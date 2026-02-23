Deviza
EUR/HUF379,36 -0,27% USD/HUF321,54 0% GBP/HUF434,03 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,25% PLN/HUF89,88 -0,25% RON/HUF74,43 +0,13% CZK/HUF15,66 -0,25%
BUX127 042,45 +1,04% MTELEKOM1 990 +0,81% MOL3 566 +1,08% OTP40 100 +1,13% RICHTER11 820 +1,9% OPUS545 +0,74% ANY7 640 +1,33% AUTOWALLIS167 -0,89% WABERERS5 180 -3,72% BUMIX9 905,32 -0,8% CETOP4 329,08 +1,18% CETOP NTR2 712,3 +1,18%
Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

Pattant a CIG: növekedési pályát áraz a piac?

Pattant a CIG: növekedési pályát áraz a piac?

Különösebb hír nélkül emelkedik a biztosító árfolyama. A CIG olasz ügyeinek zárása kapcsán a legfőbb pozitívum, hogy nincs negatívum. Ennyi elég a piaci optimizmushoz.
Faragó József
2026.02.23, 15:43
Frissítve: 2026.02.23, 16:56

Nagyot pattant hétfőn a tavaly május óta oldalazó CIG Pannónia. A biztosító papírja bő 2 százalékos emelkedéssel és 20 milliós forgalommal még a BÉT-nyertesek toplistájára is feltornászta magát. A fórumozó kisbefektetők a múlt heti közleményét silabizálják: ebben a legfőbb pozitívum, hogy nincs negatívum.  

CIG_LUS_4168
Növekedési pályára állhat a CIG / Fotó: Kallus György

Miért pattant a CIG?

Különösebb fundamentális háttér nélkül pattant hétfőn a CIG Pannónia. Visszalapozva a tőzsdei kalendáriumban, látható, hogy egy hete kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés: 

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozás.

A mostani közlemény előzménye egy tavaly októberi közlés, mely szerint a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.

Külön kiemelték, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg. Így tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor. 

A mostani közlemény új eleme a tavaly őszi közléshez képest, hogy idén február 13-án az Emabit kézhez vette az aláírt egyezségi javaslatot, s a fizetési kötelezettségének 90 napon belül eleget tesz. A kifizetés pedig nem múlja felül a 2024-ben beállított tartalékokat.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

