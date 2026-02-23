Pattant a CIG: növekedési pályát áraz a piac?

Nagyot pattant hétfőn a tavaly május óta oldalazó CIG Pannónia. A biztosító papírja bő 2 százalékos emelkedéssel és 20 milliós forgalommal még a BÉT-nyertesek toplistájára is feltornászta magát. A fórumozó kisbefektetők a múlt heti közleményét silabizálják: ebben a legfőbb pozitívum, hogy nincs negatívum.

Növekedési pályára állhat a CIG / Fotó: Kallus György

Miért pattant a CIG?

Különösebb fundamentális háttér nélkül pattant hétfőn a CIG Pannónia. Visszalapozva a tőzsdei kalendáriumban, látható, hogy egy hete kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés:

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozás.

A mostani közlemény előzménye egy tavaly októberi közlés, mely szerint a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.

Külön kiemelték, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg. Így tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor.