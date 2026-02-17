Keményen válaszolt a horvátoknak Szijjártó Péter: „Nem szívességet kérünk”

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

Fotó: Katona Tibor

A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

„Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken” – húzta alá. „Tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat” – folytatta.

Most végre az Adria-vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek

– tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy az Adria-vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

„Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” – összegzett.

Az Origo korábban megírta, hogy a horvát miniszterelnök szkeptikus választ adott a magyar kérésre, hogy szállítsanak orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül. Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újraindítását, a MOL pedig az ország stratégiai készleteinek feloldását kérte a kormánytól. A MOL-csoport a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.