Erősen kezdi a hetet a pesti tőzsde, bivalyerős a forint

Optimiusta hangulatban kezdődött a hét az ázsiai tőkepiacokon, ami Budapesten is éreztette a hatását hétfő reggel. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX azonban alig változott nyitáskor, 130 0452,2 ponon nyitott, ám az első másodpercekben rögtön közel fél százalékot erősödött.

Erősödéssel indítja a hetet a pesti tőzsde indexe, a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

Így kezdte a hetet a forint és a pesti tőzsde

A forint továbbra is viszonylag erős szinten, 378 alatt mozgott az euróval szemben, míg a dollár/forint árfolyam a 319-es szint alá csökkent. Az emelkedést a hazai blue chipek közül az új csúcsok felé törő Richter vezette, de a többi nagy részvény is erősödni tudott a kereskedés első perceiben.

A négy blue chip árfolyama az alábbi módon alakult: