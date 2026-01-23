Deviza
GVH
azonnali vizsgálat
étolaj
drágulás
áremelkedés

Az indokoltnál nagyobb mértékben drágult az egyik fontos alapanyag – azonnali vizsgálatot indít a hatóság

A Gazdasági Versenyhivatal azonnali vizsgálatot rendelt el. Az oka, hogy nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban.
VG
2026.01.23, 12:38
Frissítve: 2026.01.23, 12:57

Az elmúlt időszakban érezhetően nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, emiatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított. A hivatal gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy hazánkban egy magasabb árszint alakult ki.

étolaj, olajpiac GVH
Valami zavaros az étolaj piacán, vizsgálatot indított a GVH / Fotó: Shutterstock

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tavaly decemberben jelentette be, hogy a két intézmény új alapokra helyezi együttműködését az infláció csökkentése és a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében. Az együttműködés keretében a versenyhatóság a jegybankkal közösen vizsgálja egyes élelmiszerek árazási gyakorlatát. A GVH már akkor jelezte, hogy mérlegeli a versenyjogi eszköztárába tartozó eszközök alkalmazását, így indokolt esetben gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében.

  • A hazai fogyasztói árszint összességében az európai uniós átlag 69 százalékán áll. 
  • Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg 
  • a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább. 

Jelentős különbség mutatkozik tehát az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel. Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. 

Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot 

az Eurostat adatai szerint.

Valami zavaros történik az étolaj piacán, a GVH vizsgálatot indított

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolaj (főleg napraforgóolaj) kerül felhasználásra a hazai háztartásokban. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve a napraforgó-étolaj alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi mintegy 10-20 százalékra tehető.

A nemzeti versenyhatóság pénteki közleménye szerint a GVH és az MNB szakértői nemrég feltárták, hogy 2024 decembere óta Magyarországon az étolaj ára euróban kifejezve – az árréskorlátozások ármérséklő hatása mellett is – gyorsabb ütemben emelkedett, mint a régiós átlag. Az étolaj hazai fogyasztói ára 2024 decembere és 2025 őszi hónapjai között euróban számolva 15,8 százalékkal nőtt. Ehhez képest a másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Az árréskorlátozás bevezetése mellett is markáns drágulás figyelhető meg a hazai piacon, ami tovább növeli az amúgy is érdemi különbséget a hazai árszint és a régiós árak között.

Ezek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a napraforgó-étolaj piacán indokolt megvizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez. Emiatt gyorsított ágazati vizsgálatot indított a versenyhatóság.

Működik az online Árfigyelő

A gyorsított ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített, piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalhatnak, és sürgős beavatkozás indokolt az adott szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött – kötelező válaszadáson alapuló – információk elemzésével tárja fel a verseny esetleges torzulásának okait, hogy szükség esetén megfelelő lépéseket tehessen. Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, ami indokolt esetben összesen kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható.

A vizsgálathoz a GVH az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja. A www.arfigyelo.gvh.hu honlapon már 

  • 140 termékkategóriában több mint 
  • 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni 
  • hat országos kiskereskedelmi lánc és 
  • három országos drogérialánc 
  • összesen 1799 üzletében. 

A versnyhatóság 2025-ben összesen négy gyorsított ágazati vizsgálatot végzett el, ebből kettőt az élelmiszer-kereskedelem területén a hazai tej-, illetve tojáspiacon.

