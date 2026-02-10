Deviza
kormányhivatal
samsung
szijjártó péter
gödi samsung

Gödi Samsung-gyár: komolyan helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal – „ha jogsértést tapasztalunk, megtesszük az intézkedéseket"

A gödi gyár működéséről megjelent állításokat határozottan visszautasította a Pest Vármegyei Kormányhivatal, amely szerint a baloldali sajtóban megjelent cikkek több ponton valótlanságokat tartalmaznak. A Samsung üzemével kapcsolatban a hatóság kiemelte: rendszeres és kiemelt ellenőrzések zajlanak, jogsértés esetén pedig – a határérték-túllépéseket is beleértve – minden szükséges intézkedést megtesznek.
VG
2026.02.10, 12:08
Frissítve: 2026.02.10, 13:07

Valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal. 

Samsung
Forr a levegő a gödi Samsung-gyár körül / Fotó: Mónuns Márton / Reuters

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben

  • szakmai alapon,
  • politikai befolyástól mentesen

jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.

A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.

Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja.

Politikai vita kereszttüzében a gödi Samsung-gyár

A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az üggyel, felidézve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Magyar Péter megszólalásait is. A vita középpontjában az állt, hogy a beruházás gazdasági jelentősége és a hatósági ellenőrzések rendszere miként viszonyul a politikai és sajtóban megjelenő kritikákhoz:

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

A Tisza Párt vezetője hétfőn azt írta, hogy a Telex cikke nyomán, hogy Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról, mert a miniszter tudott a gödi Samsung SDI-gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. 

„Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére” – írta Magyar Péter. „Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét ” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”. Hozzátette, hogy a pártelnöknek felelnie kell, ezért kedd délelőtt büntető feljelentést tesz vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, 

aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik? Az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem” – írta Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter  az Igazság Órájában azt mondta, hogy felháborította Magyar Péter Facebookon tett kijelentése. 

