Megkapták a selyemzsinórt a plázák Magyarországon: április után "lesz dolga" velük a kormánynak – valami nincsen jól

Ha úgy tetszik, utolsó figyelmeztetést kaptak a plázák és a bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi láncok Magyarországon. Egyre inkább szemet szúr ugyanis, hogy valami nagyon nem stimmel az általuk meghatározott felvásárlási árakkal.

Plázák: megkapták az utolsó figyelmeztetést Magyarországon, április után más világ jön / Fotó: Balogh Zoltán

Ez a téma az elmúlt napokban többször is napirendre került, ráadásul több alkalommal Orbán Viktor vetette fel. Legutóbb a szombati évértékelő beszédében üzent minden eddiginél világosabban a kereskedőknek.

Plázák: megkapták az utolsó figyelmeztetést Magyarországon

A magyar miniszterelnök egy ponton arra tért ki a Várkert Bazár közönsége előtt megtartott évértékelőjében, hogy hogyan teljesültek a korábbi kormányzati vállalások. Mint fogalmazott,

zúzós rock and rollt ígért a gazdaságban is.

Vállalták, hogy a háború mellett is megőrzik a munkahelyeket. „Harcolunk a gyárainkért, és újakat is építünk. Száz gyár program. Barátaim, soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra, soha ennyi gyárat, szolgáltató és kutatóközpontot nem építettek, mint ebben a ciklusban” – sorolta.

Külön felhívta rá a figyelmet, hogy miközben máshonnan hazaviszik az amerikai tőkét, Magyarországon tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja. Ez Trump elnök nélkül nem ment volna. Azzal folytatta, hogy vállalták az áttörést az adózásban is.

Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállalták és megcsinálták. Ez egymillió család. Vállalták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Vállalták és megcsinálták. Vállalták a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését. Vállalták és megcsinálták. És közben a költségvetési hiányt mérsékelték.

Orbán Viktor emlékeztetett: tizenöt éve építik a családalapú Magyarországot. A családokat az édesanyák tartják össze. Őket kell megerősíteni. Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel.

Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé – élethossziglan.

Azt mondta, hogy ha 2010-ben nem vezették volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. „Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség, ha az ember kormányoz? Mert semminek nincs értelme, sem a gazdaságnak, sem a védelemnek, sem a kultúrának, ha nincs, aki örökölje” – szögezte le.