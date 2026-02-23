eSense: napokon belül zárul a Calypso ajánlati ablaka

Szerdán délben zárul a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Dr. Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzik az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. Hétfőn délelőtt bő 7 százalékos ugrással 1190 forintra pattant a jegyzés, így továbbra is diszkontízű az ajánlat. A fórumozó kisbefektetők spekulációt sejtenek az elmúlt hetek heves ármozgásai mögött.

Spekulációra utal az eladói nyomás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Spekuláció húzódhat a háttérben

A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosa. A közkézhányad 28,09 százalék. A kisbefektetőkre jelentős eladói nyomás nehezedett az elmúlt hetekben. Amint az árfolyam grafikonon is látható, 1600 forint közeléből csúszott le az árfolyam 1100 forint közelébe. A forgalom jellemzően elenyésző, így némi joggal tételezik a fórumozók, hogy kisebb tétekkel spekulánsok próbálják lefelé tornászni a kurzust.

Ám úgy tűnik, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt