Kína átveszi az uralmat egy egész kontinensen, kiszorítja Európát: egyetlen országot azonban feketelistára tett
A vámemelések és a vámfelszabadítások éveit éljük, a legfrissebb hír az Európai Unió kötötte Mercosur és indiai szabadkereskedelmi egyezmények után Kína lépése. A világ második legnagyobb gazdasága május 1-jével megszünteti a vámokat gyakorlatilag az egész afrikai kontinens áruira. Egy országot azonban kihagytak.
Az ázsiai óriás évtizedek óta nyomul gazdasági értelemben különféle projektekkel a nyersanyagokban gazdag, feltörekvő Afrikában, amelyet egykori európai gyarmattartói "parlagon" hagytak.
Az sem új, hogy miközben projekteket és nyersanyagokat szereztek és behálózták a legnagyobb kontinenst, vámkedvezményeket osztogattak.
Peking már korábban vámmentességet biztosított 33 afrikai ország importtermékeire. Már tavaly megígérték, hogy ezt ki fogják terjeszteni mind az 53 diplomáciai partnerükre Afrikában. A megfogalmazás fontos, amint ez az eseményekből világosan ki is derült.
Hszi Csin-ping kínai elnök szombaton közölte a kínai állam média beszámolói szerint, hogy amit ígértek, meg is teszik. Május 1-jétől Afrika vámmentes lesz. A jelentések zöme erről szól, de van ahol azt is kiemelik, hogy egy ország kimaradt.
Kína kereskedelme Afrikával: kiszorítják Európát és leszedik a sápot
Ez a fajta segítség számos afrikai országra rá is fér. A Business Insider afrikai kiadása azt emeli ki , hogy a Kína és Afrika közötti kereskedelem nő, mint a gomba, ugyanakkor továbbra is jelentős egyensúlytalanság jellemzi – az ázsiaiak javára.
Mi tesszük hozzá: még mindig ugyanez igaz az EU-Afrika viszonylatban az európaiak javára. Csakhogy sokkal kisebb mértékben, és miközben Afrika áruforgalma még mindig Európával nagyobb – lehet, már nem sokáig – , a szolgáltatásokat is tekintve Kína lassan maga mögé szorítja az európaiakat.
Gazdasági értelemben az európaiak lassan kiszorulnak Afrikából, és a földrajzi közelség előnyből hátrányba fordul. Afrikából a következő évtizedben-évtizedekben migránstömegek indulhatnak meg, akiknek a számára Kína túl messze lenne, és nem is engedi be őket. Európa más.
Ami a Kína-Afrika kereskedelmet érinti, az értéke 2025 januárja és augusztusa között elérte a 222,05 milliárd dollárt, ami éves összevetésben 15,4 százalékos növekedést jelent – derül ki a Kínai Vámigazgatás adataiból.
- A kínai export Afrikába 24,7 százalékkal, 140,79 milliárd dollárra ugrott,
- miközben az Afrikából származó import mindössze 2,3 százalékkal, 81,25 milliárd dollárra emelkedett – emeli ki a Business Insider.
Afrika Kínával szembeni kereskedelmi hiánya 2025 első nyolc hónapjában 59,55 milliárd dollárra nőtt, ami majdnem eléri a 2024-es teljes éves, 61,93 milliárd dolláros hiányt.
Az egyensúlytalanság Afrika nyersanyagfüggőségét tükrözi – például kőolaj, réz, kobalt és vasérc exportját –, miközben magasabb hozzáadott értékű feldolgozott termékeket importál Kínából.
És aki kimaradt: nagy bűnt követtek el
Van, akinek a kínai vámdöntés előnyére szolgálhat Afrikában, egy országnak azonban biztosan nem.
Aki kimaradt: Szváziföld, vagy újabb hivatalos nevén Eswatini.
Zsíros pekingi kapcsolatokkal a Dél-Afrika szomszédságában fekvő fél dunántúlnyi kis királyság amúgy sem igen büszkélkedhetett. A Kínával diplomáciai kapcsolatban álló, így a vámok alól most mentesülő afrikai országok listájáról egy okból maradt le.
Ez az ok pedig igen sokat nyom a latba Peking urai és általában a kínaiak szemében.
Egy bajuk van: a szvázik diplomáciai kapcsolatot létesítettek Tajvannal. Márpedig a sziget a pekingi szemekben erre nem alkalmas, mivel ha most függetlenül kormányozzák is, Kína része, és egyszer vissza fog térni Kína kebelére.