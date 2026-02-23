Az EU főképviselője mondta ki: menjenek inkább az ukrán frontra a magyar katonák – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a brüsszeli tervről, hosszú háborúra rendeznék be az Európai Uniót

Sokkoló állításokkal állt a nyilvánosság elé Szijjártó Péter a brüsszeli külügyminiszteri tanácsülést követően: szerinte az EU-ban nyíltan beszélnek magyar katonák Ukrajnába küldéséről, miközben Brüsszel az ukránokkal összejátszva blokkolja Magyarország kőolajellátását. A tárcavezető szerint Európa hosszú háborúra rendezkedik be, amellyel párhuzamosan újabb, hatalmas pénzügyi csomagokat készítenek elő Kijev számára.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel magyar katonákat küldene a frontra, miközben újabb tízmilliárdok mennének Ukrajnába / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Az Európai Unió Brüsszelben megrendezett külügyminiszteri tanácsülését követően Szijjártó Péter élőben számolt be a történtekről. Elmondása szerint a többórás vita középpontjában az ukrajnai háború állt, és a felszólalásokból egyértelműen kirajzolódott:

Az európai vezetők nem a konfliktus lezárására, hanem egy hosszú távú háborús forgatókönyvre készülnek.

A miniszter négy fő megállapítást tett. Az első: Európa szerinte egy elhúzódó háborúra rendezkedik be. A második: „minden kétséget kizáróan” katonákat akarnak küldeni Ukrajnába, és az erre vonatkozó terveket mielőbb meg akarják valósítani.

A miniszter külön kiemelte Kaja Kallas nevét, aki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjeként vesz részt a tárgyalásokon.

Kaja Kallas azt akarja, hogy magyar és szlovák katonák menjenek Ukrajnába

– fogalmazott a tárcavezető.

A harmadik pont a pénzügyi támogatás kérdése volt. A miniszter szerint a már korábban elfogadott és folyósított összegeken felül további forrásokat kívánnak biztosítani Ukrajnának. Mint mondta, a korábban eldöntött, jelenleg Magyarország által blokkolt 90 milliárd eurós csomag csak részben fedezi az ukrán pénzügyi szükségleteket. A brüsszeli tárgyalásokon világossá tették: a közeljövőben újabb döntésekre lesz szükség, mert még több pénzt kívánnak a háborúban álló országba irányítani.

A negyedik megállapítás az ukrán uniós tagság kérdésére vonatkozott. Szijjártó beszámolója szerint mind az uniós tisztségviselők, mind az ukrán külügyminiszter úgy beszéltek Ukrajna EU-csatlakozásáról, mint egy gyakorlatilag eldöntött és megakadályozhatatlan folyamatról. Elhangzott, hogy Ukrajna teljesen felkészült a tagságra, és a csatlakozás gazdasági, valamint geopolitikai szükségszerűség számukra.