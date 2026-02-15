Valami egészen különös, mit művel az amerikai tőke Magyarországon: ilyen a világon nincs máshol – ez Trump nélkül nem lenne
A kormány „zúzós rock and rollt” ígért a gazdaságban, és ezt a háborús környezet ellenére is teljesítette – mondta szombati évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja is.
Felidézte, hogy a kabinet vállalta
- a munkahelyek megőrzését,
- a hazai ipar védelmét
- és új termelőkapacitások létrehozását,
amelyek szerinte mára kézzelfogható eredményeket hoztak.
A miniszterelnök kiemelte a Száz Gyár Programot, amelynek célja a feldolgozóipar és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások megerősítése. Orbán Viktor úgy fogalmazott: soha korábban nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, és nem épült egyszerre ennyi gyár, szolgáltató és kutatóközpont, mint a mostani kormányzati ciklusban.
Orbán: máshonnan ment, ide pedig jött az amerikai tőke
A miniszterelnök beszédének egyik hangsúlyos eleme az amerikai gazdasági jelenlét volt. Orbán Viktor szerint miközben más országokból hazaviszik az amerikai tőkét, Magyarországon 2025-ben megdőlt az Egyesült Államokból érkező beruházások rekordja. Ezt a folyamatot a miniszterelnök stratégiai jelentőségűnek nevezte, amely nemcsak munkahelyeket teremt, hanem
- technológiát
- és tudást
is hoz az országba. Orbán Viktor külön megemlítette, hogy a siker hátterében politikai fordulat is áll. Úgy fogalmazott: mindez nem valósulhatott volna meg Donald Trump elnöksége nélkül, amely szerinte új alapokra helyezte a magyar–amerikai együttműködést. A miniszterelnök szerint ez a kapcsolat a következő években is a magyar gazdasági növekedés egyik kulcsa maradhat.
A kormány a következő időszakban is az ipari beruházásokra, a foglalkoztatás bővítésére és
a transzatlanti gazdasági kapcsolatok elmélyítésére építi gazdaságpolitikáját, mert meglátása szerint ez adja Magyarország versenyképességének egyik legerősebb alapját.
Sikeres volt az őszi csúcstalálkozó
A novemberi washingtoni találkozón Orbán Viktor és Donald Trump egyeztetéseinek középpontjában a gazdasági együttműködés állt. A megbeszélések során kiemelt hangsúlyt kapott a kétoldalú beruházások ösztönzése, különösen az ipar, az energia és a technológiai szektor területén. A magyar fél célként jelölte meg, hogy Magyarország továbbra is első számú befektetési célpont maradjon az amerikai vállalatok számára Közép-Európában, míg az amerikai oldal a stabil politikai környezetet és a kiszámítható gazdaságpolitikát emelte ki.
A találkozó kézzelfogható gazdasági hatásai már rövid távon is megjelentek. A kormány értékelése szerint a washingtoni egyeztetések hozzájárultak ahhoz, hogy több amerikai nagyvállalat bővítési és új beruházási döntése Magyarországra essen, ami erősítette a foglalkoztatást és a technológiai transzfert. Orbán Viktor az évértékelőn úgy fogalmazott:
A novemberi találkozó nem protokollesemény volt, hanem egy olyan gazdasági alku alapja, amely hosszabb távon is érezhető növekedési impulzust adhat a magyar gazdaságnak.
Soha ennyi beruházás nem érkezett az Egyesült Államokból, mint tavaly
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, Joó István is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek be, mint 2025-ben. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.
Azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre. Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.
Nagybefektető Magyarországon az Egyesült Államok
Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához
– jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.
Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházásai együttműködéseket is eredményeztek, melyek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az AbbVie, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.
Csak az idei esztendőben kilenc amerikai beruházást jelentettünk be, melyek jelentős része a legújabb technológiák érkezését és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi
– hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről tesznek bejelentést. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.