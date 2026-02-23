Több százezer forintos juttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók

Az a cél, hogy elismerjék a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományának munkáját, ezért a miniszter egyszeri juttatást engedélyez a meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozóknak – írta meg az Origo.

Egyszeri juttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók / Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság / Facebook

Mekkora egyszeri juttatás jár a rendvédelmiseknek?

A juttatásra azok jogosultak, akik 2026. január 1-jén szolgálati jogviszonyban álltak.

A kifizetés fő határideje 2026. február 27., de bizonyos esetekben a jogosultság későbbi megállapítása után, az esedékes illetménnyel együtt történik.

A végrehajtásról az egyes rendvédelmi szervek gondoskodnak, és az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba – írja a Hóvége.

A rendvédelmi alkalmazottak egyszeri 400 ezer forintos juttatást kapnak.

„A Belügyminisztérium elvégezte a 2025. évi rendészeti tevékenység értékelését. Megállapítottuk, hogy eredményesebb munkát végeztünk, mint 2024-ben” – fogalmazott ezzel kapcsolatban Pintér Sándor a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.