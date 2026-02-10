Deviza
MBH
bank
Varga Mihály

Varga Mihályék nem vártak, azonnal léptek a hazai nagybank leállása miatt – kiderült, mi következik most az ügyfeleknek

A Magyar Nemzeti Bank azonnali egyeztetéseket kezdett az MBH Bankkal az ügyfeleket érintő informatikai hiba mielőbbi megoldása érdekében. A jegybank hangsúlyozta: számára elsődleges az ügyfélérdekek védelme, és szükség esetén felügyeleti lépésekre is kész.
Zováthi Domokos
2026.02.10, 10:33
Frissítve: 2026.02.10, 10:45

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében – közölte a jegybank.

Magyar Nemzeti Bank, MNB, jegybank Otthon Start program kiberbiztonság, adat
A jegybank szükség esetén felügyeleti lépésekre is kész / Fotó: Shutterstock

Kiemelték, hogy a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen. Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére. Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank. (korábban BB) felületet. Közleményükben hozzátették, hogy a fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig.

Közölték, hogy munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.

„Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét” – írta az MBH Bank.

Az MBH Bank az Otthon Centrum többségi tulajdonosa

Január végén lezárult a tranzakció, amelynek eredményeként az MBH Bank megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdonrészét. A lépéssel a bank teljes körű otthonteremtési ökoszisztémát épít, és új szintre emeli jelenlétét a lakáspiacon.

A pénzintézet megvásárolta az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában megvalósult ügylet a korábban bejelentett, többlépcsős akvizíció első lépése, amelyhez a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása is megérkezett. A bank már 2025 novemberének végén jelezte, hogy megszerzi az OC csoport hazai érdekeltségeit összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t, a fennmaradó 20 százalékos részesedést pedig – a feltételek teljesülése esetén – várhatóan 2028-ban vásárolná meg.

