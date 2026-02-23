Betiltott tartalmak egy kattintásra? Újabb konfliktus borzolhatja az amerikai–európai kapcsolatokat

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma egy olyan weboldalt készít elő, amely lehetővé tenné, hogy a világ más részein élők hozzáférjenek a kormányaik által betiltott tartalmakhoz, köztük gyűlöletbeszédhez és terrorista propagandához. Washington ezt a lépést a cenzúra elleni fellépés eszközének tekinti – tudta meg három, a tervet ismerő forrástól a Reuters.

A honlap világszerte lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy megkerüljék a kormányzati tartalomszabályozást. Az Egyesült Államok síkraszáll a szólásszabadságért, még Európával szemben is / Fotó: Reuters

Az Egyesült Államok síkraszáll a szólásszabadságért, még Európával szemben is

A források szerint az oldal a „freedom.gov” címen lesz elérhető. Egyikük elmondta, hogy

egy virtuális magánhálózati (VPN) funkció beépítését is fontolgatják, amely a felhasználói forgalmat amerikai eredetűnek tüntetné fel, valamint az oldalon nem követnék nyomon a felhasználók tevékenységét.

„Az információ hatalom. Szerezd vissza a szabad véleménynyilvánításhoz való emberi jogodat” – írja a freedom.gov. A doménnevet január 12-én jegyezték be a szövetségi nyilvántartás szerint.

A weboldalt az amerikai külügyminisztérium fejlesztette, a projektet Sarah Rogers, a nyilvános diplomáciáért felelős helyettes külügyi államtitkár vezeti. A portált a múlt heti müncheni biztonságpolitikai konferencián tervezték bemutatni, de a bejelentést elhalasztották, vélhetően azért, mert jogi aggályok vetődtek fel a tervvel kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy a portálon keresztül az amerikai kormány más országok állampolgárait a helyi jogszabályok megkerülésére ösztönzi.

A külügyminisztérium szóvivője a Reutersnek azt mondta, hogy az amerikai kormánynak nincs kifejezetten Európára irányuló cenzúramegkerülő programja, ugyanakkor hozzátette: „A digitális szabadság prioritás a külügyminisztérium számára, és ez magában foglalja az olyan adatvédelmi és cenzúramegkerülő technológiák, mint a VPN-ek elterjedését is.”

A szóvivő cáfolta, hogy bármilyen bejelentést elhalasztottak volna, és azt is pontatlannak nevezte, hogy a minisztérium jogászai aggályokat fogalmaztak meg.

Míg az Egyesült Államokban a szólásszabadság mindenek felett áll, addig az Európai Unióban ez nem így van

Európa megközelítése eltér az Egyesült Államokétól, ahol az alkotmány gyakorlatilag minden véleménynyilvánítási formát véd. Az Európai Unió azonban korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot, hogy megakadályozza a szélsőséges propaganda újjáéledését, amely anno a nácizmust táplálta. Sőt, az EU az orosz oldalakat is korlátozza, hogy ne terjeszthesse az ukránellenes propagandát, míg Magyarország több ukrán hírportált is letiltott az ősszel, cserébe egy hasonló kijevi lépésért.

Amerikai tisztviselők szerint többek között Románia, Németország és Franciaország is elnyomja a jobboldali politikusokat. Németország 2024-ben 482 eltávolítási határozatot adott ki terrorizmust támogató vagy arra uszító tartalmak miatt, és 16 771 tartalom eltávolítására kötelezte a szolgáltatókat.

Az Egyesült Államokban úgy vélik, hogy az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (Digital Services Act) és az Egyesült Királyság Online Safety Actje, korlátozzák a szólásszabadságot.