Pattant a CIG: növekedési pályát áraz a piac?
Nagyot pattant hétfőn a tavaly május óta oldalazó CIG Pannónia. A biztosító papírja bő 2 százalékos emelkedéssel és 20 milliós forgalommal még a BÉT-nyertesek toplistájára is feltornászta magát. A fórumozó kisbefektetők a múlt heti közleményét silabizálják: ebben a legfőbb pozitívum, hogy nincs negatívum.
Miért pattant a CIG?
Különösebb fundamentális háttér nélkül pattant hétfőn a CIG Pannónia. Visszalapozva a tőzsdei kalendáriumban, látható, hogy egy hete kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés:
A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.
Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozás.
A mostani közlemény előzménye egy tavaly októberi közlés, mely szerint a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.
Külön kiemelték, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg. Így tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor.
A mostani közlemény új eleme a tavaly őszi közléshez képest, hogy idén február 13-án az Emabit kézhez vette az aláírt egyezségi javaslatot, s a fizetési kötelezettségének 90 napon belül eleget tesz. A kifizetés pedig nem múlja felül a 2024-ben beállított tartalékokat.