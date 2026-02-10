Gödi Samsung-gyár: komolyan helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal – „ha jogsértést tapasztalunk, megtesszük az intézkedéseket"

Valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Forr a levegő a gödi Samsung-gyár körül / Fotó: Mónuns Márton / Reuters

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben

szakmai alapon,

politikai befolyástól mentesen

jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.

A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.

Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja.

Politikai vita kereszttüzében a gödi Samsung-gyár

A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az üggyel, felidézve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Magyar Péter megszólalásait is. A vita középpontjában az állt, hogy a beruházás gazdasági jelentősége és a hatósági ellenőrzések rendszere miként viszonyul a politikai és sajtóban megjelenő kritikákhoz:

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.