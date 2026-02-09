Erősen kezdi a hetet a pesti tőzsde, bivalyerős a forint
Optimiusta hangulatban kezdődött a hét az ázsiai tőkepiacokon, ami Budapesten is éreztette a hatását hétfő reggel. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX azonban alig változott nyitáskor, 130 0452,2 ponon nyitott, ám az első másodpercekben rögtön közel fél százalékot erősödött.
A forint továbbra is viszonylag erős szinten, 378 alatt mozgott az euróval szemben, míg a dollár/forint árfolyam a 319-es szint alá csökkent. Az emelkedést a hazai blue chipek közül az új csúcsok felé törő Richter vezette, de a többi nagy részvény is erősödni tudott a kereskedés első perceiben.
A négy blue chip árfolyama az alábbi módon alakult:
- az OTP részvényei minimális erősödés után 40 510 forintot értek a kereskedés első perceiben.
- A Mol hétfő reggel 0,86 százalékos erősödés után 3976 forintot ért.
- A Richter a részvényei több mint másfél százalékos erősödés után 11 660 forinton forogtak.
- A Magyar Telekom árfolyam 1982 forinton, változatlanul állt nyitáskor.