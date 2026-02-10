Deviza
EUR/HUF377,79 +0,26% USD/HUF317,36 +0,29% GBP/HUF434,22 +0,26% CHF/HUF414,59 +0,5% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,18 +0,19% CZK/HUF15,57 +0,12% EUR/HUF377,79 +0,26% USD/HUF317,36 +0,29% GBP/HUF434,22 +0,26% CHF/HUF414,59 +0,5% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,18 +0,19% CZK/HUF15,57 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 303,23 +0,35% MTELEKOM1 988 +0,1% MOL3 860 -0,41% OTP40 670 +0,64% RICHTER11 760 +0,77% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 580 +0,72% BUMIX10 224,96 -0,1% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 695,7 -0,47% BUX130 303,23 +0,35% MTELEKOM1 988 +0,1% MOL3 860 -0,41% OTP40 670 +0,64% RICHTER11 760 +0,77% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 580 +0,72% BUMIX10 224,96 -0,1% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 695,7 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Heineken
alteo
szerződés
tőzsde

Meleg víz kell a sörhöz – egymás tenyerébe csapott az Alteo és a Heineken

Hőszolgáltatási szerződést hosszabbított a megújuló energiaszolgáltató. Az Alteo 2029 végéig biztosítja a Heineken Soproni Sörgyár gőz- és melegvíz-igényét.
K. T.
2026.02.10, 12:26
Frissítve: 2026.02.10, 12:36

További négy évig az Alteo leányvállalata biztosítja a Heineken Soproni Sörgyár gőz- és melegvíz-igényét, miután a felek megállapodtak a hőszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról – jelentette be kedden a tőzsde honlapján az újgenerációs energiaszolgáltató.

Alteo, Heineken
Az Alteo hosszabbított a Heinekennel / Fotó: Vémi Zoltán

Az Alteo egyedüli tagságával működő Alteo-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. és a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a felek között 2017. december 12. napján létrejött, 2025. december 31. napjáig hatályos hosszú távú hőszolgáltatási szerződését hosszabbította meg. 

Az újonnan aláírt szerződés értelmében az Alteo-Therm 2029. december 31. napjáig biztosítja a Heineken Soproni Sörgyár gőz- és melegvíz-igényét. 

A megújuló energiát hasznosító közműtársaság leánycége január végén már nyélbe ütött egy hasonló szerződéshosszabbítást az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-vel, így az Alteo-Therm 2040. december 31-ig fogja hővel ellátni az Ózdi Távhőt.

Az Alteo emellett január végén üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Depo Erőmű Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról a Plant Industrial Engineering Kft.-vel. A pilisvörösvári székhelyű Depo Kft. egy két megawattos földgázüzemű gázmotort tulajdonol, amelynek üzembe helyezése 2025 őszén történt meg a törökbálinti telephelyen. Ennek eredményeként a tranzakció zárásával az Alteo saját, gázüzemű kapacitása 73 megawattra bővült. 

Jövő héten érkezik az Alteo jelentése

Az Alteo tavalyi teljesítményére rányomta bélyegét a mostohább külső környezet:

  • 2025 első kilenc hónapjában árbevétele 16 százalékkal 86,2 milliárd forintra emelkedett,  
  • működési eredménye viszont 45 százalékkal 6,2 milliárd forintra zsugorodott,  
  • a társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA pedig 20 százalékkal 11,8 milliárd forintra apadt.  
  • A nettó eredmény eközben harmadára, 2,7 milliárd forintra esett vissza.

A KalliWoda Research tavaly év végén kiadott elemzésében 5551 forintos célárfolyamot határozott meg, ami 22,5 százalékos felértékelődési lehetőséget kínál az aktuális árfolyamról. A német elemzőház vételt javasol.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény14:23:06
Árfolyam: 4 520 HUF -10 / -0,22 %
Forgalom: 18 112 840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Alteo jövő hétfőn teszi közé tavalyi negyedik negyedéves és egész éves jelentését. A részvényárfolyam 0,4 százalékkal csúszott vissza a kedd délelőtti kereskedés során, idén eddig alig több mint két százalékkal tudott feljebb kerülni a kurzus.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu