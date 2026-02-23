Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

A BioTechUSA társtulajdonosa lehelne új életet a legendás magyar IT-cégbe: nem akárkivel fogott össze – a siker szinte garantált

Közös globális brand építésébe kezd a hazai IT- és étrend-kiegészítő piac két meghatározó üzleti vezetője. A Docler Holding korábbi elnöke és a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa a digitális identitás és tartalomhitelesítés területén aktív Netlockba szállt be.
VG
2026.02.23, 16:48
Frissítve: 2026.02.23, 17:03

Új, nemzetközi ambíciókkal induló vállalkozást hozott létre két, saját iparágában már bizonyított magyar üzleti vezető: Somkuti András, a Docler Holding korábbi elnöke, valamint Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosa. A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában. A többéves szakmai kapcsolat és közös stratégiai gondolkodás eredményeként a felek 2025 végén indították el új vállalkozásukat, melynek operatív alapját a digitális hitelesítés és bizalmi szolgáltatások területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Netlock Kft. adja.

Lévai Bálint és Somkuti András Netlock
Léva Bálint és Somkuti András, a Netlock tulajdonosai / Fotó: Sebestyén László

Az új vállalkozásban Somkuti András vezérigazgatóként, míg Lévai Bálint marketingigazgatóként vesz részt, 50-50 százalékos tulajdonosi arány mellett. A tulajdonosok közösen felelnek a stratégiaalkotásért, az üzletfejlesztésért és a nemzetközi növekedés irányításáért. Lévai Bálint a Netlocknál betöltött feladatai mellett továbbra is kiemelt szerepet vállal a BioTechUSA stratégiai irányításában: a cégcsoport felügyelőbizottságának elnökeként tapasztalatával és víziójával hozzájárul Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójának további növekedéséhez és fejlesztéséhez.

Digitális bizalom egy átláthatatlan világban 

A Netlock mára egy közel 80 fős szakértői csapattal működő, nemzetközi jelenléttel bíró technológiai vállalatcsoport, amely

  • Magyarországon,
  • Luxemburgban
  • és az Egyesült Államokban

is rendelkezik irodával. Megoldásai olyan területeken jelennek meg, ahol a hitelesség nem választható opció, hanem üzleti és jogi alapkövetelmény: a pénzügyi szektorban, a médiában, a jogi és biztosítási területen, valamint a gyorsan növekvő AI-alapú platformokon.

A digitális környezet egyik legnagyobb kihívása ma annak bizonyítása, hogy egy online tartalom valódi: ki hozta létre, mikor készült, és történt-e rajta bármilyen módosítás. Ez különösen kritikus lehet például egy vitatott videótartalomnál, egy biztosítási káreseményhez csatolt fényképnél vagy egy távoli, videós ügyfél-azonosítás során.

Így működik a Netlock Content Suite

Erre a problémára ad átfogó választ a Netlock Content Suite (NCS), amely egyetlen, jól áttekinthető rendszerbe szervezi a digitális hitelesítés legfontosabb elemeit:

  • digitális azonosítás – igazolja, ki hozta létre a tartalmat
  • elektronikus aláírás – jogilag is érvényes hitelesítés
  • eredetigazolás – bizonyítja, mikor és milyen formában keletkezett a tartalom
  • auditnyom – pontosan követhetővé teszi az összes későbbi módosítást

A rendszer különlegessége, hogy a hitelesítés nem külön dokumentumban jelenik meg, hanem szorosan a tartalomhoz kapcsolódik, és azzal együtt „utazik”. Így a bizonyíték később is bármikor visszakereshető és ellenőrizhető, akár évekkel a tartalom létrejötte után is. Egy ilyen szolgáltatás jelentős versenyelőnyt jelent a pénzügyi szektorban, a médiában, illetve a jogi és biztosítási területen működő vállalatoknak, valamint az egyre gyorsabban bővülő mesterségesintelligencia-alapú platformokon is.

Hazai alapok, nemzetközi növekedés

A Netlock Kft. kiegyensúlyozott hazai ügyfélportfólióval rendelkezik: megoldásait nagyvállalatok és közintézmények mellett a kis- és középvállalkozások is széles körben alkalmazzák. Az új stratégiai irány és a frissen bemutatott termék iránt nemzetközi szinten is jelentős az érdeklődés: több külföldi partner áll integrációs tárgyalásban a vállalattal.

„Az elmúlt másfél évtizedben azt tanultam meg, hogyan lehet egy magyar alapítású vállalkozásból következetes építkezéssel globális brandet létrehozni. Ugyanezt a szemléletet hozzuk most ebbe a közös vállalkozásba is: hosszú távra tervezünk, nemzetközi léptékben gondolkodunk, és egy olyan problémára adunk választ, amely minden digitális piacot érint” – mondta Lévai Bálint. 

„A technológiai fejlődés gyorsabb, mint valaha, de a bizalom nem tud lépést tartani vele. A célunk az, hogy a digitális világban is kézzelfoghatóvá és bizonyíthatóvá tegyük a hitelességet. Ez az új vállalkozás erre épül: skálázható, globális megoldást kínálunk egy univerzális problémára” – tette hozzá Somkuti András.

Terjeszkedés Hondurastól Barcelonáig – így gondolkodik globálisan a BioTechUSA cégcsoport

Tavaly öt új országban jelentünk meg, és idén sem lazsálunk – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója és társtulajdonosa a Világgazdaságnak adott interjújában. Elárulta, miért nem terjeszkedtek még az Egyesült Államok piacára, hogyan választanak ki új piacokat világszerte, és milyen szerepet játszik a sportszponzoráció a cég növekedésében. A BioTechUSA vezetője arról is beszélt, hogy miért nem kényelmesíti el őket a hazai piacvezető pozíció.

