Óriási hátrányban Ukrajna az utánpótlási vonalakban, egy lengyel repülőtérig nyúlnak a szálak

Egy háborúban az utánpótlási vonalak rövidsége és folyamatossága kulcsfontosságú. Az ukránok nagy hátrányban vannak emiatt, utánpótlási vonalaik egészen az ukrán határtól 100 kilométerre lévő lengyelországi Rzeszów repülőtérig nyúlnak.
Dunai Péter
2026.02.10., 10:45

"Az oroszok átvették a régi szovjet hadsereg jó és rossz tulajdonságait egyaránt. Mi ukránok csak a szovjetrendszer azóta elfeledett (1991, a Szovjetunió összeomlása óta) katonai alapjából csak a rosszat, a negatív dolgokat vettük át" – panaszkodik a TikTok kínai tartalomszolgáltató videofelületén megjelent interjújában Alekszij Aresztovics, a kijevi elnöki hivatalnál egykoron tanácsadói posztot betöltő volt színész, Zelenszkij államelnök valamikori közeli barátja.

Egy amerikai Boeing C-17 Globemaster és egy Sikorsky UH-60 Black Hawk a lengyelországi Rzeszów repülőtéren - az ukránok utánpótlási vonalai túlságosan hosszúak / Fotó: NurPhoto via AFP

Amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát (2022. február 24.) tart az esélylatolgatás, hogy Ukrajna tudja-e a tempót tartani katonai szempontból a nála sok tekintetben nagyságrenddel nagyobb Oroszországgal szemben. Aresztovics egyébként túlságos szabadszájúsága miatt már 2023 januárjában önként lemondott az elnöki hivatalban vállalt tanácsadói tisztségéről. 

Létszámban megvan az egyenlőség

A papírforma szerint a csaknem milliós hadsereget felsorakoztató Kijev katonai ellenállása a hasonló méretű katonai erőt felsorakoztató Oroszországgal szemben a Nyugat, a NATO hathatós katonai, gazdasági, pénzügyi segítsége nélkül napok alatt összeomolhatna. Valamikor, még a második világháború idején és előtte évszázadokig

 a harctéri stratégák abból indultak ki, hogy a támadó erőnek háromszorosának kell lenni a védőkénél. 

Az orosz-ukrán háborúra ez már aligha érvényes. Az engage.org.ua kormányellenőrzött kijevi weboldal szorosan együttműködik az erőszakos toborzási módszerekkel, az utcán elfogott „kliensek” brutális, buszba való belökése miatt „busificationnal” vádolt TCK-val. A portál azt írja nyugati forrásokra hivatkozva, hogy az ukrán hadsereg a nemzetközi ranglisták többsége szerint a világ huszadik legerősebb hadserege. Oroszország és Kína szinte holtversenyben tartja ezen a listán a 2-3. helyet. A listavezető hosszú ideje az USA.

Utánpótlási vonalak: hátrányban az ukránok

Számszerűen a szemben álló felek hadseregei nagyjából hasonló méretűek. Ám az utánpótlási vonalakat illetően az ukránok hátrányba kerültek, amikor a harcok súlypontja áttevődött Kelet-, Délkelet-Ukrajna, a Donbasz térségére. 

Itt a régióban az orosz utánpótlási vonalak sok esetben rövidebbek, egyszerűbbek, mint az ukránoké, amelyek lengyelországi Rzeszówban kezdődnek.

Moszkva előnyére szolgált, hogy Ukrajnában megőrizték a vasúti forgalomban a Cári Birodalom, a Szovjetunió idején épített, széles nyomtávú vágányrendszert. Ez megspórolta az oroszoknak, hogy az orosz-ukrán határon át kelljen rakodni (mint a lengyel-ukrajnai határon) a két ország vasútjainak nyomtáv-különbsége miatt.

Noha Kijev még a háború kirobbanásakor tervbe vette, hogy európai nyomtávú vasutakat épít, jelentősen lemaradt a teljesítésben. Az első, 22 kilométeres „európai” nyomtávval (1435 milliméteres) készült vasútvonalát csak tavaly szeptember elején adták át Nyugat-Ukrajnában Ungvár (Uzsgorod) és Csap (Csop) között. (Az oroszországi széles nyomtáv 1520 milliméteres.)

Az utánpótlás kulcsa: a lengyel Rzeszów repülőtér

Ukrajna a nyugati segélyek egy részét általában a délkelet-lengyelországi Rzeszów repülőterén landoló nyugati teherszállító repülőgépekről kapja. Ezek charter járatokként vannak nyilván tartva. Ha az ember rákeres interneten a Rzeszów repülőtéri charter járatokra, legfeljebb egy nagy kövér 404-est kap, nem érdemi információt. Amin, tekintettel rá, hogy ezen adatok katonai titkot képeznek, végül is nem lehet csodálkozni. 

Hogyan vált egy kis vidéki lengyel repülőtér a harcoló Ukrajna kapujává? – erről írt a Flightradar24 portálon a Londonban élő-dolgozó Chris Lomas, a kereskedelmi légiflotta pilótája. Rzeszów (a repülőtér) körülbelül 100 kilométerre fekszik nyugatra az ukrán határtól. A légikikötő katonai részének légiforgalmában 

  • az USA légi ereje 23, 
  • az amerikai haderő többi része 12 százalékkal részesedett a 2021. júniusi – 2023. áprilisi időszakban. Ennél frissebb nyílt adatokat nem találtunk. A második legnagyobb reptér-kapacitáslekötő 
  • a brit a légierő, a RAF volt 11 százalékkal
  • Kanada és Olaszország 10-10, 
  • Franciaország 6, 
  • a lengyel légierő 5, 
  • Németország pedig 4 százalékkal részesedett Rzeszów forgalmából. 

Hatalmas a forgalom, katonai gépek tucatjai jönnek-mennek

Három katonai szállítógép-típus dominálta a forgalmat: 

  • az amerikai C 17 Globemaster, 
  • a német-francia A400M Atlas és az 
  • ősrégi légi „igásló” az 1957 óta repülő amerikai C-130 Hercules. 

 A konfliktus kirobbanásának első hónapjaiban – amikor légi szállítású küldeményekkel biztosították Ukrajna üzemanyag-szükségletét – gyakori vendégek voltak a Boeing KC 767-es tankergépei. Még 2022 márciusában az amerikaiak a reptér védelmére két Patriot lég- és rakétavédelmi üteget telepítettek ide.

Rzeszów repterének 3200 méteres kifutópályája a legnagyobb szállítógépek le-, felszállására elegendő hosszúságot biztosított. 

A hosszú kifutópálya felkeltette a régebbi típusú Boeing 747 – 400-as szállítógépek üzemeltetőinek a figyelmét is.

 Direkt az ukrajnai háború szállítási szükségleteihez igazítva, felpezsdítették az újabb B 747 – 400-asok gyártását, de ezek a gépek már leereszthető orr-rakodót kaptak, hogy a speciális, nagy méretű katonai rakományok, a páncélosok is kényelmesen felhajthassanak a raktérbe. 

És megfordultak Rzeszów repterén az eredetileg ukrán gyártású-tervezésű, majd Oroszországban készített négymotoros An-124-es Ruszlán óriásgépek is. Hatmotoros „nagy testvérük”, az An-225-ös Mrija egyetlen létező példánya elpusztult. 

Kijev egyik külvárosában, a Gosztomeli Repülőtér egyik hangárjában vannak a Mrija maradványai. 

Még a háború kezdetén, 2022-ben semmisült meg, vált javíthatatlanná a világ legnagyobb, kettős rendeltetésű repülőgépe. 

