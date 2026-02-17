Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 365,29 -0,36% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,1 +0,34% BUX127 365,29 -0,36% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,1 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
Szijjártó Péter
Mol
olajvezeték

Keményen válaszolt a horvátoknak Szijjártó Péter: „Nem szívességet kérünk”

Szijjártó Péter szerint Magyarország és Szlovákia nem szívességet kér Horvátországtól, hanem az uniós szabályok betartását várja el, amelyek kötelezik őket az orosz olaj Adria-vezetéken keresztüli tranzitjának engedélyezésére, ha a Barátság vezetékes szállítás ellehetetlenül.
VG/MTI
2026.02.17, 15:08
Frissítve: 2026.02.17, 17:02

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: Katona Tibor

A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

„Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken” – húzta alá. „Tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat” – folytatta.

Most végre az Adria-vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek

– tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy az Adria-vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

„Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” – összegzett.

Az Origo korábban megírta, hogy a horvát miniszterelnök szkeptikus választ adott a magyar kérésre, hogy szállítsanak orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül. Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újraindítását, a MOL pedig az ország stratégiai készleteinek feloldását kérte a kormánytól. A MOL-csoport a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Oda a Barátság, szakad a Mol a tőzsdén, de legalább a forint megállt a lejtőn
A magyar eszközök közül csupán a Richternek van oka az örömre, a forint stabilizálódni látszik. A pesti tőzsdén méretesek a mínuszok kedd délelőtt, a Mol árfolyama három százalékkal szakad.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu