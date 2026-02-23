eSense: napokon belül zárul a Calypso ajánlati ablaka
Szerdán délben zárul a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Dr. Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzik az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. Hétfőn délelőtt bő 7 százalékos ugrással 1190 forintra pattant a jegyzés, így továbbra is diszkontízű az ajánlat. A fórumozó kisbefektetők spekulációt sejtenek az elmúlt hetek heves ármozgásai mögött.
Spekuláció húzódhat a háttérben
A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék. A kisbefektetőkre jelentős eladói nyomás nehezedett az elmúlt hetekben. Amint az árfolyam grafikonon is látható, 1600 forint közeléből csúszott le az árfolyam 1100 forint közelébe. A forgalom jellemzően elenyésző, így némi joggal tételezik a fórumozók, hogy kisebb tétekkel spekulánsok próbálják lefelé tornászni a kurzust.
Ám úgy tűnik, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt
nem tudott az árfolyam annyira lecsúszni, hogy érdemes legyen elfogadni a Calypso pénzét.
Tavaly már osztalékot is fizettek
Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját. Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.
A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény,
szemben a bázisidőszak 21,81 forintjával.
A korábbi években alvó papírként üzemelő eSense árfolyama 500 forint közeléből futott a mostani szintekre az elmúlt másfél évben. Tavaly tavasszal már
az osztalékrali is tapintható volt,
hiszen május 7-én 800 forint feletti árszinten fizetett részvényenként 50 forintot a társaság, ami bő 6 százalékos, vonzó osztalékhozamot jelentett.