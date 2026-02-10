Deviza
hadiipar
Németország
tank

Tankgyilkos szuperfegyvert akar Németország: ha célra tartják, nincs visszaút, a teljes pusztítás a cél – egy Abramst darabokra szed

Mesterséges intelligenciával vezérelt, úgynevezett kamikazedrónokat szerezne be villámtempóban a német védelmi minisztérium. A tervek szerint ezek a drónfegyverek akár 80 centiméter vastag hengerelt páncéllemezt is képesek áttörni, jelentősen növelve a Bundeswehr harcértékét a NATO keleti szárnyán.
VG
2026.02.10, 11:19
Frissítve: 2026.02.10, 14:12

A Bundeswehr gyorsított eljárásban, összesen mintegy 536 millió euróért rendelne több ezer úgynevezett loitering munition típusú harci drónt két német startuptól, a Helsingtől és a Stark Defensetől – értesült a Spiegel.

Software company Helsing tank drón kamikazedrón
A drónokat elsősorban a Litvániában állomásozó, megerősített 45. páncélosdandár kapná meg / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ezeket a rendszereket a katonai zsargonban gyakran kamikazedrónoknak nevezik:

a fegyver maga a drón, amely robbanófejjel csapódik be a célpontba.

A döntés hátterében az ukrajnai háború tapasztalatai állnak, amelyek megmutatták, hogy a drónok nélkül ma már elképzelhetetlen a modern hadviselés. Németország eddig főként felderítő drónokat alkalmazott, célzott csapásmérő eszközökkel azonban nem rendelkezett.

80 centiméter páncélacél a célkeresztben

A Bundestag elé került, úgynevezett 25 millió eurós előterjesztésekből derül ki, hogy a beszerzendő eszközök olyan irányított fegyverek, amelyeket konkrét cél nélkül indítanak, majd a célterület felett köröznek, amíg a földön lévő kezelő ki nem jelöli a támadási pontot.

A drónokat elsősorban a Litvániában állomásozó, megerősített 45. páncélosdandár kapná meg, amelynek feladata a NATO keleti szárnyának védelme és az orosz agresszióval szembeni elrettentés.

Két modell, közös cél

A Stark Defense által fejlesztett Virtus a nagyobbik eszköz:

  • 1,8 méter hosszú,
  • 30 kilogramm tömegű,
  • akár 5 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel.

A vállalat szerint a drón tesztkörülmények között több mint 80 centiméter vastag páncélacélt ütött át, teljesítve a minisztérium egyik kulcskövetelményét. A Virtus függőlegesen képes felszállni, nincs szüksége katapultra vagy indítórámpára, így akár szűk helyekről, például erdei tisztásról is bevethető. Hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, zuhanórepülésben pedig elérheti a 250 kilométer per órás sebességet.

MI a zavarás ellen

A drónok navigációját műholdas rendszerek és fedélzeti szenzorok segítik, de kulcsszerepet kap a mesterséges intelligencia is. A fedélzeti szoftver valós idejű kameraképeket vet össze térképadatokkal, így elektronikus zavarás – például jamming – esetén is képes célon maradni. A támadás előtt azonban minden esetben emberi jóváhagyás szükséges.

Rajban támadó HX–2

A Helsing kisebb, HX–2 nevű drónja kompaktabb:

  • 1,13 méter hosszú és
  • 12 kilogramm tömegű.

Katapultról indul, ami a gyártó szerint előny, mert akár fedett helyekről is bevethető. A cég állítása szerint a saját fejlesztésű MI révén a rendszer immunis az elektronikus hadviselésre: a drón akkor is képes követni a célpontot, ha megszakad a kapcsolat az operátorral. A HX–2-t már Ukrajnában is tesztelték, és alkalmas lehet rajban történő, összehangolt támadásokra is. A beszerzés egyértelmű jelzés:

Berlin felgyorsítja a drónhadviseléshez való alkalmazkodást. Az akár 80 centiméteres páncélt áttörni képes kamikazedrónok nemcsak a Bundeswehr fegyvertárát bővítik, hanem alapjaiban formálhatják át a NATO keleti védelmi képességeit is.

Nagy hatótávolságú drónok ezreit gyártaná le Ukrajna

Ukrajna az idén olyan nagy hatótávolságú drónok ezreit fogja gyártani, amelyek képesek lesznek elérni Oroszország távoli térségeit is – jelentette be Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes, digitális fejlesztési miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg tíz olyan cég működik Ukrajnában, amelyek drónjai képesek elérni Moszkvát és Szentpétervárt is.

Fedorov a harci drónok gyártásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy rohamosan bővül az önmegsemmisítő drónok kategóriája 300, 500, 700 és 1000 kilométeres hatótávolsággal, miközben ezek a kategóriák két évvel ezelőtt még nem is léteztek.

Kijev az állami BRAVE1 kezdeményezés keretében csaknem 2,5 millió dollár (900 millió forint) támogatást gyűjtött össze a hadiipari startup cégek számára 2023-ban, és ennek az összegnek mintegy tízszeresét tervezik elkülöníteni erre az idén.

