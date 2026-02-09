Szergej Lavrov: Oroszország nyitott az együttműködésre, de az Egyesült Államok gátakat emel

Mivel az Egyesült Államok gazdasági dominanciára törekszik, Oroszország ezen a téren sem lát ígéretes jövőt a kétoldalú viszonyban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn a TV BRICS televíziónak adott interjúban. A külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal.

Fotó: Anadolu via AFP

A gyakorlatban azonban ennek épp az ellenkezője történik: új szankciókat vetnek ki, tartályhajókat ér támadás nyílt vizeken az ENSZ tengerjogi egyezményének megsértésével, és Indiát, illetve más partnereket igyekeznek eltántorítani attól, hogy jó áron Oroszországtól vásároljanak energiahordozókat – fejtette ki.

Megjegyezte: Európában már régóta tiltják az orosz energia vásárlását, aminek következtében kénytelenek amerikai cseppfolyósított gázt beszerezni jelentősen magasabb áron. A miniszter szerint az Egyesült Államok igyekszik elnyomni versenytársait az energiaszektorban.

Méltánytalan módszereket alkalmaznak ellenünk: orosz olajvállalatokat tiltanak be, próbálják kontroll alatt tartani a kereskedelmünket, a befektetési együttműködéseket és a nagyobb stratégiai partnereinkhez, például Indiához és a BRICS csoport többi tagállamához fűződő katonai-technológiai kapcsolatainkat – mondta Lavrov.

Hozzátette: „Gazdasági téren az Egyesült Államok gyakorlatilag uralkodó szerep betöltését tűzte ki célul. Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt.”

Oroszország nyitott az együttműködésre

Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat alakítanak ki, (az oroszok) kénytelenek újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására.

A BRICS csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven.