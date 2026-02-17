Mozgalmas hónap február a nyugdíjkifizetések terén – kiderült, mi lesz márciusban

Hamarosan újabb kifizetést kapnak a nyugdíjasok: a Magyar Államkincstár honlapján megjelent információk szerint a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők az előzetesen már megismert információk szerint március 12-én, csütörtökön számíthatnak ellátásuk bankszámlájukon történő jóváírására. Ez azt jelenti, hogy mostantól számítva a 23. napon érkezik az újabb nyugdíjutalás, egyúttal pedig azt is, hogy a nyugdíjkifizetések rendje márciusban visszaáll a korábban közzétett információk alapján a megszokottnak tekinthető kifizetési rendre – írja az Origo.

Márciusban a szokott utalási és kézbesítési rendben zajlik majd a nyugdíjak kifizetése az érintettek számára / Fotó: Lang Róbert

Februárban 13. havi, illetve 14. havi résznyugdíjat is kaptak a jogosultak

A lap felidézi, hogy februárban azért változott meg a szokott utalási, valamint postai kézbesítési rendje a nyugdíjaknak és a nyugdíjszerű ellátásoknak, mert a február havi nyugdíj mellett a jogosultak megkapták a 13. havi nyugdíjukat, valamint a 14. havi nyugdíj első hetére vonatkozó (a teljes havi nyugdíj 25 százaléka) összeget is. Ez változásokat okozott a kifizetésekben a banki utalásoknál, valamint a Magyar Posta a kifizetési naptártól eltérve, korábban kezdte meg az utalványon történő kifizetéseket is.

Márciusban a kincstári utalás és a postai kifizetés is visszatér az alapszabályok szerinti kifizetési rendre.

A Magyar Államkincstár tájékoztató jellegű információi szerint március 12-én teljesítik a banki utalásokat, a Magyar Posta pedig a kézbesítési naptárban jelöltek szerint végzi majd a készpénzes kifizetéseket.

A nyugdíjasokról való méltó gondoskodás a kormányzat kiemelt törekvései közé tartozik, ami társasalmi támogatást is élvez. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is.

