Ha hívták idén esküvőre, elkezdhet spórolni: ennyi pénzt illik adni nászajándékba

Az esküvők költségszintje az elmúlt években látványosan megugrott. Utánajártunk, mennyi pénzt illik idén nászajándékba adni barátaink nagy napján.

Megkérdeztük, mennyi pénzzel készüljünk esküvői ajándéknak / Fotó: Shchus

A Világgazdaság által megkérdezett ceremóniamester szerint 2026-ban fejenként mintegy 50 ezer forintba kerül egy vendég teljes ellátása, ami gyakorlatilag meghatározza a „nullszaldós” nászajándék alsó határát. Mindez azért van, mert

a vendéglátás,

a helyszínbérlés,

a személyzet

valamint az étel- és italcsomagok ára

együtt emelkedett az inflációval, miközben a tipikus vendégszám továbbra is 80–120 fő között alakul.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 50 ezer forintos boríték ma már nem ajándék, hanem költségtérítés, így ha valóban segíteni szeretnénk a jegyespárt, ehhez adjuk hozzá az általunk gondolt összeget.

A korábban megszokottnak számító 20–30 ezer forintos összegek reálértéken eltűntek, és már nem fedezik egy átlagos lagzi kiadásait.

Mi van, ha gyereket is viszünk az esküvőre?

A kisgyermekes család esetében nem kell minden gyermekre a teljes étel- és italfogyasztás árával számolni. Rákérdeztünk erre is: életkor szerint a helyszínek és a catering is szokott adni kedvezményt, így – cégtől függően – a néhány éves gyermek étkezése ingyenes, 10-12 éves korig pedig 50 százalékot szokás elengedni. Ez azt jelenti, hogy

ha például egy kisgyermekkel megyünk, nem kell háromszoros nászajándékkal számolni.

Illik nászajándékot adni, ha csak kísérők vagyunk?

Igen, illik – mondta a szakember, de közel sem kell akkora összeget adni, mint egy jó barát vagy rokon. Ha megtehetjük, a vacsora- és italköltséget odaadhatjuk, ám ha körülbelül 20-30 ezer forintot adunk, akkor sem fognak ajtót mutatni.

Fotó: Surachet Jo

A menyasszonytánc is számít

A fenti összegek a menyasszonytánctól függetlenül érvényesek, itt mindenki annyi pénzt dob be, amennyit szán a friss házaspárnak. A ceremóniamester felhívták a figyelmet arra, hogy egyre inkább figyelnek a diszkrécióra is, így ha valaki csak pár ezer forintot szánna erre az alkalomra, nem kell szégyellnie magát például az apóssal szemben, aki vélhetően jóval több pénzt fog itt – is – ajándékozni. Ennek ellenére a menyasszonytánc esetén 5-10 ezer forintot szoktak bedobni a kalapba fejenként – mondta a vőfély, hozzátéve, hogy a vendégek ezt pénzt általában beleszámolják a nászajándékba. Így például, ha 50 ezer forintot szánunk a házasoknak, akkor 40 ezer forintot teszünk a borítékba, és 10 ezer forintot „eltáncolunk”.