Egyre közelebb a béke: már a héten asztalhoz ülhet Oroszország és Ukrajna – fogolycserével zsíroznák a diplomácia fogaskerekeit

Az ukrán elnöki hivatal vezetője már ezen a héten újabb béketárgyalási forduló jöhet Ukrajna ügyében, s bár a felek szerint a tárgyalások nehezek, de közeledik a pillanat, amikor dönteni kell: folytatják-e a háborút, vagy elindulnak a béke felé.

Kijev szerint napokon belül folytatódhatnak az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalások / Fotó: AFP

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov hétfőn a Reuters kérdésére válaszolva bejelentette, hogy

az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulója akár már a hét végén megvalósulhat.

Az egyeztetésekben Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok is részt vesz. A megbeszéléseket korábban Abu-Dzabiban és Genfben tartották, a mostani találkozó helyszíne azonban egyelőre ismeretlen.

Budanov szerint a tárgyalások nem könnyűek, de a folyamat halad. „Nem titok, hogy a tárgyalások nem egyszerűek, de határozottan haladunk előre, és közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor minden félnek végső döntést kell hoznia: folytatják-e a háborút, vagy áttérnek a békére” – idézte őt az elnöki hivatal.

A felek elérkezhetnek egy kritikus ponthoz. Az elmúlt hónapok egyeztetései inkább a pozíciók feltérképezéséről és a minimális közös nevező kereséséről szóltak. A mostani forduló azonban már a tényleges politikai döntések előszobája lehet.

Hadifogolycsere könnyítheti a béketárgyalásokat

A tárgyalások mellett egy másik, kézzelfogható fejlemény is napirenden van: újabb hadifogolycsere. Budanov közölte, hogy erre akár már ezen a héten sor kerülhet, és az is elképzelhető, hogy a csere nagyobb lesz, mint a legutóbbi, amikor mindkét fél 157-157 hadifoglyot adott vissza. Konkrét számot ugyan nem mondott, de a kijelentés arra utal, hogy a humanitárius csatornák továbbra is működnek.

Érdekes részlet, hogy Budanov a tárgyalópartnerek magatartásáról is beszélt. Elmondása szerint az orosz fél „visszafogott, udvarias és professzionális” módon viselkedik.

Teljes mértékben diplomatikusan korrekt módon járnak el; ugyanakkor mindenki számára világos, hogy eltérő álláspontokat képviselünk

– fűzte hozzá. A hangnem tehát sokkal civilizáltabb, annak ellenére, hogy a nézetkülönbségek továbbra is jelentősek.