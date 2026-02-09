Megszólalt Nagy Márton minisztériuma: stabil költségvetéssel indul 2026: nőnek a bevételek, megmaradnak a családtámogatások

Magyarország pénzügyei rendezettek, és a 2026-os költségvetés a kedvezőtlen külső gazdasági környezet, valamint a háború elhúzódása ellenére is biztosítja a legfontosabb család- és társadalompolitikai, valamint a gazdaságélénkítő programok finanszírozását – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.

A költségvetés biztosítja a családokat, nyugdíjasokat és hazai vállalkozásokat célzó programok forrásait / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kabinet hangsúlyozza: a családokat, a nyugdíjasokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések megvalósítása a költségvetési stabilitás megőrzése mellett történik.

A kormány megvédi a magyar családokat

A tervek szerint továbbra is rendelkezésre állnak az olyan programok forrásai, mint

a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program,

a kedvezményes kkv-hitel,

a családi adókedvezmény megduplázása,

a két- és háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége,

valamint a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése.

A kormányzati álláspont szerint a költségvetési politika célja változatlan: a magyar adófizetők pénzét belföldön, a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítani.

Többlettel zárt januárban az államháztartás

A részletes adatok szerint 2026 januárjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ezen belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt mutatott, amelyet ellensúlyozott az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 91,7 milliárd forintos többlete.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei éves összevetésben 9 százalékkal emelkedtek. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 8 százalékos növekedést regisztráltak, ezen belül is kiemelkedő az általános forgalmi adóból származó bevételek alakulása: az áfabevételek 7 százalékkal haladták meg az előző év januári szintet.

Uniós bevételek és kiadási tételek

Az uniós programokból származó bevételek januárban összesen 240,3 milliárd forintot tettek ki. A magas összeg döntően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódott. A bevételek időzítését befolyásolta, hogy az Európai Bizottság a közösségi költségvetés likviditási helyzetére hivatkozva a decemberre esedékes összegeket csak 2026 januárjában utalta át Magyarországnak.