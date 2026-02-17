Autópályákban már utolértük Ausztriát, de Magyarország tovább robog a fejlesztésekkel: a gyorsforgalmi és a vasúti hálózat is megújul
Magyarország kétségtelenül a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésében érte el a legnagyobb eredményt az elmúlt években, ezen a területen utolértük Ausztriát – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára kedden Jászberényben.
A brüsszeli pénzek visszatartása sem állítja meg Magyarországot a vasúthálózat fejlesztésében
Csepreghy Nándor a Jászberény keleti bekötő út Necső úti csomópontjának átadó ünnepségén elmondta, hogy az infrastruktúrának fel kell zárkóznia a legfejlettebb európai országok szintjéhez ahhoz, hogy Magyarország kiaknázza az egyik fő adottságát, a gazdaság-földrajzi helyzetét, vagyis azt, hogy a Kelet és Nyugat határán, valamint a Budapest–Belgrád-vasútfejlesztéssel az északi és déli kereskedelmi útvonalak metszéspontjában fekszik.
A felzárkóztatás három eleme a gyorsforgalmi úthálózat, az úgynevezett ráhordó úthálózat, illetve a kötöttpályás hálózat fejlesztése.
„Ami az utóbbit illeti – fűzte hozzá az államtitkár –, a vasúti infrastruktúra fejlesztését az uniós pénzek mesterséges hiánya, politikai alapú és jogtalan visszatartása ebben a ciklusban súlyosan akadályozta, de nem teljesen lehetetlenítette el.”
Csepreghy Nándor szerint a kormány addig sem ül ölbe tett kézzel, amíg Brüsszelből vissza nem szerzi a „magyarok jussát az utolsó centig”. Alternatív finanszírozási megoldások alkalmazásával, a járműpark esetében bérléssel és lízinggel, az infrastruktúra esetében pedig egyebek mellett hitelfelvétellel és történelmi léptékű pályaépítésekkel segíti elő a fejlesztéseket.
Ezer kilométernyi pályát korszerűsítünk, és így már az idei évtől kezdve ez érdemi változást hoz a magyar vasúti hálózat legérzékenyebb és legfontosabb szakaszain, nemcsak a személyforgalmat, hanem a kereskedelmi forgalmat is szolgálva.
A gyorsforgalmi utak mögötti felhordó úthálózat fejlesztésének fontossága
Az államtitkár szerint Magyarország az autópályákat tekintve európai középhatalommá vált az ország és a lakosság méretét tekintve. Meggyőződését hangoztatta, hogy a kormány a gyorsforgalmi utak mögötti felhordó úthálózat fejlesztésével folytatni fogja a munkát, mert ez az, ami beköti a vállalkozásokat az országos úthálózatba.
Csepreghy Nándor elmondta: „csak itt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt másfél évtizedben a Magyar Közút Zrt. több mint félezer kilométernyi út felújítását hajtotta végre.” Ennek az 500 kilométernek a Necső-csomópont is része, amelynek megvalósítását és megépítését közel félmilliárd forinttal támogatta Magyarország kormánya – tájékoztatott.
Az államtitkár rámutatott:
jó minőségű út kell ahhoz, hogy összekössük egymással a munkahelyteremtő vállalkozásokat és a munkaerőt, a beszállítókat és a gyárakat, a térségi kis- és középvállalkozásokat a nagy megrendelőkkel, valamint az árut és a piacot a fogyasztóval.
Mindehhez utak és versenyképes infrastruktúra kell, a kormány éppen ezt fejleszti országosan, regionálisan és helyi szinten is – fogalmazott Csepreghy Nándor.
A magyar vasút aranykora következik? Bejelentette az államtitkár: sorra jönnek a beruházások és a fejlesztések, ez lesz a gazdaság motorja
A MÁV és a Dunaújvárosi Egyetem stratégiai megállapodással erősítette meg együttműködését. Új korszak jöhet a magyar vasúton, mivel a fejlesztések mögött alapos gazdasági és fenntarthatósági érvek is állnak, a kormány pedig a szektort a közlekedéspolitika középpontjába helyezné.