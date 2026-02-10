Gödi Samsung-gyár: komolyan helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal – „ha jogsértést tapasztalunk, megtesszük az intézkedéseket"
Valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal.
A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.
A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben
- szakmai alapon,
- politikai befolyástól mentesen
jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.
A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.
Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja.
Politikai vita kereszttüzében a gödi Samsung-gyár
A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az üggyel, felidézve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Magyar Péter megszólalásait is. A vita középpontjában az állt, hogy a beruházás gazdasági jelentősége és a hatósági ellenőrzések rendszere miként viszonyul a politikai és sajtóban megjelenő kritikákhoz:
„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.
A Tisza Párt vezetője hétfőn azt írta, hogy a Telex cikke nyomán, hogy Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról, mert a miniszter tudott a gödi Samsung SDI-gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről.
„Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére” – írta Magyar Péter. „Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét ” – fogalmazott.
A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”. Hozzátette, hogy a pártelnöknek felelnie kell, ezért kedd délelőtt büntető feljelentést tesz vele szemben, nagy nyilvánosság előtt,
aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.
„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik? Az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem” – írta Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter az Igazság Órájában azt mondta, hogy felháborította Magyar Péter Facebookon tett kijelentése.