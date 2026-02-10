Géppisztollyal lőttek rá Nagytevel polgármesterére, mentőhelikopter szállította kórházba

Az InfoPápa értesülései szerint egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre.

A rendőrség még nem közölt hivatalos tájékoztatást a meglőtt polgármester ügyében / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Több lövés találta el a polgármestert

A lap úgy tudja, a három lövésből kettő eltalálta. A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Értesüléseik szerint a fején is érte találat, állapota nem életveszélyes, a hivatal épületét saját lábán hagyta el.

Úgy tudjuk, a rendőrség elfogta az elkövetőt, szemtanúk szerint a hivatal munkatársai tartották vissza a rendőrök megérkezéséig.

A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy, a faluba néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. Többen arról számoltak be az Infopápa tudósítójának, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott, és képtelen történeteket mesélt a helyieknek.

Az óvodásokban is riadalmat keltett a polgármester elleni merénylet

Az épületben működik a település óvodája is, a gyermekeket állítólag az ablakon keresztül menekítették ki. Az ügyben a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást. Az Index a helybéliek elmondása alapján azt közölte, hogy az elkövető egy, a faluba néhány éve beköltözött idős férfi lehetett. Az InfoPápának arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett. Az ügyben keressük a rendőrséget, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.