Megszólalt Nagy Márton minisztériuma: stabil költségvetéssel indul 2026: nőnek a bevételek, megmaradnak a családtámogatások
Magyarország pénzügyei rendezettek, és a 2026-os költségvetés a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, valamint a háború elhúzódása ellenére is biztosítja a legfontosabb család- és társadalompolitikai, valamint a gazdaságélénkítő programok finanszírozását – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.
A kabinet hangsúlyozza: a családokat, a nyugdíjasokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések megvalósítása a költségvetési stabilitás megőrzése mellett történik.
A kormány megvédi a magyar családokat
A tervek szerint továbbra is rendelkezésre állnak az olyan programok forrásai, mint
- a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program,
- a kedvezményes kkv-hitel,
- a családi adókedvezmény megduplázása,
- a két- és háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége,
- valamint a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése.
A kormányzati álláspont szerint a költségvetési politika célja változatlan: a magyar adófizetők pénzét belföldön, a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítani.
Többlettel zárt januárban az államháztartás
A részletes adatok szerint 2026 januárjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ezen belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt mutatott, amelyet ellensúlyozott az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 91,7 milliárd forintos többlete.
A központi alrendszer adó- és járulékbevételei éves összevetésben 9 százalékkal emelkedtek. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedést regisztráltak, ezen belül is kiemelkedő az általános forgalmi adóból származó bevételek alakulása: az áfabevételek 7 százalékkal haladták meg az előző év januári szintet.
Uniós bevételek és kiadási tételek
Az uniós programokból származó bevételek januárban összesen 240,3 milliárd forintot tettek ki. A magas összeg döntően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódott. A bevételek időzítését befolyásolta, hogy az Európai Bizottság a közösségi költségvetés likviditási helyzetére hivatkozva a decemberre esedékes összegeket csak 2026 januárjában utalta át Magyarországnak.
A költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését elsősorban a fegyverpénz kifizetése magyarázza. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkentek a kamatkiadások: január végéig 179,3 milliárd forintot fordítottak erre a célra, ami 206,4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.
A szociális és egészségügyi kiadások meghaladták a tavalyi szintet.
Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forintot fizettek ki.
A kormány értékelése szerint az év eleji adatok azt mutatják, hogy a költségvetés finanszírozási alapjai stabilak, és lehetőséget teremtenek a 2026-ra tervezett támogatási programok végrehajtására a pénzügyi egyensúly veszélyeztetése nélkül.
A kormány csúcsra járatja a családtámogatási rendszert januártól. Folytatódnak az adócsökkentések és a béremelések, illetve a támogatott hiteleket továbbra is igényelheti majd a lakosság.