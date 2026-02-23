Milliárdos pénzeső érkezik: saját tulajdonhoz juttatná a kkv-kat a kormány, beszáll a munkavállalók bérébe is

A magyar kkv-k megerősítése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2026 februárjában elindítja a 3 milliárd forintos keretösszegű Szolgáltatóipar-fejlesztési Programot (SZFP) — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Majdnem a felét az állam állja

Az SZFP lehetőséget biztosít a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy jelenleg használt ingatlanuk megvásárlásával kapacitásbővítésükhöz és szolgáltatásfejlesztésükhöz megfelelő, saját tulajdonú működési környezethez jussanak, és megerősítsék gazdasági önállóságukat.

A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett.

Az SZFP az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig. A program révén a kormány újabb lépést tesz a regionális különbségek mérséklése, a hazai kkv-szektor stabilitásának és a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében.

Nem hagyják kiszolgáltatott helyzetben a kkv-kat

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte:

A program nem csupán a bérleti kitettség csökkentését és a munkahelyek megőrzését, hanem a jövőbe vetett bizalom megerősítését és a vidéki gazdaság gerincét alkotó szolgáltató vállalkozások növekedési lehetőségeinek kiszélesítését is szolgálja.

A program részleteiről és a jelentkezés módjáról az alábbi linken tájékozódhatnak: https://kormany.hu/kormanyzat/nemzetgazdasagi-miniszterium/szolgaltatoipar-fejlesztesi-program.

További lehetőségek is rejlenek a programban

A program az ingatlanvásárlás támogatása mellett lehetőséget biztosít új vagy meglévő munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására is a projekt költségvetésének meghatározott arányáig.

A konstrukció kifejezetten:

a kevésbé fejlett régiókban székhellyel rendelkező,

legalább három lezárt üzleti évvel működő,

3–100 fős létszámmal

és minimum 25 millió forint árbevétellel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások számára érhető el.

A pilotprogram felhívása a szolgáltató szektoron belül:

a műszaki,

informatikai,

logisztikai

és kereskedelmi területen működő vállalkozásokat célozza.

A bértámogatott munkavállalót a támogatási időszak legalább felének megfelelő időtartamig tovább kell foglalkoztatni, ezzel biztosítva a munkahelyek stabilitását.