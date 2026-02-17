Mikor indul újra a német gazdaság? Soha – a legnagyobb kutatóintézet vezetője mondta ki a lesújtó valóságot

Egész Európa számára lesújtó jövőt vázolt fel országáról a legnagyobb német kutatóintézet. Mikor fog újraindulni a német gazdaság? Soha – mondta ki a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) vezetője. Ennek fényében Európa-szerte át kell gondolni a gazdasági stratégiákat, beleértve a németekkel erősen összefonódott közép-európai gazdaságokat. A DIW borús jövőt fest a németek elé, különösen, ha a szövetségi kormány nem hajt végre átfogó reformokat.

Elöregedő társadalom, gyenge növekedés – adóemelés jöhet Németországban / Fotó: Fotorgin / Shutterstock (illusztráció)

„A növekedési motor Németországban soha nem fog újraindulni, már csak a demográfiai okok miatt sem” – mondta Marcel Fratzscher. Hozzátette: egyszerűen nincs elegendő munkaerő a korábbi növekedési ütemek eléréséhez.

Ha ezen a ponton hiányérzetünk van, az nem csoda. A német adatok azt mutatják, hogy elképesztő ütemben hanyatlik az ipar: ebben a valamikor legendás német szektorban nem munkaerő nincsen, hanem munka.

Németországban mindig van lejjebb: több százezer ipari munkahely tűnt el, a hűlt helyüket nézik

Rekordtempóban zuhan a német ipari foglalkoztatás: tavaly 124 ezerrel kevesebb ember dolgozott az ágazatban, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint a mély válságban lévő ipar – különösen az autó-, textil- és kohászati szektor – további leépítésekre kényszerülhet, ha nem jön valódi gazdasági élénkülés.

A Spiegel cikke szerint Fratzscher ezzel egy strukturális problémára hívta fel a figyelmet Németországban, miközben a németek továbbra is abban bíznak, hogy a jelenlegi stagnálást hamarosan erőteljes növekedés váltja fel, ennek számos előfeltétele már hiányzik. A nemzetközi szervezetek rendkívül gyengének ítélik Németország hosszú távú növekedési kilátásait.

Németország szerény növekedési potenciálja

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Németország hosszú távú potenciális növekedését éves átlagban mindössze 0,7 százalékra becsüli. A német kormány Gazdasági Szakértői Tanácsa szintén 0,7 százalékos értékre jutott, ami azt az átlagos éves növekedési rátát jelenti, amelyet Németország 2070-ig elérhetne.

A tartósan gyenge növekedés elsődleges oka az elöregedő népesség. Ez csökkenti a rendelkezésre álló munkaerőt, miközben a támogatásra szoruló nyugdíjasok száma várhatóan növekszik.