Földindulás a kriptopiacon: 65 ezer dollár alá bukott a bitcoin – Trump vámemelése és a jogi bizonytalanság megrázta a piacot

A bitcoin árfolyama hétfőn már másodjára esett be 65 ezer dollár alá a hónapban. A Bloomberg szakértői szerint ennek most az az oka, hogy az Egyesült Államok érvényben tartaná a kereskedelmi megállapodásokat azután is, hogy a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy Donald Trump elnöknek nem lett volna joga kivetnie korábban azokat a vámokat, amelyek ezek alapjául szolgáltak. Ez a bizonytalanság felkavarta a piacokat.

A bitcoinnál még nagyobbat eset az ether / Fotó: Shutterstock

Trump szombaton egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta: az előző nap bejelentett, globálisan 10 százalékos vámot 15 százalékra emeli, ami tovább fokozta a gazdasági bizonytalanságot.

Földindulás a kriptopiacon: 65 ezer dollár alá bukott a bitcoin

A kriptodeviza hétfő délutánig 4,8 százalékot esett, 64 300 dollárra, ami február 6. óta a legalacsonyabb szintje. Más tokenek még nagyobb veszteségeket szenvedtek el: a második legnagyobb kriptovaluta, az ether 5,2 százalékkal is gyengült. A bitcoin később ledolgozott valamennyit a veszteségeiből.

„Az éjszakai 65 ezer dollár alá való esés alacsony likviditás mellett történt, és egyelőre visszavásárolták. Egy mélypontról való felpattanás azonban egészen más, mint egy valódi rali, és az utóbbira hónapok óta nem volt példa a kriptopiacon”– mondta Chris Beauchamp, az IG vezető piaci elemzője.

A dollár és az amerikai részvénypiaci határidős indexek hétfőn a korai kereskedésben estek, az S&P 500 határidős szerződései 0,8 százalékkal, a Nasdaq 100-é 1 százalékkal gyengültek. Az ázsiai részvénypiacokat mérő mutató ugyanakkor 1 százalékkal emelkedett.

A bitcoin teljesen elveszítette azt a nyereséget, amelyet Trump 2024. novemberi újraválasztása óta ért el . A kriptobarátabb második Trump-adminisztrációval kapcsolatos remények tavaly októberben 126 ezer dollár fölé repítették az árfolyamot, közvetlenül egy masszív eladási hullám előtt, amely azóta is nyomás alatt tartja a digitális eszközöket.

A teljes kriptopiac több mint 2 ezermilliárd dollárnyi értéket veszített, különösen a kisebb tokenek szenvedtek jelentős veszteségeket.

Az Egyesült Államokban jegyzett, azonnali bitcoin-ETF-ek ötödik egymást követő héten könyveltek el nettó tőkekivonást – ez a leghosszabb ilyen sorozat tavaly február óta –, a befektetők ez idő alatt összesen 3,8 milliárd dollárt vontak ki.

Az elmúlt 24 órában önmagában további 100 milliárd dollár tűnt el a kriptopiac értékéből

a CoinGecko adatai szerint. A Deribit kriptoderivatíva-tőzsde adatai azt mutatják, hogy a lefelé irányuló védekezés főként a 60 ezer dolláros szint körül koncentrálódik.