A jelentések több mint aggasztók, az ausztrál kormány nem is hisz a Robloxnak – komoly átvilágítás jöhet

Az ausztrál kormány figyelmének középpontjába került a Roblox nevű, online játékok készítésére fejlesztett platform, mivel a kormányzati álláspont szerint a felület nem tesz meg mindent azért, hogy védje a gyerekeket és a kamaszokat az aggályos vagy zaklató tartalmak ellen. A Roblox miatti kormányzati fellépés azt követően történik, hogy az ország rendkívül szigorú szabályozást vezetett be a tinédzserek közösségimédia-használatára.
VG
2026.02.10, 12:50
Frissítve: 2026.02.10, 13:10

Ausztrália tavaly ősszel vezette be a 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalmat, de a közösségi funkciókkal is rendelkező játékplatformok – a Steamtől a Robloxig – egyelőre kimaradtak a korlátozások alól. Ez azonban nem biztos, hogy sokáig így marad. Anika Wells, Ausztrália kommunikációért és információgazdaságért felelős minisztere, valamint az ország eSafety biztosának hivatala is levélben fordult a Robloxhoz, „grafikus és indokolatlan felhasználói tartalmakkal” kapcsolatos aggodalmaikat jelezve. A kormányzat arra kíváncsi: mit tesz a népszerű platform azért, hogy megóvja a gyerekeket a zaklató, olykor az önkárosítást is népszerűsítő tartalmaktól írja az Origo. A Roblox felületén megjelenő, gyerekek által is elérhető explicit tartalmak jelentette problémáról a Világgazdaság oldalán is írtunk.

Roblox, videojáték, illusztráció
Nem elégedett az ausztrál kormány a Roblox által korábban tett vállalások teljesülésével / Fotó: Shutterstock

Kétségek vannak a Roblox vállalásainak teljesítéséről 

A lap arról ír, hogy a Roblox tavaly szeptemberben egyezett meg kilenc kötelezettségvállalásról a vonatkozó jogszabály előírásainak való megfelelés érdekében. Ezek közé tartozott 

  • a 16 év alatti felhasználók számára létrehozott privát fiók, valamint 
  • a hangalapú csevegés tiltása a 13–15 évesek számára (a 13 év alattiaknál ez korábban is tiltott volt). 

A vállalat 2025 végén azt közölte, hogy mind a kilenc vállalást teljesítette; több intézkedést globálisan is bevezettek, például a csevegési funkciók eléréséhez immár kötelező az arcfelismerésen alapuló életkor-ellenőrzést. Az ausztrál hatóság azonban szemmel láthatóan nem elégedett.

„Továbbra is rendkívül aggasztónak tartjuk azokat a folyamatos jelentéseket, amelyek szerint gyermekeket használnak ki a Roblox szolgáltatásán, illetve ártalmas tartalmaknak vannak kitéve” – idézi a lap Julie Inman Grant, az eSafety biztosa által kiadott sajtóközleményt. A hatóság az online biztonsági kérdéseivel foglalkozik Ausztráliában.

A vizsgálatok eredményétől függően a Roblox akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságra is számíthat, ez több mint 11 milliárd forintnak felel meg.

Anika Wells a vállalathoz intézett megkeresésében arra hivatkozott, hogy egyes értesülések szerint a felületen továbbra is megjelennek explicit tartalmak a gyerekek előtt, aminek nem lenne szabad megtörténnie. Ezért a miniszter „sürgős találkozót” kezdeményez a vállalattal.

Oroszország tavaly december elején pedig azt tette közzé, hogy elérhetetlenné tette a Robloxot az azon megjelenő káros tartalmak miatt.

A gyerekek és a kamaszok online felületeken való jelenléte, valamint az őket fenyegető veszélyek miatt egyre több ország tervez, illetve vezetett be szigorítást a közösségi média használatában, korhatáralapú hozzáférésében.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

