Nagyon nem véletlen, hogy pont az Odessza-Brodi olajvezetéket ajánlotta fel Ukrajna – a magyarok miatt áll le a támadásokkal Oroszország?
Ukrán ajánlat szerint Magyarországnak és Szlovákiának az Odessza–Brodi olajvezetéken kellene vezetékes importhoz jutnia, amíg nem tudják használni a Barátság vezeték korábban igénybe vett szakaszát. A Barátságon január 27-én állt le a két ország importja egy tűz miatt, amely a cső ukrajnai része közelében keletkezett. Tegnap ráadásul megsérült egy olyan szivattyúállomás orosz területen, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Európába juttatásához. Az első incidens mögött orosz, a második mögött ukrán támadás állhatott.
Alternatív olaj érkezhetne Odesszán át
A felajánlott Odessza–Brodi vezeték egésze ukrán területen halad. Az ukrán energetikai létesítmények azonban – mellette kiemelten maga Odessza városa – folyamatos orosz támadások célpontjai. A vezeték déli végpontja ugyanis egy hatalmas kikötő, amelybe a világ bármely részéről érkezhetnek tartályhajók. Akár a Mol számára is, amely a Barátság olajcsapjának elzárása óta már több olyan importmegállapodást kötött, amelyek tengeri szállításra vonatkoznak. A mostani ukrán ajánlattal bővülnének a lehetőségei.
Az EU főképviselője mondta ki: menjenek inkább az ukrán frontra a magyar katonák – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a brüsszeli tervről, hosszú háborúra rendeznék be az Európai Uniót
A miniszter úgy látja, az EU nem a békére, hanem egy elhúzódó háborúra készül. Megdöbbentő kijelentéseket tett Szijjártó Péter Brüsszelben: állítása szerint egyes uniós vezetők magyar katonákat is Ukrajnába küldenének. Hétfőn nem történt elmozdulás, Magyarország kiáll amellett, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárdos támogatást és az oroszok elleni 20. szankciós csomag megszavazását a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt. Bővebben>>>
Bár a Mol most a horvátországi kikötőbe várja az alternatív olajat, nem lenne nagy újdonság a számára, ha az odesszaiba is kellene rendelnie, illetve ha oda is rendelhetne. Arról ugyanis, hogy ezt a lehetőséget is mérlegeli, mások mellett a Bloomberg már tavaly júliusban írt a Mol egy vezetőjét idézve. Ha él vele a magyar társaság, egyúttal javulna a tárgyalási pozíciója a horvátországi Janaf társasággal, amellyel elhúzódó vitája van a Krk szigetre érkező orosz kőolaj Magyarországi továbbításával kapcsolatban. A Világgazdaság akkor térképen is megmutatta, merre haladhatna az olaj.
Az odesszai kikötő fogadhat, illetve fogadott is már azeri, norvég, brit és amerikai kőolajat is. Jelenleg azonban nemigen működik, éppen a folyamatos orosz támadások miatt. Ahhoz tehát, hogy az Odessza–Brodi vezetéken Európába lehessen kőolajat továbbítani, a kikötőnek le kellene kerülnie az orosz támadási célpontok listájáról. Nem tudni, hogy Oroszország e ponton hogyan mérlegel:
- megkímélheti Odesszát, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajhoz jusson,
- támadhatja Odesszát, hogy akadályozza az olyan olaj továbbítását, amely miatt a saját exportja csökken.
Odessza nem az orosz olaj importkikötője
Az csak elvi lehetőség, hogy Odesszába éppen tengeren érkezzen orosz olaj, hogy onnan Magyarországra és Szlovákiába jusson. A politikai akadályok és a háborús kockázatokon felül Oroszország alapértelmezésben a szárazföldi vezetékein juttatja Nyugatra az olajat, de van más is: Ukrajna 2022-ben törvényben tiltotta meg az orosz termékek importját. Igaz, jelen esetben nem importról, hanem tranzitról lenne szó, a tranzitot pedig pont a friss ukrán ajánlat tenné lehetővé. Látunk kell azonban, hogy ajánlatával Ukrajna az alternatív forrású olajok továbbítását segítené.
Az Odessza–Brodi vezeték nyomvonala magyar szempontból kiemelten kedvező: a cső éppen a Barátságba torkollik. Csakhogy nagyjából ott, ahol ki kellene nyitni az olajcsapot.