Mindenki a Mercosurról beszél, de India már a spájzban van – szép halkan újabb EU-s szabadkereskedelmi megállapodás köttetett

Az Európai Unió és India már 2007-ben tárgyalásokat kezdeményezett egymással, amelyben megcélozták a lehetséges kereskedelmi együttműködéseket is – derült ki az Oeconomus lapunknak küldött elemzéséből. Mint írták, az egyeztetések azonban 2013-ig húzódtak, akkor pedig meg is akadtak. A szerencsétlen időzítés a tárgyalásokban mindenképpen meghatározó volt, a 2008-as 2009-es gazdasági világválság és annak elhúzódó hatásai miatt várható volt, hogy nem fog egyhamar megállapodás születni a felek között. Hosszú ideig nem is került újra napirendre a folytatás, csak 2021-ben ülhettek ismét tárgyalóasztalhoz.

Az Európai Unió és India már 2007-ben tárgyalásokat kezdeményezett egymással / Fotó: Hans Lucas via AFP

Legutóbb 2025 februárjában folytattak egyeztetést EU-s és indiai vezetők, amelynek során egyetértettek abban, hogy 2025. év végén akár alá is írhatják a szabadkereskedelmi megállapodást, ez végül 2026. január végére tolódott ki.

A most elfogadott megállapodás értelmében radikálisan csökkentik a vámokat.

Az EU-ból Indiába irányuló áruexport 96,6 százalékát érintik majd a vámcsökkentések, továbbá a vámmentesség. Az EU várakozása ezzel kapcsolatosan az, hogy 2032-re megduplázzák majd az uniós kivitel volumenét India felé. Az eddigi becslések alapján a vámok csökkentése és eltörlése révén az EU-ban működő vállalkozások számára az intézkedés 4 milliárd eurós megtakarítást jelenthet. Ahogyan a korábban viták tüzébe kerülő Mercosur-megállapodásnál, úgy itt is érintett az agrárszektor, ám egészen más megközelítésben. Az elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy

a megállapodás kihagyja az úgynevezett érzékeny tételeket, mint a marhahús, a baromfi, a rizs vagy a cukor.

Ezzel szemben más mezőgazdasági áruk fokozatosan egyre nagyobb kedvezmények révén juthatnak majd el az indiai piacra.

A borok esetében a korábban meghatározott 150 százalékos vámot a megállapodás hatálybalépését követően 75 százalékos vám váltja fel, ami a későbbiekben 20 százalékra mérséklődhet. India elsősorban Spanyolországból, Olaszországból és Franciaországból importált nagyobb mennyiségben borokat, ennek összértéke 2023-ban 269 millió amerikai dollár volt. Várható, hogy a vámok csökkentését követően emelkedni fog a borexport értéke, így pedig a borászatok is kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek.

Szintén jelentősen csökken majd a kedvezményeknek köszönhetően az olívaolaj vámja: a most még 45 százalékos vámot öt éven belül teljesen ki akarják vezetni a két ország közötti áruforgalomból. 2023-as adatok szerint olívaolajat India csak nagyon kis mértékben importált az EU országaiból. A jelzett évben összesen 56,32 millió dollár értékben vásárolt külföldről ilyen terméket, amelyből 48,23 millió dollárnyi Spanyolországból érkezett.

Az EU és India között a legfontosabb kereskedelmi termékek közé a gépek és készülékek, a szállítóeszközök, a vegyszerek és az üzemanyagok tartoznak. Mivel a vámok korábban ezeket a termékcsoportokat is érintették, így a megállapodás értelmében a gépek esetében a 44 százalékos, a vegyipari termékeknél a 22 százalékos, a gyógyszereknél pedig a 11 százalékos vámokat megszüntetik. A személyautókra kivetett vámoknál fokozatosan szűnik majd meg a pluszköltség: a jelenlegi 110 százalékról 10 százalékig csökkentenék a tételeket, az autóalkatrészek esetében pedig várhatóan 5-10 éven belül teljesen eltörölnék azokat.

Tekintettel az érintett termékek széles körére, így az agrár-, vegyipari és gyógyszerészeti árukra, az indiai import esetében kötelező az EU-s egészségügyi- és élelmiszer-biztonsági előírások betartása. A Mercosur-szerződésnél ez utóbbi okozta az egyik legnagyobb kihívást, mivel a dél-amerikai országok importtermékei egészen más besorolás alá esnek a helyi előírások miatt.

Várhatóan ezen a területen még Indiával is több egyeztetést kell folytasson az EU, annak érdekében, hogy az itt piacra kerülő termékek mindegyike megfeleljen az uniós irányelveknek.

Mint azt a gazdaságkutató írta: emellett egy olyan megállapodás is készülőben van, amely az európai hagyományos termékek védelmét erősíti az indiai piacon, például a földrajzi árujelzők kötelező használatával.