek, a szállítóeszközök, a vegyszerek és az üzemanyagok tartoznak. Mivel a vámok korábban ezeket a termékcsoportokat is érintették, így a megállapodás értelmében a gépek esetében a 44 százalékos, a vegyipari termékeknél a 22 százalékos, a gyógyszereknél pedig a 11 százalékos vámokat megszüntetik. A személyautókra kivetett vámoknál fokozatosan szűnik majd meg a pluszköltség: a jelenlegi 110 százalékról 10 százalékig csökkentenék a tételeket, az autóalkatrészek esetében pedig várhatóan 5-10 éven belül teljesen eltörölnék azokat.

Tekintettel az érintett termékek széles körére, így az agrár-, vegyipari és gyógyszerészeti árukra, az indiai import esetében kötelező az EU-s egészségügyi- és élelmiszer-biztonsági előírások betartása. A Mercosur-szerződésnél ez utóbbi okozta az egyik legnagyobb kihívást, mivel a dél-amerikai országok importtermékei egészen más besorolás alá esnek a helyi előírások miatt. 

Várhatóan ezen a területen még Indiával is több egyeztetést kell folytasson az EU, annak érdekében, hogy az itt piacra kerülő termékek mindegyike megfeleljen az uniós irányelveknek.

Mint azt a gazdaságkutató írta: emellett egy olyan megállapodás is készülőben van, amely az európai hagyományos termékek védelmét erősíti az indiai piacon, például a földrajzi árujelzők kötelező használatával.

Az árucsere mellett várhatóan élénkítően hat majd a megállapodás a szolgálatatások külkereskedelmére is, ennek volumene 2024-ben több mint 66 milliárd eurót ért el. Meghatározó szektorok a szolgáltatások export-importjánál az informatikai és digitális szolgáltatások, az üzleti és szakmai tevékenységek, továbbá a szállítmányozás is. 2024-ben India 37,4 milliárd euró értékben exportált szolgáltatásokat az EU-ba, az innen származó export értéke pedig 29,2 milliárd eurót tett ki.

Hazánk is jól járhat az indiai paktummal

Magyarország számára számos előnyt tartogathat a megállapodás: a Motherson csoport részéről egy 95,4 millió eurós beruházás jöhet létre Magyarországon a járműipar és gyártás szektorban. A vámok eltörlése és csökkentése az ágazatban tovább növelheti a keresletet a Magyarországon működő külföldi autógyártók termékei iránt. A gyógyszeripart érintő vámcsökkentések esetén a magyarországi Richter profitálhat a kedvezményekből, hiszen a vállalat hosszú ideje meghatározó az indiai nőgyógyászati és központi idegrendszert érintő gyógyszerek és kezelések piacán. Az úgynevezett gyorsan forgó fogyasztási cikkek piacán

a magyar tulajdonú Hell csoport nyerhet sokat a megállapodás létrejöttével,

mivel a társaság már most is piacvezető az indiai dobozosenergiaital-szegmensben. 

