Géppisztollyal lőttek rá Nagytevel polgármesterére, mentőhelikopter szállította kórházba

Három lövésből kettő eltalálta Nagytevel polgármesterét. A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Sajtóértesülések szerint a polgármestert a fején is érte találat, állapota nem életveszélyes.
VG
2026.02.10, 12:50
Frissítve: 2026.02.10, 13:03

Az InfoPápa értesülései szerint egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. 

polgármester
A rendőrség még nem közölt hivatalos tájékoztatást a meglőtt polgármester ügyében / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Több lövés találta el a polgármestert

A lap úgy tudja, a három lövésből kettő eltalálta. A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Értesüléseik szerint a fején is érte találat, állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét saját lábán hagyta el.

Úgy tudjuk, a rendőrség elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig.

A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. Többen arról számoltak be az Infopápa tudósítójának, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott, és képtelen történeteket mesélt a helyieknek.

Megdöbbentő: bármilyen kézifegyvert beszerezhet a lakosság Ukrajnában, még a mesterlövészpuskák amerikai sztárját is raktárról szállítják

Az óvodásokban is riadalmat keltett a polgármester elleni merénylet 

Az épületben működik a település óvodája is, a gyermekeket állítólag az ablakon keresztül menekítették ki. Az ügyben a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást. Az Index a helybéliek elmondása alapján azt közölte, hogy az elkövető egy, a faluba néhány éve beköltözött idős férfi lehetett. Az InfoPápának arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett. Az ügyben keressük a rendőrséget, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

