Meleg víz kell a sörhöz – egymás tenyerébe csapott az Alteo és a Heineken

További négy évig az Alteo leányvállalata biztosítja a Heineken Soproni Sörgyár gőz- és melegvíz-igényét, miután a felek megállapodtak a hőszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról – jelentette be kedden a tőzsde honlapján az újgenerációs energiaszolgáltató.

Az Alteo hosszabbított a Heinekennel / Fotó: Vémi Zoltán

Az Alteo egyedüli tagságával működő Alteo-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. és a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a felek között 2017. december 12. napján létrejött, 2025. december 31. napjáig hatályos hosszú távú hőszolgáltatási szerződését hosszabbította meg.

Az újonnan aláírt szerződés értelmében az Alteo-Therm 2029. december 31. napjáig biztosítja a Heineken Soproni Sörgyár gőz- és melegvíz-igényét.

A megújuló energiát hasznosító közműtársaság leánycége január végén már nyélbe ütött egy hasonló szerződéshosszabbítást az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-vel, így az Alteo-Therm 2040. december 31-ig fogja hővel ellátni az Ózdi Távhőt.

Az Alteo emellett január végén üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Depo Erőmű Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról a Plant Industrial Engineering Kft.-vel. A pilisvörösvári székhelyű Depo Kft. egy két megawattos földgázüzemű gázmotort tulajdonol, amelynek üzembe helyezése 2025 őszén történt meg a törökbálinti telephelyen. Ennek eredményeként a tranzakció zárásával az Alteo saját, gázüzemű kapacitása 73 megawattra bővült.

Jövő héten érkezik az Alteo jelentése

Az Alteo tavalyi teljesítményére rányomta bélyegét a mostohább külső környezet:

2025 első kilenc hónapjában árbevétele 16 százalékkal 86,2 milliárd forintra emelkedett,

működési eredménye viszont 45 százalékkal 6,2 milliárd forintra zsugorodott,

a társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA pedig 20 százalékkal 11,8 milliárd forintra apadt.

A nettó eredmény eközben harmadára, 2,7 milliárd forintra esett vissza.

A KalliWoda Research tavaly év végén kiadott elemzésében 5551 forintos célárfolyamot határozott meg, ami 22,5 százalékos felértékelődési lehetőséget kínál az aktuális árfolyamról. A német elemzőház vételt javasol.