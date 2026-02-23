A BioTechUSA társtulajdonosa lehelne új életet a legendás magyar IT-cégbe: nem akárkivel fogott össze – a siker szinte garantált
Új, nemzetközi ambíciókkal induló vállalkozást hozott létre két, saját iparágában már bizonyított magyar üzleti vezető: Somkuti András, a Docler Holding korábbi elnöke, valamint Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport tulajdonosa. A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában. A többéves szakmai kapcsolat és közös stratégiai gondolkodás eredményeként a felek 2025 végén indították el új vállalkozásukat, melynek operatív alapját a digitális hitelesítés és bizalmi szolgáltatások területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Netlock Kft. adja.
Az új vállalkozásban Somkuti András vezérigazgatóként, míg Lévai Bálint marketingigazgatóként vesz részt, 50-50 százalékos tulajdonosi arány mellett. A tulajdonosok közösen felelnek a stratégiaalkotásért, az üzletfejlesztésért és a nemzetközi növekedés irányításáért. Lévai Bálint a Netlocknál betöltött feladatai mellett továbbra is kiemelt szerepet vállal a BioTechUSA stratégiai irányításában: a cégcsoport felügyelőbizottságának elnökeként tapasztalatával és víziójával hozzájárul Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójának további növekedéséhez és fejlesztéséhez.
Digitális bizalom egy átláthatatlan világban
A Netlock mára egy közel 80 fős szakértői csapattal működő, nemzetközi jelenléttel bíró technológiai vállalatcsoport, amely
- Magyarországon,
- Luxemburgban
- és az Egyesült Államokban
is rendelkezik irodával. Megoldásai olyan területeken jelennek meg, ahol a hitelesség nem választható opció, hanem üzleti és jogi alapkövetelmény: a pénzügyi szektorban, a médiában, a jogi és biztosítási területen, valamint a gyorsan növekvő AI-alapú platformokon.
A digitális környezet egyik legnagyobb kihívása ma annak bizonyítása, hogy egy online tartalom valódi: ki hozta létre, mikor készült, és történt-e rajta bármilyen módosítás. Ez különösen kritikus lehet például egy vitatott videótartalomnál, egy biztosítási káreseményhez csatolt fényképnél vagy egy távoli, videós ügyfél-azonosítás során.
Így működik a Netlock Content Suite
Erre a problémára ad átfogó választ a Netlock Content Suite (NCS), amely egyetlen, jól áttekinthető rendszerbe szervezi a digitális hitelesítés legfontosabb elemeit:
- digitális azonosítás – igazolja, ki hozta létre a tartalmat
- elektronikus aláírás – jogilag is érvényes hitelesítés
- eredetigazolás – bizonyítja, mikor és milyen formában keletkezett a tartalom
- auditnyom – pontosan követhetővé teszi az összes későbbi módosítást
A rendszer különlegessége, hogy a hitelesítés nem külön dokumentumban jelenik meg, hanem szorosan a tartalomhoz kapcsolódik, és azzal együtt „utazik”. Így a bizonyíték később is bármikor visszakereshető és ellenőrizhető, akár évekkel a tartalom létrejötte után is. Egy ilyen szolgáltatás jelentős versenyelőnyt jelent a pénzügyi szektorban, a médiában, illetve a jogi és biztosítási területen működő vállalatoknak, valamint az egyre gyorsabban bővülő mesterségesintelligencia-alapú platformokon is.
Hazai alapok, nemzetközi növekedés
A Netlock Kft. kiegyensúlyozott hazai ügyfélportfólióval rendelkezik: megoldásait nagyvállalatok és közintézmények mellett a kis- és középvállalkozások is széles körben alkalmazzák. Az új stratégiai irány és a frissen bemutatott termék iránt nemzetközi szinten is jelentős az érdeklődés: több külföldi partner áll integrációs tárgyalásban a vállalattal.
„Az elmúlt másfél évtizedben azt tanultam meg, hogyan lehet egy magyar alapítású vállalkozásból következetes építkezéssel globális brandet létrehozni. Ugyanezt a szemléletet hozzuk most ebbe a közös vállalkozásba is: hosszú távra tervezünk, nemzetközi léptékben gondolkodunk, és egy olyan problémára adunk választ, amely minden digitális piacot érint” – mondta Lévai Bálint.
„A technológiai fejlődés gyorsabb, mint valaha, de a bizalom nem tud lépést tartani vele. A célunk az, hogy a digitális világban is kézzelfoghatóvá és bizonyíthatóvá tegyük a hitelességet. Ez az új vállalkozás erre épül: skálázható, globális megoldást kínálunk egy univerzális problémára” – tette hozzá Somkuti András.
