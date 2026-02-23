Deviza
Kétmillió magyarnak még mindig nincs előfizetése, pedig jobban járnának

A mobilozók 70 százaléka már havidíjas konstrukciót használ, míg több mint kétmillióan még mindig feltöltőkártyával telefonálnak Magyarországon. Az NMHH friss kutatása szerint közülük minden ötödik olyan összeget költ, amelynél már megérné számlás csomagra váltani. Sokan mégis ragaszkodnak a feltöltőkártyás modellhez, részben anyagi megfontolásból, részben a feltöltési bónuszok miatt.
VG/MTI
2026.02.23, 15:27
Frissítve: 2026.02.23, 15:35

A feltöltőkártyás ügyfelek 22 százalékának mobilköltése eléri azt a szintet, amelynél már érdemes lehet egy kényelmesebb, havidíjas előfizetésre váltani – világított rá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss elemzése. A tanulmány rámutat arra is, hogy a feltöltőkártyát használók még ma is viszonylag széles körben rendelkeznek hagyományos mobilkészülékkel.

Sokan ragaszkodnak az feltöltőkártyás modellhez, azok is, akiknek ez nem éri meg. A,Young,Woman,Using,A,Smartphone,By,The,Danube,River
Sokan ragaszkodnak az feltöltőkártyás modellhez, azok is, akiknek ez nem éri meg / Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A közlemény szerint 2025-ben a lakossági felhasználók 70 százaléka havidíjas (postpaid) előfizetéssel vette igénybe a mobilszolgáltatásokat, míg a feltöltőkártyások (prepaid) aránya 30 százalék volt. Az utóbbiak aránya évről évre csökken, de az ügyfelek napjainkban is több mint kétmillió ilyen SIM-kártyát használnak.

Az NMHH kutatásai egyértelműen rávilágítanak a feltöltőkártyás és a havidíjas ügyfelek közötti különbségekre: 

  • a 6–14 éves gyermekek kétharmada már mobilhasználó, és csaknem kétharmaduk feltöltőkártyás előfizetést vesz igénybe; 
  • a 15–18 évesek között már szinte mindenki mobilozik, és közülük minden második feltöltőkártyás; 
  • a 19–69 éves aktív korosztályban pedig 83 százalékban a havidíjas modell a meghatározó, 
  • a 70 év felettiek körében azonban ismét a feltöltőkártyás csomagok a népszerűbbek, az idősebbek mintegy kétharmada ezt választja.

A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.

Az ilyen ügyfelek fele legfeljebb csak 10 percet beszél egy átlagos hónapban, és a mobilinternet-használat is eltérő az egyes előfizetési típusoknál, míg a havidíjas előfizetések szinte mindegyikével a mobilinternetet is igénybe veszik, a feltöltőkártyás előfizetőknek csupán 60 százaléka csatlakozik a webre, és aki használja is, kisebb adatmennyiséget forgalmaz, mint egy havidíjas előfizető.

A mobilinternetre csatlakozó feltöltőkártyás előfizetések kétharmadával havonta legfeljebb 1 gigabyte adatforgalmat bonyolítanak le.

A válaszadó feltöltőkártyások elmondása szerint 10 százalékuk egyáltalán nem internetezik a mobilkészülékén, és egy jelentős részük – 30 százalékuk – mobilinternet helyett kizárólag wifin keresztül csatlakozik a világhálóra.

Az elemzés szerint a felhasználók mobilkészülékeinek jellemzői is eltérő képet mutatnak az előfizetési típusok szerint: a havidíjasok több mint fele a szolgáltatótól szerezte be a mobiltelefonját, és ezzel valamilyen árkedvezményt vagy részletfizetési lehetőséget kapott.

A feltöltőkártyás felhasználóknál ez az arány csupán 29 százalék volt, ők a készüléket máshol, esetleg használtan vették.

A feltöltőkártyások készülékei jellemzően régebbiek, és egytizedük még nem okostelefon, hanem hagyományos készülék, ez a havidíjas előfizetőkre már egyáltalán nem jellemző.

A feltöltőkártyások kisebb hanghívás- és mobilinternet-forgalma általában alacsonyabb költéssel is jár: 

ezen előfizetők felének havi mobilkiadása nem éri el a 3000 forintot, míg a havidíjasoknak csak kevesebb mint egytizede költ ilyen alacsony összeget.

A feltöltőkártyások negyede ezzel párhuzamosan havonta 7000 forintnál is többet ad ki, ezen előfizetők hanghívás- és mobilinternet-forgalma sokkal inkább a havidíjasokéra hasonlít: a feltöltőkártyások fele kiegészítő adatkeretet, negyedük pedig hanghíváskeretet is vásárolt a felmérést megelőző hónapban.

A közlemény alapján felmerülhet a kérdés, hogy ilyen költések mellett miért nem váltanak ezek az ügyfelek havidíjas csomagra. Hiszen míg a számlás előfizetők csak utólag és havonta fizetnek, a magasabb összeget költő feltöltőkártyások előre, és jellemzően gyakrabban: 72 százalékuk egy hónapban többször is feltölti a kártyáját, 29 százalékuk pedig heti rendszerességgel teszi ezt.

Ennek egyik magyarázata a feltöltési bónusz lehet, amely ajándék mobilinternettel vagy hanghíváskerettel ösztönzi az ügyfeleket, a másik lehetséges ok az ilyen előfizetők anyagi helyzete, hiszen jellemzően alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, így a gyakoribb, de kisebb kiadás számukra kezelhetőbb lehet, mint egy nagyobb összegű havidíj.

Az NMHH közleménye szerint előnyt jelenthet még

a feltöltőkártyás előfizetőknél, hogy a szolgáltató nem vizsgálja az ügyfél fizetőképességét.

A magasabb összeget költő feltöltőkártyás ügyfelek kényszerhelyzetére utal az a tény, hogy négytizedük nem tudott magyarázatot adni arra, miért is nem vált havidíjas előfizetésre.

A kevesebbet költők körében ez az arány elenyésző, ők arra hivatkoznak, hogy csak keveset használják a szolgáltatást, és megéri nekik, hogy feltöltőkártyás tarifát választottak, amely számukra gazdaságosabb megoldás – áll az elemzésben.

Önnek ilyen mobiltelefonja van? Akkor rövidesen használhatatlanná válhat

A 3G-mobilhálózatok után megszűnnek a 2G-hálózatok is Magyarországon, ami körülbelül 1,3 millió készüléket érinthet. Az átállást követően azok a mobiltelefonok használhatatlanná válnak, amelyek nem képesek a 4G- vagy az 5G-hálózatokra kapcsolódni.

