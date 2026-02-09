Végre egy jó politikai hír a piacoknak: Takaicsi Szanae bebetonozta a hatalmát a választási győzelemmel, gigászi adócsökkentés jöhet

Kitörő lelkesedéssel fogadták a japán és az ázsiai piacok Takaicsi Szanae kormányfő pártjának elsöprő sikerét a hét végi előrehozott választáson. A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője előtt ugyanis így megnyílt az út ahhoz, hogy beváltsa kampányígéretét, csökkentse az adókat és megkezdje a költekezést.

Takaicsi Szanae győzelmének hírére erősödtek a tőzsdeindexek / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az LDP választási győzelmének hírére hétfőn a japán Nikkei 225 index 3,9 százalékot, a részvények szélesebb körét felölelő Topix index 2,23 százalékot erősödött, előbbi a nap folyamán egy időre túlugrott az 57 ezer pontos történelmi csúcson is. A többi ázsiai tőzsde közül

az ausztrál 1,85,

a tajpeji 1,96,

a szöuli pedig 4,1

százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedési napot.

Hatnapos veszteségsorozat után erősödött hétfőn a jen is, mivel a kereskedők arra számítanak, hogy a beígért fiskális ösztönző intézkedések fellendítik majd a tőzsdét.

A jen a kéthetes mélypontról 0,5 százalékkal erősödött a dollárhoz képest.

Takaicsi Szanae csökkentheti az adókat

Japán első női kormányfője részben annak köszönheti vasárnapi győzelmét, hogy ígéretet tett: két évre felfüggeszti a 8 százalékos élelmiszer-forgalmi adót, hogy ezzel könnyítse a háztartások megélhetési költségeit – ezt a lépést „régóta dédelgetett álmának” nevezte.

A befektetők azonban nem látták világosan, hogyan képes Japán ezt finanszírozni, mivel így is a legmagasabb az adósságállománya a fejlett ipari országok között, tavaly szeptemberi adatok szerint eléri a nominális GDP 203 százalékát. Takaicsi azonban, aki az elődeivel szemben a sokkal lazább költségvetési politika híve, többször is megerősítette, hogy kitart az ígérete mellett.

A koalíció kétharmados többséget szerzett az alsóházban / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Reuters által megkérdezett elemzők egy része szerint hatalma megerősítésével megtörheti a saját pártja pénzügyi héjáinak ellenállását. „Bár az LDP-n belül vannak, akik fenntartásokkal kezelik az ötletet, a választási eredmények növelték a fogyasztási adó csökkentésének esélyét” – vélekedett például Kono Rjutaro, a BNP Paribas vezető japán közgazdásza.

Figyelembe véve, hogy egy ilyen lépés jelentős lyukat ütne az államháztartásban, Takaicsi maga is hangsúlyozta, hogy az adócsökkentés csak ideiglenes lenne, és továbbra is elkötelezett a felelősségteljes fiskális gazdálkodás mellett.