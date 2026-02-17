Deviza
Ez is eljött, Brüsszel eljutott idáig: most már bármikor lecsaphat a kínai online piactérre

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Shein ellen. A bizottság ideiglenes intézkedéseket hozhat, vagyis kötelezhetik a Sheint bizonyos funkciók felfüggesztésére, egyes termékek azonnali eltávolítására, még az eljárás lezárulása előtt.
VG
2026.02.17, 14:20
Frissítve: 2026.02.17, 14:41

Az Európai Bizottság (EB) vizsgálatot indított a kínai online áruház, a Shein ellen az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálya (DSA) alapján. Az EB három területet elemez: az illegális termékek értékesítését, a platform függőséget okozó kialakítását, valamint az ajánlórendszerek átláthatóságának hiányát.

New,York,,Usa,-,May,5,,2022:,Buying,On,Shein Az Európai Bizottság bármikor lecsaphat az online kínai piacterek – hivatalos eljárást indult a Shein ellen
Fotó: PixieMe / Shutterstock

A vizsgálat kiemelten foglalkozik azzal, hogy a Shein mivel akadályozza meg EU-ban az illegális árucikkek eladását. Idetartoznak például azok a tartalmak, amelyek gyermekeket utánzó szexbabák formájában jelenhetnek meg, és amelyek a bizottság szerint potenciálisan gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagoknak minősülhetnek.

Emellett a testület azt is tanulmányozza, hogy a Shein alkalmazásában a függőséget elősegítő funkciók – például a jutalmak rendszere – milyen kockázatokat jelentenek a felhasználókra, különösen a fiatalokra. Az EB vizsgálja azt is, hogy a platform mi alapján javasol termékeket, tartalmat felhasználóknak.

A bizottság jelenleg további információkat kér a Sheintől és harmadik felektől, valamint interjúkat készíthet szakértőkkel és az érintettekkel. Ezenkívül ideiglenes intézkedéseket hozhat, vagyis kötelezhetik a Sheint bizonyos funkciók felfüggesztésére, egyes termékek azonnali eltávolítására, még az eljárás lezárulása előtt.

Az uniós testület közleményében hangsúlyozza, hogy az eljárás megnyitása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását – az eredményt majd a bizonyítékok értékelése után hozzák nyilvánosságra. Ha jogsértést állapítanak meg, akkor a Sheinre jelentős bírság is kiszabható, akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedően.

Az eljárásban Írország Digitális Szolgáltatások Koordinátora, a Coimisiún na Meán is részt vesz, mivel a Shein EU-s székhelye Írországban található.

