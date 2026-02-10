Kétfős utazások pörgetik fel a belföldi turizmust Valentin-nap környékén

A Valentin-nap továbbra is az egyik legerősebb időszak a belföldi rövid utazások piacán. A párok elsősorban két éjszakás pihenésekben gondolkodnak, a négycsillagos hotelek és a wellness-szolgáltatások iránt pedig kiemelkedő az érdeklődés – írja a Szallas.hu foglalási adataira hivatkozva az Origo.

Valentin-nap környékén különösen megnő az érdeklődés a wellnesses pihenések iránti érdeklődés/ Fotó: BGYH

Itt pihennek a magyar párok Valentin-nap idején

A portál szerint

a kétfős, belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ.

