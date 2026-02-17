Hatalmas bővítést tervez Magyarországon a Ryanair, de van egy fontos kérésük a kormány felé – enélkül elképzelhetetlen a fejlődés
Tovább bővíti Budapesti bázisát a Ryanair. Az ír légitársaság kedden sajtótájékoztatóján jelentette be a tizenegyedik budapesti bázisú repülőgépét Jason McGuinness kereskedelmi igazgató.
McGuinness elmondta, hogy a Ryanair Európa-szerte 36 országban 96 bázissal rendelkezik. Tavaly összesen 208 millió utast szállítottak.
Kiemelte, hogy a magyarországi jelenlét fontos számukra, és az új repülőgép révén évente rekordmennyiségű, 6,5 millió ülőhelyet kínálnak majd (2025-ben ez a szám 6,2 millió volt). Idén 67 útvonalat üzemeltetnek magyarországi viszonylatokon, ezek közül öt útvonal új lesz:
- Dubrovnik,
- Krakkó,
- Lamezia,
- Marrákes,
- Newcastle.
A budapesti bázisbővítés egy 1,1 milliárd dolláros beruházás keretében valósult meg. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a rekordösszegű beruházás a magyar kormány légi közlekedési adók eltörléséről szóló döntésének köszönhető. Ugyanis az adó eltörlése óta a Ryanair budapesti forgalma 15 százalékkal emelkedett.
Fontos kéréssel fordult a magyar kormányhoz a Ryanair
Hozzátette, hogy a légi közlekedési adó eltörléséből származó előnyök most veszélybe kerülhetnek a Budapest Airport egymást követő, indokolatlan díjemelései miatt, ami szerintük 2024 óta elérte a 10 százalékot.
Jason McGuinnes hozzátette, hogy a Ryanair felszólítja a magyar kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse a Budapest Airport túlzott díjait annak érdekében, hogy a repülőtér versenyképes maradhasson a lengyel, a szlovák és a horvát repülőterekkel szemben, amelyek továbbra is csökkentik díjaikat.
A kereskedelmi igazgató szerint amennyiben a versenyképes költségszint helyreáll, a Ryanair gyorsan felgyorsíthatja magyarországi beruházásait, az éves forgalmát közel 50 százalékkal, több mint 10 millió ülőhelyre növelheti, és 2032-ig további 5 repülőgépet (vagyis összesen már 16-ot) állomásoztathat hazánkban, 150 új, magasan fizetett légi közlekedési munkahelyet teremthet Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben, ezzel ezen szakembereinek száma Magyarországon elérheti a 480-at. Ez összesen 1,6 milliárd dolláros beruházás lenne a légitársaság részéről.
A Budapest Airport egyébként nagyszabású felújítás előtt áll, ami hosszú távon a légitársaságoknak is segítséget jelent majd. Ennek kapcsán Váradi József, a Wizz Air év eleji sajtóreggelijén úgy fogalmazott, hogy már korábban is szükség lett volna rá, a hármas teminálnak más most is működnie kéne, hogy elbírja a piaci igényeket.