Megvonnák Magyarország szavazati jogát és Donald Turmpot küldenék rá Orbán Viktorra, ha nem távozik: őrült terv körvonalazódik – így „csempésznék" be Ukrajnát az EU-ba
Az Európai Unió egy példátlan tervet akar kidolgozni, amely már akár jövőre részleges tagságot adhat Ukrajnának a közösségben, miközben Brüsszel igyekszik megszilárdítani az ország európai pozícióját és eltávolítani Moszkva befolyásától – írta meg a Politico.
A lap három uniós és két ukrán tisztviselővel folytatott, névtelen nyilatkozatokon alapuló beszélgetések alapján öt lépésről számolt be Ukrajna EU-csatlakozásáról.
1. lépés: Ukrajna felkészítése
Az EU „előrehozza” Ukrajna csatlakozási folyamatát, vagyis informális iránymutatást ad a tárgyalási „klaszterekhez”, amelyek a tagsághoz vezető jogi lépéseket jelentik.
Az EU már három klaszter részleteit átadta Ukrajnának a hatból. Márciusban, egy ciprusi informális találkozón az európai ügyekért felelős miniszterek további klaszterekről adhatnak tájékoztatást az ukrán delegációnak.
„A rendkívül nehéz körülmények, a folyamatos orosz agresszió ellenére Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit” – mondta Marilena Raouna, Ciprus európai ügyekért felelős miniszterhelyettese. A március 3-i találkozó célja ennek megerősítése.
Uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták: „nem lesznek rövidítések”. „Az EU-tagság csak akkor hoz valódi előnyöket, ha végigmegy a tagjelölt az átalakulási folyamaton – ez az uniós csatlakozás igazi ereje” – mondta egy tisztviselő.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna készen áll:
Technikailag 2027-re készen állunk. Az EU számunkra biztonsági garancia.
2. lépés: „könnyített” EU-tagság létrehozása
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben több lehetőséget is felvázolt az uniós bővítés elakadásának feloldására, köztük a „fordított bővítést”.
„Ez egyfajta újrakalibrálása lenne a folyamatnak: belépsz, majd fokozatosan kapod meg a jogokat és kötelezettségeket” – mondta egy uniós tisztviselő.
A cél nem a feltételek enyhítése, hanem erős politikai üzenet küldése azoknak az országoknak – Ukrajnának, Moldovának, Albániának –, amelyek csatlakozását háború vagy egyes tagállamok ellenállása akadályozza.
Az ukrán elnök korábban elutasította a másodrendű tagság gondolatát, de egy olyan megoldásra nyitott lehet, amely jogilag rögzíti Ukrajna EU-hoz vezető útját.
3. lépés: Várni Orbán távozására
Az uniós bővítéshez mind a 27 tagállam egyetértése szükséges. Orbán Viktor miniszterelnök határozottan ellenzi Ukrajna csatlakozását, ezért Brüsszel figyeli az áprilisi magyar választást, és megoldásokat keres a vétó megkerülésére.
Több tisztviselő szerint Orbán álláspontja személyes konfliktus Zelenszkijjel, nem pusztán taktikai kérdés.
4. lépés: A Trump-kártya kijátszása
A cikk szerint ha Orbán Viktor alakíthat újra kormányt, akkor az Európai Unió Donald Trump közbenjárásában bízik, hiszen az amerikai elnök jó kapcsolatot ápol a magyar kormányfővel, és békeközvetítő szerepre törekszik Ukrajna és Oroszország között. Egy tervezet szerint Ukrajna 2027-es EU-tagsága a békecsomag része lenne.
5. lépés: Magyarország szavazati jogának megvonása
Ha minden más kudarcot vall,
az EU az alapszerződés 7. cikkének alkalmazását is mérlegelheti Magyarországgal szemben, ami akár a szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet.
Ezt egyelőre nem akarják meglépni, mert a Politico szerint ez Orbán Viktor kampányát erősíthetné, de ha a magyar miniszterelnök újraválasztása után tovább blokkolná az uniós döntéshozatalt, a lehetőség ismét napirendre kerülhet.
Orbán Viktor: Nein, danke!
Orbán Viktor egy videóban arról kérdezték, hogy mit szól a Politico cikkéhez, miszerint az EU-nak már csak tavaszig kell várni, mert hogyha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, akkor Ukrajna csatlakozása felgyorsul.
A kormányfő szerint, ha ez megtörténne, akkor valóban így lenne, ugyanakkor Balmazújvárosban kiderült az igazság.
„Ha beengedik az unióba, akkor tönkre is teszik a magyar mezőgazdaságot, tönkre teszik a magyar gazdaságnak a mai pilléreit. Aztán, hogy Európát is tönkre teszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött az az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk” – jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányfő megfogalmazása szerint, ha a Tisza vezetőjét felhívják Brüsszelből akkor „jawohl” válasz érkezne, de amíg jelenlegi kormány marad, akkor „nein, danke” lesz a válasz.
Korábban is felmerült már, hogy Ukrajna 2028-ra tervezi befejezni az EU-csatlakozási tárgyalásokat, amelyet az Európai Bizottság ambiciózus, de elérhető célnak tart. Ugyanakkor a folyamat lassú, és a reális legkorábbi csatlakozási időpont 2030 lehet.
A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, a jogállam és a kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.
A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.