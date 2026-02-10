Széles körű visszahívást jelentett be súlyos meghibásodás miatt a világ egyik legelismertebb autógyártója

A BMW 87 394 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mivel az önindító túlmelegedhet, ami tűzveszélyt okozhat – közölte az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA). A felügyelet közlése szerint a kereskedők ingyenesen kicserélik az indítómotort – írta meg az Origo.

Közel 90 ezer autót hív vissza a BMW az Egyesült Államokban / Fotó: Gestalt Imagery

Több visszahívás is volt a BMW-nél

A Reuters kiemeli: a bejelentés nem sokkal azután történt, hogy a BMW októberben több mint 145 000 járművet hívott vissza az USA-ban önindító-meghibásodás miatt, ami szintén túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.

Szeptemberben a bajor autógyártó 200 000 járművet hívott vissza hasonló probléma miatt, így az érintett járművek teljes száma meghaladta a 341 000-et. A visszahívások egyes 2019 és 2025 közötti járműveket érintettek, köztük

a 2020-as 340i és X6,

a 2020–2025-ös 840i,

a 2020–2022-es 740Li,

valamint a 2019-2020-as X7 és X5 modelleket.

