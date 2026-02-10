Tankgyilkos szuperfegyvert akar Németország: ha célra tartják, nincs visszaút, a teljes pusztítás a cél – egy Abramst darabokra szed

A Bundeswehr gyorsított eljárásban, összesen mintegy 536 millió euróért rendelne több ezer úgynevezett loitering munition típusú harci drónt két német startuptól, a Helsingtől és a Stark Defensetől – értesült a Spiegel.

A drónokat elsősorban a Litvániában állomásozó, megerősített 45. páncélosdandár kapná meg / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ezeket a rendszereket a katonai zsargonban gyakran kamikazedrónoknak nevezik:

a fegyver maga a drón, amely robbanófejjel csapódik be a célpontba.

A döntés hátterében az ukrajnai háború tapasztalatai állnak, amelyek megmutatták, hogy a drónok nélkül ma már elképzelhetetlen a modern hadviselés. Németország eddig főként felderítő drónokat alkalmazott, célzott csapásmérő eszközökkel azonban nem rendelkezett.

80 centiméter páncélacél a célkeresztben

A Bundestag elé került, úgynevezett 25 millió eurós előterjesztésekből derül ki, hogy a beszerzendő eszközök olyan irányított fegyverek, amelyeket konkrét cél nélkül indítanak, majd a célterület felett köröznek, amíg a földön lévő kezelő ki nem jelöli a támadási pontot.

A drónokat elsősorban a Litvániában állomásozó, megerősített 45. páncélosdandár kapná meg, amelynek feladata a NATO keleti szárnyának védelme és az orosz agresszióval szembeni elrettentés.

Két modell, közös cél

A Stark Defense által fejlesztett Virtus a nagyobbik eszköz:

1,8 méter hosszú,

30 kilogramm tömegű,

akár 5 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel.

A vállalat szerint a drón tesztkörülmények között több mint 80 centiméter vastag páncélacélt ütött át, teljesítve a minisztérium egyik kulcskövetelményét. A Virtus függőlegesen képes felszállni, nincs szüksége katapultra vagy indítórámpára, így akár szűk helyekről, például erdei tisztásról is bevethető. Hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, zuhanórepülésben pedig elérheti a 250 kilométer per órás sebességet.

MI a zavarás ellen

A drónok navigációját műholdas rendszerek és fedélzeti szenzorok segítik, de kulcsszerepet kap a mesterséges intelligencia is. A fedélzeti szoftver valós idejű kameraképeket vet össze térképadatokkal, így elektronikus zavarás – például jamming – esetén is képes célon maradni. A támadás előtt azonban minden esetben emberi jóváhagyás szükséges.