Deviza
EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12% EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,49 +0,05% BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,49 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államháztartás
Nemzetgazdsági Minisztérium
költségvetés

Megszólalt Nagy Márton minisztériuma: stabil költségvetéssel indul 2026: nőnek a bevételek, megmaradnak a családtámogatások

A háborús környezet és a kedvezőtlen külső gazdasági hatások ellenére rendezettek Magyarország pénzügyei. A 2026-os költségvetés biztosítja a családokat, nyugdíjasokat és hazai vállalkozásokat célzó programok forrásait. Az év első hónapjának adatai alapján az államháztartás többlettel zárt, miközben az adó- és járulékbevételek, valamint az uniós források is érdemben emelkedtek.
VG
2026.02.09, 11:40
Frissítve: 2026.02.09, 12:05

Magyarország pénzügyei rendezettek, és a 2026-os költségvetés a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, valamint a háború elhúzódása ellenére is biztosítja a legfontosabb család- és társadalompolitikai, valamint a gazdaságélénkítő programok finanszírozását – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.

család
A költségvetés biztosítja a családokat, nyugdíjasokat és hazai vállalkozásokat célzó programok forrásait / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kabinet hangsúlyozza: a családokat, a nyugdíjasokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések megvalósítása a költségvetési stabilitás megőrzése mellett történik.

A kormány megvédi a magyar családokat

A tervek szerint továbbra is rendelkezésre állnak az olyan programok forrásai, mint

  • a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program,
  • a kedvezményes kkv-hitel,
  • a családi adókedvezmény megduplázása,
  • a két- és háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége,
  • valamint a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése.

A kormányzati álláspont szerint a költségvetési politika célja változatlan: a magyar adófizetők pénzét belföldön, a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítani.

Többlettel zárt januárban az államháztartás

A részletes adatok szerint 2026 januárjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ezen belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt mutatott, amelyet ellensúlyozott az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 91,7 milliárd forintos többlete.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei éves összevetésben 9 százalékkal emelkedtek. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedést regisztráltak, ezen belül is kiemelkedő az általános forgalmi adóból származó bevételek alakulása: az áfabevételek 7 százalékkal haladták meg az előző év januári szintet.

Uniós bevételek és kiadási tételek

Az uniós programokból származó bevételek januárban összesen 240,3 milliárd forintot tettek ki. A magas összeg döntően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódott. A bevételek időzítését befolyásolta, hogy az Európai Bizottság a közösségi költségvetés likviditási helyzetére hivatkozva a decemberre esedékes összegeket csak 2026 januárjában utalta át Magyarországnak.

A költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését elsősorban a fegyverpénz kifizetése magyarázza. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkentek a kamatkiadások: január végéig 179,3 milliárd forintot fordítottak erre a célra, ami 206,4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

A szociális és egészségügyi kiadások meghaladták a tavalyi szintet.

Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forintot fizettek ki.

A kormány értékelése szerint az év eleji adatok azt mutatják, hogy a költségvetés finanszírozási alapjai stabilak, és lehetőséget teremtenek a 2026-ra tervezett támogatási programok végrehajtására a pénzügyi egyensúly veszélyeztetése nélkül.

Igazán tágra nyílik a kormány bukszája 2026-ban: pénzesőre készülhetnek a családok, mutatjuk a részleteket

A kormány csúcsra járatja a családtámogatási rendszert januártól. Folytatódnak az adócsökkentések és a béremelések, illetve a támogatott hiteleket továbbra is igényelheti majd a lakosság.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu