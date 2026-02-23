Fehér Ház: nem a mostani az első nagyszabású átalakítás a komplexum történetében

A Trump-adminisztráció döntése nyomán a Fehér Ház ismét építési területté vált, ezúttal azért, hogy bálterem épüljön az egykori, bezárt keleti szárny helyén. Nem ez az első alkalom a Truman-korszak óta, hogy munkálatok zajlanak az épületben, ám a becsült költségek nagysága és a magánadományokra épülő finanszírozás kérdéseket vetett fel tisztségviselők és a közvélemény körében egyaránt – írja az Origo, amely összeállítást készített a Fehér Házban végrehajtott nagyobb átalakítások költségeiről. Ebből kiderül: a mostani átépítést nem szövetségi forrásokból finanszíroznák, hanem a legnagyobb értékű átalakítás lesz, amelyet magánadományok tesznek lehetővé.

A Fehér Ház mostani átépítése az egyik legnagyobb szabású átalakítás az épületkomplexum történetében / Fotó: AFP

Fehér Ház: nem a mostani az első jelentős átalakítás

A lap szerint a nyilvánosan elérhető adatok, kormányzati dokumentumok alapján megrajzolható, hogyan viszonyul az új bálterem költsége a korábbi felújításokhoz. Ennek alapján körvonalazódik, hogy az elmúlt száz évben három beruházás emelkedik ki mérete és költsége alapján:

az Executive Residence (azaz az épületkomplexum tényleges „ház” része, a legismertebbje a Fehér Ház komplexum egészének, az elnöki család otthona) Truman kori újjáépítése az 1940-es években,

a keleti és a nyugati szárny (East Wing és West Wing) korszerűsítése 2008 körül, valamint

a jelenleg zajló East Wing-bálterem építése.

A Truman kori helyreállításhoz hasonlóan a 2008-as modernizációt is az elöregedett infrastruktúra miatti aggodalmak indokolták. Egy szövetségi tanulmány pedig megállapította, hogy a keleti és a nyugati szárny alatt húzódó elektromos, vízvezeték- és biztonsági rendszerek elérték megbízható élettartamuk végét, cseréjük elengedhetetlenül szükséges, hogy elkerüljék a meghibásodást.

A Trump-adminisztráció közlése szerint a mostani projekt célja a nagy rendezvényekhez szükséges beltéri tér bővítése. A jelenlegi fogadóhelyiségek körülbelül 200, illetve 140 vendég befogadására alkalmasak, ám nem szerepelnek a nyilvánosságra hozott felújítási tervekben.

Az amerikai közvéleményt ugyanakkor nemcsak az átépítés tartalma , hanem pénzügyi vonatkozásai is foglalkoztatják. Ugyanis a jelentősebb szerkezeti átalakítások túlnyomó többségét szövetségi forrásból finanszírozták. Az új bálterem építésének becsült költsége 200 és 400 millió dollár között mozog (mint említettük, az adminisztráció legutoljára 400 millió dollárról beszél), ami az eddigi legnagyobb, magánforrásból finanszírozott fehér házi beruházásoknál százszor – vagy akár sok százszor – nagyobb adományokat (vagy rendkívül nagyszámú kisebb felajánlást) igényel.

