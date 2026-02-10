Megvonnák Magyarország szavazati jogát és Donald Turmpot küldenék rá Orbán Viktorra, ha nem távozik: őrült terv körvonalazódik – így „csempésznék" be Ukrajnát az EU-ba

Az Európai Unió egy példátlan tervet akar kidolgozni, amely már akár jövőre részleges tagságot adhat Ukrajnának a közösségben, miközben Brüsszel igyekszik megszilárdítani az ország európai pozícióját és eltávolítani Moszkva befolyásától – írta meg a Politico.

Brüsszel így tolná be az Európai Unióba Ukrajnát / Fotó: AFP

A lap három uniós és két ukrán tisztviselővel folytatott, névtelen nyilatkozatokon alapuló beszélgetések alapján öt lépésről számolt be Ukrajna EU-csatlakozásáról.

1. lépés: Ukrajna felkészítése

Az EU „előrehozza” Ukrajna csatlakozási folyamatát, vagyis informális iránymutatást ad a tárgyalási „klaszterekhez”, amelyek a tagsághoz vezető jogi lépéseket jelentik.

Az EU már három klaszter részleteit átadta Ukrajnának a hatból. Márciusban, egy ciprusi informális találkozón az európai ügyekért felelős miniszterek további klaszterekről adhatnak tájékoztatást az ukrán delegációnak.

„A rendkívül nehéz körülmények, a folyamatos orosz agresszió ellenére Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit” – mondta Marilena Raouna, Ciprus európai ügyekért felelős miniszterhelyettese. A március 3-i találkozó célja ennek megerősítése.

Uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták: „nem lesznek rövidítések”. „Az EU-tagság csak akkor hoz valódi előnyöket, ha végigmegy a tagjelölt az átalakulási folyamaton – ez az uniós csatlakozás igazi ereje” – mondta egy tisztviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna készen áll:

Technikailag 2027-re készen állunk. Az EU számunkra biztonsági garancia.

2. lépés: „könnyített” EU-tagság létrehozása

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben több lehetőséget is felvázolt az uniós bővítés elakadásának feloldására, köztük a „fordított bővítést”.

„Ez egyfajta újrakalibrálása lenne a folyamatnak: belépsz, majd fokozatosan kapod meg a jogokat és kötelezettségeket” – mondta egy uniós tisztviselő.

A cél nem a feltételek enyhítése, hanem erős politikai üzenet küldése azoknak az országoknak – Ukrajnának, Moldovának, Albániának –, amelyek csatlakozását háború vagy egyes tagállamok ellenállása akadályozza.

Az ukrán elnök korábban elutasította a másodrendű tagság gondolatát, de egy olyan megoldásra nyitott lehet, amely jogilag rögzíti Ukrajna EU-hoz vezető útját.