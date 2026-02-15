Valami egészen különös, mit művel az amerikai tőke Magyarországon: ilyen a világon nincs máshol – ez Trump nélkül nem lenne

A kormány „zúzós rock and rollt” ígért a gazdaságban, és ezt a háborús környezet ellenére is teljesítette – mondta szombati évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja is.

Orbán Viktor és Donald Trump 2025 őszén találkozott legutóbb Washingtonban / Fotó: AFP

Felidézte, hogy a kabinet vállalta

a munkahelyek megőrzését,

a hazai ipar védelmét

és új termelőkapacitások létrehozását,

amelyek szerinte mára kézzelfogható eredményeket hoztak.

A miniszterelnök kiemelte a Száz Gyár Programot, amelynek célja a feldolgozóipar és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások megerősítése. Orbán Viktor úgy fogalmazott: soha korábban nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, és nem épült egyszerre ennyi gyár, szolgáltató és kutatóközpont, mint a mostani kormányzati ciklusban.

Orbán: máshonnan ment, ide pedig jött az amerikai tőke

A miniszterelnök beszédének egyik hangsúlyos eleme az amerikai gazdasági jelenlét volt. Orbán Viktor szerint miközben más országokból hazaviszik az amerikai tőkét, Magyarországon 2025-ben megdőlt az Egyesült Államokból érkező beruházások rekordja. Ezt a folyamatot a miniszterelnök stratégiai jelentőségűnek nevezte, amely nemcsak munkahelyeket teremt, hanem

technológiát

és tudást

is hoz az országba. Orbán Viktor külön megemlítette, hogy a siker hátterében politikai fordulat is áll. Úgy fogalmazott: mindez nem valósulhatott volna meg Donald Trump elnöksége nélkül, amely szerinte új alapokra helyezte a magyar–amerikai együttműködést. A miniszterelnök szerint ez a kapcsolat a következő években is a magyar gazdasági növekedés egyik kulcsa maradhat.

A kormány a következő időszakban is az ipari beruházásokra, a foglalkoztatás bővítésére és

a transzatlanti gazdasági kapcsolatok elmélyítésére építi gazdaságpolitikáját, mert meglátása szerint ez adja Magyarország versenyképességének egyik legerősebb alapját.

Sikeres volt az őszi csúcstalálkozó

A novemberi washingtoni találkozón Orbán Viktor és Donald Trump egyeztetéseinek középpontjában a gazdasági együttműködés állt. A megbeszélések során kiemelt hangsúlyt kapott a kétoldalú beruházások ösztönzése, különösen az ipar, az energia és a technológiai szektor területén. A magyar fél célként jelölte meg, hogy Magyarország továbbra is első számú befektetési célpont maradjon az amerikai vállalatok számára Közép-Európában, míg az amerikai oldal a stabil politikai környezetet és a kiszámítható gazdaságpolitikát emelte ki.