Óriási hátrányban Ukrajna az utánpótlási vonalakban, egy lengyel repülőtérig nyúlnak a szálak

"Az oroszok átvették a régi szovjet hadsereg jó és rossz tulajdonságait egyaránt. Mi ukránok csak a szovjetrendszer azóta elfeledett (1991, a Szovjetunió összeomlása óta) katonai alapjából csak a rosszat, a negatív dolgokat vettük át" – panaszkodik a TikTok kínai tartalomszolgáltató videofelületén megjelent interjújában Alekszij Aresztovics, a kijevi elnöki hivatalnál egykoron tanácsadói posztot betöltő volt színész, Zelenszkij államelnök valamikori közeli barátja.

Egy amerikai Boeing C-17 Globemaster és egy Sikorsky UH-60 Black Hawk a lengyelországi Rzeszów repülőtéren - az ukránok utánpótlási vonalai túlságosan hosszúak / Fotó: NurPhoto via AFP

Amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát (2022. február 24.) tart az esélylatolgatás, hogy Ukrajna tudja-e a tempót tartani katonai szempontból a nála sok tekintetben nagyságrenddel nagyobb Oroszországgal szemben. Aresztovics egyébként túlságos szabadszájúsága miatt már 2023 januárjában önként lemondott az elnöki hivatalban vállalt tanácsadói tisztségéről.

Létszámban megvan az egyenlőség

A papírforma szerint a csaknem milliós hadsereget felsorakoztató Kijev katonai ellenállása a hasonló méretű katonai erőt felsorakoztató Oroszországgal szemben a Nyugat, a NATO hathatós katonai, gazdasági, pénzügyi segítsége nélkül napok alatt összeomolhatna. Valamikor, még a második világháború idején és előtte évszázadokig

a harctéri stratégák abból indultak ki, hogy a támadó erőnek háromszorosának kell lenni a védőkénél.

Az orosz-ukrán háborúra ez már aligha érvényes. Az engage.org.ua kormányellenőrzött kijevi weboldal szorosan együttműködik az erőszakos toborzási módszerekkel, az utcán elfogott „kliensek” brutális, buszba való belökése miatt „busificationnal” vádolt TCK-val. A portál azt írja nyugati forrásokra hivatkozva, hogy az ukrán hadsereg a nemzetközi ranglisták többsége szerint a világ huszadik legerősebb hadserege. Oroszország és Kína szinte holtversenyben tartja ezen a listán a 2-3. helyet. A listavezető hosszú ideje az USA.

Utánpótlási vonalak: hátrányban az ukránok

Számszerűen a szemben álló felek hadseregei nagyjából hasonló méretűek. Ám az utánpótlási vonalakat illetően az ukránok hátrányba kerültek, amikor a harcok súlypontja áttevődött Kelet-, Délkelet-Ukrajna, a Donbasz térségére.

Itt a régióban az orosz utánpótlási vonalak sok esetben rövidebbek, egyszerűbbek, mint az ukránoké, amelyek lengyelországi Rzeszówban kezdődnek.

Moszkva előnyére szolgált, hogy Ukrajnában megőrizték a vasúti forgalomban a Cári Birodalom, a Szovjetunió idején épített, széles nyomtávú vágányrendszert. Ez megspórolta az oroszoknak, hogy az orosz-ukrán határon át kelljen rakodni (mint a lengyel-ukrajnai határon) a két ország vasútjainak nyomtáv-különbsége miatt.