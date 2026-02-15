Deviza
Donald Trump
Washington
Orbán Viktor

Valami egészen különös, mit művel az amerikai tőke Magyarországon: ilyen a világon nincs máshol – ez Trump nélkül nem lenne

A magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok eddigi legsikeresebb időszakáról beszélt a miniszterelnök a 2026-os évértékelőjén. Orbán Viktor emlékeztetett mindenkit, hogy miközben az Egyesült Államok máshonnan inkább hazaviszi a tőkét, Magyarországon tavaly rekordot döntöttek az amerikai beruházások.
VG
2026.02.15, 06:01

A kormány „zúzós rock and rollt” ígért a gazdaságban, és ezt a háborús környezet ellenére is teljesítette – mondta szombati évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja is.

Hungarian PM Orban meets US president Trump Orbán Trump Rubio
Orbán Viktor és Donald Trump 2025 őszén találkozott legutóbb Washingtonban / Fotó: AFP

Felidézte, hogy a kabinet vállalta

  • a munkahelyek megőrzését,
  • a hazai ipar védelmét
  • és új termelőkapacitások létrehozását,

amelyek szerinte mára kézzelfogható eredményeket hoztak.

A miniszterelnök kiemelte a Száz Gyár Programot, amelynek célja a feldolgozóipar és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások megerősítése. Orbán Viktor úgy fogalmazott: soha korábban nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, és nem épült egyszerre ennyi gyár, szolgáltató és kutatóközpont, mint a mostani kormányzati ciklusban.

Orbán: máshonnan ment, ide pedig jött az amerikai tőke

A miniszterelnök beszédének egyik hangsúlyos eleme az amerikai gazdasági jelenlét volt. Orbán Viktor szerint miközben más országokból hazaviszik az amerikai tőkét, Magyarországon 2025-ben megdőlt az Egyesült Államokból érkező beruházások rekordja. Ezt a folyamatot a miniszterelnök stratégiai jelentőségűnek nevezte, amely nemcsak munkahelyeket teremt, hanem

  • technológiát
  • és tudást

is hoz az országba. Orbán Viktor külön megemlítette, hogy a siker hátterében politikai fordulat is áll. Úgy fogalmazott: mindez nem valósulhatott volna meg Donald Trump elnöksége nélkül, amely szerinte új alapokra helyezte a magyar–amerikai együttműködést. A miniszterelnök szerint ez a kapcsolat a következő években is a magyar gazdasági növekedés egyik kulcsa maradhat.

A kormány a következő időszakban is az ipari beruházásokra, a foglalkoztatás bővítésére és

a transzatlanti gazdasági kapcsolatok elmélyítésére építi gazdaságpolitikáját, mert meglátása szerint ez adja Magyarország versenyképességének egyik legerősebb alapját.

Sikeres volt az őszi csúcstalálkozó

A novemberi washingtoni találkozón Orbán Viktor és Donald Trump egyeztetéseinek középpontjában a gazdasági együttműködés állt. A megbeszélések során kiemelt hangsúlyt kapott a kétoldalú beruházások ösztönzése, különösen az ipar, az energia és a technológiai szektor területén. A magyar fél célként jelölte meg, hogy Magyarország továbbra is első számú befektetési célpont maradjon az amerikai vállalatok számára Közép-Európában, míg az amerikai oldal a stabil politikai környezetet és a kiszámítható gazdaságpolitikát emelte ki.

A találkozó kézzelfogható gazdasági hatásai már rövid távon is megjelentek. A kormány értékelése szerint a washingtoni egyeztetések hozzájárultak ahhoz, hogy több amerikai nagyvállalat bővítési és új beruházási döntése Magyarországra essen, ami erősítette a foglalkoztatást és a technológiai transzfert. Orbán Viktor az évértékelőn úgy fogalmazott:

A novemberi találkozó nem protokollesemény volt, hanem egy olyan gazdasági alku alapja, amely hosszabb távon is érezhető növekedési impulzust adhat a magyar gazdaságnak.

Soha ennyi beruházás nem érkezett az Egyesült Államokból, mint tavaly

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, Joó István is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek be, mint 2025-ben. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt. 
Azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre. Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan. 

Nagybefektető Magyarországon az Egyesült Államok 

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához

– jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.
Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházásai együttműködéseket is eredményeztek, melyek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az AbbVie, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.

Csak az idei esztendőben kilenc amerikai beruházást jelentettünk be, melyek jelentős része a legújabb technológiák érkezését és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi 

– hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről tesznek bejelentést. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.

