OTP: zsíros hozamokat tartogat a részvény – egyre biztosabbak az elemzők, hogy most venni kell

Töretlen az optimizmus a legnagyobb magyar bank részvényeire vonatkozóan, a befektetők mellett az elemzők is megtették tétjeiket. Kedden megérkezett az idei negyedik magas célár is az OTP-re, ezúttal a svájci UBS ceruzája fogott vastagon.
K. T.
2026.02.10, 10:55
Frissítve: 2026.02.10, 11:10

Átmentette tavalyi jó formáját az idei évre az OTP, a vezető hazai bankrészvény a 2025-ös 60 százalékos ralit követően idén szűk másfél hónap alatt további 15 százalékkal értékelődött fel. A legnagyobb magyar blue chipben az elemzők továbbra is nagy fantáziát látnak, amit az év eleji sorozatos cáláremelések is alátámasztanak.

Derűsek az OTP részvényeinek kilátásai, sorra érkeznek a magas célárak / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Kedden egy újabb meghatározó befektetési szolgáltató fogalmazott meg optimista várakozást az OTP részvényeire . Az UBS  az eddigi 37 000 forintról 46 800 forintra emelte a célárat. Ez 16 százalékos hozamlhetőséget kínál a következő 12 hónap során. A részvény előtt álló tekintélyes emelkedési kilátások miatt a svájci befektetési bank változatlanul vételt javasol.

Átárazták az OTP-t az év elején, folytatódhat a rali

A nagy nemzetközi bankházak idén egymásra licitálva srófolják egyre feljebb a történelmi csúcsokat döntő OTP célárát. A sort 

Az UBS friss elemzése erre tett rá még egy lapáttal, a legmagasabb célár jelenleg az övék.

Az OTP-t 13 befektetési szolgáltató követi, közülük kilenc vételt, kettő tartást, további kettő pedig eladást javasol. Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 36 816 forint, ami kilenc százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamszintnél.

Fókuszban az osztalék és az egész éves teljesítmény

Az OTP-től idén részvényenként 1044 forintos osztalékra számít az elmzői közösség, ami 2,6 százalékos osztalékhozamot jelent. A legalacsonyabb várakozás 940, a legoptimistább 1197 forintról szól.

A nagybank igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak majd a részvényesek.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A bankpapír fél százalékos erősödéssel kezdte a keddi tőzsdei kereskedést, folytatva idei remek sorozatát. 

 

