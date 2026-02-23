Egyre közelebb a béke: már a héten asztalhoz ülhet Oroszország és Ukrajna – fogolycserével zsíroznák a diplomácia fogaskerekeit
Az ukrán elnöki hivatal vezetője már ezen a héten újabb béketárgyalási forduló jöhet Ukrajna ügyében, s bár a felek szerint a tárgyalások nehezek, de közeledik a pillanat, amikor dönteni kell: folytatják-e a háborút, vagy elindulnak a béke felé.
Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov hétfőn a Reuters kérdésére válaszolva bejelentette, hogy
az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulója akár már a hét végén megvalósulhat.
Az egyeztetésekben Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok is részt vesz. A megbeszéléseket korábban Abu-Dzabiban és Genfben tartották, a mostani találkozó helyszíne azonban egyelőre ismeretlen.
Budanov szerint a tárgyalások nem könnyűek, de a folyamat halad. „Nem titok, hogy a tárgyalások nem egyszerűek, de határozottan haladunk előre, és közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor minden félnek végső döntést kell hoznia: folytatják-e a háborút, vagy áttérnek a békére” – idézte őt az elnöki hivatal.
A felek elérkezhetnek egy kritikus ponthoz. Az elmúlt hónapok egyeztetései inkább a pozíciók feltérképezéséről és a minimális közös nevező kereséséről szóltak. A mostani forduló azonban már a tényleges politikai döntések előszobája lehet.
Hadifogolycsere könnyítheti a béketárgyalásokat
A tárgyalások mellett egy másik, kézzelfogható fejlemény is napirenden van: újabb hadifogolycsere. Budanov közölte, hogy erre akár már ezen a héten sor kerülhet, és az is elképzelhető, hogy a csere nagyobb lesz, mint a legutóbbi, amikor mindkét fél 157-157 hadifoglyot adott vissza. Konkrét számot ugyan nem mondott, de a kijelentés arra utal, hogy a humanitárius csatornák továbbra is működnek.
Érdekes részlet, hogy Budanov a tárgyalópartnerek magatartásáról is beszélt. Elmondása szerint az orosz fél „visszafogott, udvarias és professzionális” módon viselkedik.
Teljes mértékben diplomatikusan korrekt módon járnak el; ugyanakkor mindenki számára világos, hogy eltérő álláspontokat képviselünk
– fűzte hozzá. A hangnem tehát sokkal civilizáltabb, annak ellenére, hogy a nézetkülönbségek továbbra is jelentősek.
Szóba került egy esetleges elnöki csúcstalálkozó is Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. Budanov szerint Ukrajna mindent megtesz egy ilyen találkozó megszervezéséért, de jelenleg ez nagyon nehéz. A politikai realitások, a katonai helyzet és a bizalmatlanság egyaránt akadályozó tényezők.
Ha valóban létrejön az újabb forduló, az megmutathatja, hogy a felek készek-e valódi kompromisszumokra, vagy a tárgyalások továbbra is inkább diplomáciai keretek között zajló pozícióharcot jelentenek. A háború negyedik évében minden bejelentés súlyos, de a döntő kérdés változatlan: lesz-e politikai akarat a lezárásra, vagy tovább folytatódik a felesleges vérengzés?
Nem csoda, ha nincs eredmény a béketárgyalásokon, az ukránok maguk is megosztottak - öli egymást a régi és az új elit
Kirilo Budanov, Zelenszkij új erős embere realista politikus, ráadásul a volt kémfőnök közvetlen kapcsolatban van az orosz katonai hírszerzéssel és a CIA-vel is. Az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások azonban egy nem várt akadályba is ütköznek: a korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermak, Zelenszkij régi patrónusa és szürke eminenciása a háttérből igyekszik befolyásolni a folyamatokat.