Deviza
EUR/HUF377,79 +0,26% USD/HUF317,36 +0,29% GBP/HUF434,22 +0,26% CHF/HUF414,59 +0,5% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,18 +0,19% CZK/HUF15,57 +0,12% EUR/HUF377,79 +0,26% USD/HUF317,36 +0,29% GBP/HUF434,22 +0,26% CHF/HUF414,59 +0,5% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,18 +0,19% CZK/HUF15,57 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 325,22 +0,36% MTELEKOM1 988 +0,1% MOL3 860 -0,41% OTP40 690 +0,69% RICHTER11 760 +0,77% OPUS548 +0,55% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 580 +0,72% BUMIX10 224,96 -0,1% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 695,98 -0,46% BUX130 325,22 +0,36% MTELEKOM1 988 +0,1% MOL3 860 -0,41% OTP40 690 +0,69% RICHTER11 760 +0,77% OPUS548 +0,55% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 580 +0,72% BUMIX10 224,96 -0,1% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 695,98 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Valentin-nap
belföldi foglalás
belföldi turizmus

Kétfős utazások pörgetik fel a belföldi turizmust Valentin-nap környékén

Február közepén, a szerelmesek napjának környékén érezhetően megugrik a belföldi szálláskereslet, különösen a rövid, kétfős utazások iránt. A Valentin-nap környéke a Szallas.hu adatai alapján elsősorban a két éjszakás, hoteles foglalásoknak kedvez, miközben a wellness-szolgáltatások iránti érdeklődés is erősödik. A foglalások szerint ezek a térségek tudják a leginkább kihasználni a szezonális keresletet.
VG
2026.02.10, 12:40
Frissítve: 2026.02.10, 13:40

A Valentin-nap továbbra is az egyik legerősebb időszak a belföldi rövid utazások piacán. A párok elsősorban két éjszakás pihenésekben gondolkodnak, a négycsillagos hotelek és a wellness-szolgáltatások iránt pedig kiemelkedő az érdeklődés – írja a Szallas.hu foglalási adataira hivatkozva az Origo.

Valentin-nap
Valentin-nap környékén különösen megnő az érdeklődés a wellnesses pihenések iránti érdeklődés/ Fotó: BGYH

Itt pihennek a magyar párok Valentin-nap idején

A portál szerint 

a kétfős, belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ. 

Hogy milyen további úti célokat keresnek fel, mennyit költenek szállásra és milyen programokat kedvelnek a szerelmesek napján, arról továbbiakat az Origo oldalán olvashatnak

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu