Hatalmas bővítést tervez Magyarországon a Ryanair, de van egy fontos kérésük a kormány felé – enélkül elképzelhetetlen a fejlődés

Tovább bővíti Budapesti bázisát a Ryanair. Az ír légitársaság kedden sajtótájékoztatóján jelentette be a tizenegyedik budapesti bázisú repülőgépét Jason McGuinness kereskedelmi igazgató.

Akár 10 millió utast is tuda szállítani magyar viszonylatban a Ryanair / Fotó: Shutterstock

McGuinness elmondta, hogy a Ryanair Európa-szerte 36 országban 96 bázissal rendelkezik. Tavaly összesen 208 millió utast szállítottak.

Kiemelte, hogy a magyarországi jelenlét fontos számukra, és az új repülőgép révén évente rekordmennyiségű, 6,5 millió ülőhelyet kínálnak majd (2025-ben ez a szám 6,2 millió volt). Idén 67 útvonalat üzemeltetnek magyarországi viszonylatokon, ezek közül öt útvonal új lesz:

Dubrovnik,

Krakkó,

Lamezia,

Marrákes,

Newcastle.

A budapesti bázisbővítés egy 1,1 milliárd dolláros beruházás keretében valósult meg. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a rekordösszegű beruházás a magyar kormány légi közlekedési adók eltörléséről szóló döntésének köszönhető. Ugyanis az adó eltörlése óta a Ryanair budapesti forgalma 15 százalékkal emelkedett.

Fontos kéréssel fordult a magyar kormányhoz a Ryanair

Hozzátette, hogy a légi közlekedési adó eltörléséből származó előnyök most veszélybe kerülhetnek a Budapest Airport egymást követő, indokolatlan díjemelései miatt, ami szerintük 2024 óta elérte a 10 százalékot.

Jason McGuinnes hozzátette, hogy a Ryanair felszólítja a magyar kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse a Budapest Airport túlzott díjait annak érdekében, hogy a repülőtér versenyképes maradhasson a lengyel, a szlovák és a horvát repülőterekkel szemben, amelyek továbbra is csökkentik díjaikat.

A kereskedelmi igazgató szerint amennyiben a versenyképes költségszint helyreáll, a Ryanair gyorsan felgyorsíthatja magyarországi beruházásait, az éves forgalmát közel 50 százalékkal, több mint 10 millió ülőhelyre növelheti, és 2032-ig további 5 repülőgépet (vagyis összesen már 16-ot) állomásoztathat hazánkban, 150 új, magasan fizetett légi közlekedési munkahelyet teremthet Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben, ezzel ezen szakembereinek száma Magyarországon elérheti a 480-at. Ez összesen 1,6 milliárd dolláros beruházás lenne a légitársaság részéről.