Ennél jobb hírt aligha kaphatna most Varga Mihály: öt év után lehet ismét egy bűvös határ alatt a magyar infláció

Nagyobb drágulásra lehet viszont a dohányáruk és szeszes italok esetén. Ennek oka, hogy januárban a tavalyi év júliusi inflációt követő jövedéki adóemelés érinti ezen termékeket. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által közzétett lista szerint több mint 150 dohánytermék ára drágult januárban.

A legnagyobb kérdés a szolgáltatások áralakulása. A decemberi, meglepően magas szolgáltatói árindex mögött az elemző szerint feltételezhetően nem az alapfolyamatokból eredő drágulási tendencia, vagy valami ilyesminek a kezdete áll. Ezzel együtt úgy látja, a jelentős béremelések komoly terhet rónak a vállalatokra, amelyek a növekvő lakossági jövedelmeket látva megpróbálhatnak árat emelni. Szerinte a januári hónap egyik legnagyobb kérdése, hogy ez számszerűen mit fog jelenteni. „Bízunk abban, hogy nagyon jelentős drágulást nem fogunk látni a piaci szolgáltatásoknál” – mondta.

Palócz Éva, a Kopint Tárki vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy nem ismertek még a 2026. évi súlyok, ezek enyhén befolyásolhatják az indexet. Bizonytalan, hogy hogyan számolja el a KSH a várhatóan magasabb januári gázszámlát, mert tapasztalataink szerint ebben szoktak időbeli csúszások lenni. Az év eleji átárazást viszonylag mérsékeltre várjuk kisebb, mint 2025 elején – tette hozzá.

Az év eleji átárázások az egész éves inflációt befolyásolják

Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Centrumának vezető elemzője azt emelte ki, hogy a januári rezsistop hatása a KSH által alkalmazott módszertan miatt csak a márciusi adatban jelenhet meg. A két terület, amely meghatározza az infláció lassulásának mértékét, az élelmiszerárak és a szolgáltatások. Az élelmiszerek esetében jellemzőek az év eleji, nagyobb mértékű áremelések, amelynek hatását viszont idén visszafogja egyrészt az árrésstop, a forint árfolyamának mérséklődése, illetve az üzemanyagárak kedvező alakulása. A szolgáltatásoknál a decemberi adat jelent bizonytalanságot: a tavalyi év utolsó hónapjában kiemelkedően magas volt a havi átárazás.

Arra is felhvívta a figyelmet, hogy a januári adat kiemelten is fontos, a vállalatok döntő hányada csak az év elején áraz át, így az első havi árfolyamatok alapjaiban befolyásolhatják a teljes éves inflációs folyamatokat.

Februárban, szintén a bázishatások miatt, még tovább lassulhat az infláció, sőt, a januári adat függvényében van rá esély, hogy 2018 februárja óta először lefelé lépjen ki a jegybanki toleranciasávból. Márciustól a januári rezsistop ellenére kismértékű gyorsulás jöhet az árrésstopok okozta bázishatás miatt, amely intézkedés hosszabb távú jövője továbbra is kérdéses. „Alappályánkon azzal számolunk, hogy május végén kerül részlegesen kivezetésre, amely okozhat ugyan kisebb gyorsulást az inflációban, de ezzel együtt is az idei év egészében a jegybanki toleranciasávon belül alakulhat a pénzromlás üteme és 2027 elejére érheti el a 3 százalékos jegybanki célt” – véli Molnár Dániel, aki 2026 egészében 3, 2027-ben pedig 3,1 százalékos inflációt valószínűsít.

Akár már februárban kamatot vághat a jegybank

Az elemzők között azonban nincs egyetértés, hogy a januári kedvező inflációs adat láttán belevág-e már ebben a hónapban a kamatvágásba az MNB. Regős Gábor szerint várhatóan óvatos marad és továbbra is kivár a lazítással, mivel a kommunikációjának megfelelően várhatóan megvárja az év eleji átárazásokat. Sőt, úgy látja, a jegybanknak érdemes lenne előre is tekintenie, ugyanis már több kockázati tényező is megjelenik, amelyek befolyásolják az infláció további sorsát, ezért szerinte a márciusi inflációs jelentéség várhatóan nem kezd bele a kamatvágásokba.