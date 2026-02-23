Nagyon nem véletlen, hogy pont az Odessza-Brodi olajvezetéket ajánlotta fel Ukrajna – a magyarok miatt áll le a támadásokkal Oroszország?

Ukrán ajánlat szerint Magyarországnak és Szlovákiának az Odessza–Brodi olajvezetéken kellene vezetékes importhoz jutnia, amíg nem tudják használni a Barátság vezeték korábban igénybe vett szakaszát. A Barátságon január 27-én állt le a két ország importja egy tűz miatt, amely a cső ukrajnai része közelében keletkezett. Tegnap ráadásul megsérült egy olyan szivattyúállomás orosz területen, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Európába juttatásához. Az első incidens mögött orosz, a második mögött ukrán támadás állhatott.

Akár kazah olaj is érkezhet Odessza kikötőjén át / Fotó: Pavel Mihejev / Shutterstock

Alternatív olaj érkezhetne Odesszán át

A felajánlott Odessza–Brodi vezeték egésze ukrán területen halad. Az ukrán energetikai létesítmények azonban – mellette kiemelten maga Odessza városa – folyamatos orosz támadások célpontjai. A vezeték déli végpontja ugyanis egy hatalmas kikötő, amelybe a világ bármely részéről érkezhetnek tartályhajók. Akár a Mol számára is, amely a Barátság olajcsapjának elzárása óta már több olyan importmegállapodást kötött, amelyek tengeri szállításra vonatkoznak. A mostani ukrán ajánlattal bővülnének a lehetőségei.

Bár a Mol most a horvátországi kikötőbe várja az alternatív olajat, nem lenne nagy újdonság a számára, ha az odesszaiba is kellene rendelnie, illetve ha oda is rendelhetne. Arról ugyanis, hogy ezt a lehetőséget is mérlegeli, mások mellett a Bloomberg már tavaly júliusban írt a Mol egy vezetőjét idézve. Ha él vele a magyar társaság, egyúttal javulna a tárgyalási pozíciója a horvátországi Janaf társasággal, amellyel elhúzódó vitája van a Krk szigetre érkező orosz kőolaj Magyarországi továbbításával kapcsolatban. A Világgazdaság akkor térképen is megmutatta, merre haladhatna az olaj.