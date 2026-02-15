Kína átveszi az uralmat egy egész kontinensen, kiszorítja Európát: egyetlen országot azonban feketelistára tett

A vámemelések és a vámfelszabadítások éveit éljük, a legfrissebb hír az Európai Unió kötötte Mercosur és indiai szabadkereskedelmi egyezmények után Kína lépése. A világ második legnagyobb gazdasága május 1-jével megszünteti a vámokat gyakorlatilag az egész afrikai kontinens áruira. Egy országot azonban kihagytak.

Kína és Afrika: egyre több szálon futnak a gazdasági kapcsolatok, a képen algériai műholdat lőnek fel Kínában Fotó: Xinhua via AFP

Az ázsiai óriás évtizedek óta nyomul gazdasági értelemben különféle projektekkel a nyersanyagokban gazdag, feltörekvő Afrikában, amelyet egykori európai gyarmattartói "parlagon" hagytak.

Az sem új, hogy miközben projekteket és nyersanyagokat szereztek és behálózták a legnagyobb kontinenst, vámkedvezményeket osztogattak.

Peking már korábban vámmentességet biztosított 33 afrikai ország importtermékeire. Már tavaly megígérték, hogy ezt ki fogják terjeszteni mind az 53 diplomáciai partnerükre Afrikában. A megfogalmazás fontos, amint ez az eseményekből világosan ki is derült.

Hszi Csin-ping kínai elnök szombaton közölte a kínai állam média beszámolói szerint, hogy amit ígértek, meg is teszik. Május 1-jétől Afrika vámmentes lesz. A jelentések zöme erről szól, de van ahol azt is kiemelik, hogy egy ország kimaradt.

Kína kereskedelme Afrikával: kiszorítják Európát és leszedik a sápot

Ez a fajta segítség számos afrikai országra rá is fér. A Business Insider afrikai kiadása azt emeli ki , hogy a Kína és Afrika közötti kereskedelem nő, mint a gomba, ugyanakkor továbbra is jelentős egyensúlytalanság jellemzi – az ázsiaiak javára.

Mi tesszük hozzá: még mindig ugyanez igaz az EU-Afrika viszonylatban az európaiak javára. Csakhogy sokkal kisebb mértékben, és miközben Afrika áruforgalma még mindig Európával nagyobb – lehet, már nem sokáig – , a szolgáltatásokat is tekintve Kína lassan maga mögé szorítja az európaiakat.

Gazdasági értelemben az európaiak lassan kiszorulnak Afrikából, és a földrajzi közelség előnyből hátrányba fordul. Afrikából a következő évtizedben-évtizedekben migránstömegek indulhatnak meg, akiknek a számára Kína túl messze lenne, és nem is engedi be őket. Európa más.