Megkapták a selyemzsinórt a plázák Magyarországon: április után "lesz dolga" velük a kormánynak – valami nincsen jól
Ha úgy tetszik, utolsó figyelmeztetést kaptak a plázák és a bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi láncok Magyarországon. Egyre inkább szemet szúr ugyanis, hogy valami nagyon nem stimmel az általuk meghatározott felvásárlási árakkal.
Ez a téma az elmúlt napokban többször is napirendre került, ráadásul több alkalommal Orbán Viktor vetette fel. Legutóbb a szombati évértékelő beszédében üzent minden eddiginél világosabban a kereskedőknek.
Plázák: megkapták az utolsó figyelmeztetést Magyarországon
A magyar miniszterelnök egy ponton arra tért ki a Várkert Bazár közönsége előtt megtartott évértékelőjében, hogy hogyan teljesültek a korábbi kormányzati vállalások. Mint fogalmazott,
zúzós rock and rollt ígért a gazdaságban is.
Vállalták, hogy a háború mellett is megőrzik a munkahelyeket. „Harcolunk a gyárainkért, és újakat is építünk. Száz gyár program. Barátaim, soha ennyi beruházást nem hoztak Magyarországra, soha ennyi gyárat, szolgáltató és kutatóközpontot nem építettek, mint ebben a ciklusban” – sorolta.
Külön felhívta rá a figyelmet, hogy miközben máshonnan hazaviszik az amerikai tőkét, Magyarországon tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja. Ez Trump elnök nélkül nem ment volna. Azzal folytatta, hogy vállalták az áttörést az adózásban is.
- Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállalták és megcsinálták. Ez egymillió család.
- Vállalták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Vállalták és megcsinálták.
- Vállalták a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését. Vállalták és megcsinálták.
- És közben a költségvetési hiányt mérsékelték.
Orbán Viktor emlékeztetett: tizenöt éve építik a családalapú Magyarországot. A családokat az édesanyák tartják össze. Őket kell megerősíteni. Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel.
Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé – élethossziglan.
Azt mondta, hogy ha 2010-ben nem vezették volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. „Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség, ha az ember kormányoz? Mert semminek nincs értelme, sem a gazdaságnak, sem a védelemnek, sem a kultúrának, ha nincs, aki örökölje” – szögezte le.
Itt tért ki a plázákra. Azzal folytatta ugyanis, hogy vállalták az infláció megfékezését is, és ez januárban már csak 2 százalék volt. „Élelmiszerárstop, árfigyelő rendszer, kötelező akciózás. Mind megcsináltuk! De még nem értünk a végére – jelentette ki. – Az ugyanis nincs jól, hogy a magyar gazdától 60 forintért vásárolják fel a krumplit, és 300 forintért látjuk viszont a plázában. És a példákat hosszan sorolhatnám.
Lesz itt még dolga a nemzeti kormánynak április után is
– ígérte meg. Egyértelműnek látszik, hogy okkal történt ez a megjegyzés, és a háttérben valóban formálódhat valamiféle új szabályozás a termények és termékek felvásárlása terén. Orbán Viktor legalábbis nem először hozta szóba a kérdést.
Februárban a miniszterelnök a Delmagyarnak beszélt arról, hogy a helyi gazdákkal folytatott egyeztetéseken a vízgazdálkodás és a terményértékesítés igazságosabbá tétele került előtérbe. „Igazságosabb állapotokat kell teremtenünk a termelők és a kereskedők között.”
Itt hozta példának először a krumplit. Ebben az interjúban azt mondta, az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért, és viszontlátja a boltban háromszázért. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy persze a multikkal küzdeni nem könnyű, hiszen „egyszerre akarunk jó áruellátást és pénzt a gazdáinknak”.