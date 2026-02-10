OTP: zsíros hozamokat tartogat a részvény – egyre biztosabbak az elemzők, hogy most venni kell
Átmentette tavalyi jó formáját az idei évre az OTP, a vezető hazai bankrészvény a 2025-ös 60 százalékos ralit követően idén szűk másfél hónap alatt további 15 százalékkal értékelődött fel. A legnagyobb magyar blue chipben az elemzők továbbra is nagy fantáziát látnak, amit az év eleji sorozatos cáláremelések is alátámasztanak.
Kedden egy újabb meghatározó befektetési szolgáltató fogalmazott meg optimista várakozást az OTP részvényeire . Az UBS az eddigi 37 000 forintról 46 800 forintra emelte a célárat. Ez 16 százalékos hozamlhetőséget kínál a következő 12 hónap során. A részvény előtt álló tekintélyes emelkedési kilátások miatt a svájci befektetési bank változatlanul vételt javasol.
Átárazták az OTP-t az év elején, folytatódhat a rali
A nagy nemzetközi bankházak idén egymásra licitálva srófolják egyre feljebb a történelmi csúcsokat döntő OTP célárát. A sort
- a Goldman Sachs nyitotta január közepén 42 000 forintos várakozással,
- amit a Citi 43 900 forintos célára,
- majd a HSBC 46 550 forintos prognózisa követett január végén.
Az UBS friss elemzése erre tett rá még egy lapáttal, a legmagasabb célár jelenleg az övék.
Az OTP-t 13 befektetési szolgáltató követi, közülük kilenc vételt, kettő tartást, további kettő pedig eladást javasol. Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 36 816 forint, ami kilenc százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamszintnél.
Fókuszban az osztalék és az egész éves teljesítmény
Az OTP-től idén részvényenként 1044 forintos osztalékra számít az elmzői közösség, ami 2,6 százalékos osztalékhozamot jelent. A legalacsonyabb várakozás 940, a legoptimistább 1197 forintról szól.
A nagybank igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak majd a részvényesek.
A bankpapír fél százalékos erősödéssel kezdte a keddi tőzsdei kereskedést, folytatva idei remek sorozatát.