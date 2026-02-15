Ha hívták idén esküvőre, elkezdhet spórolni: ennyi pénzt illik adni nászajándékba
Az esküvők költségszintje az elmúlt években látványosan megugrott. Utánajártunk, mennyi pénzt illik idén nászajándékba adni barátaink nagy napján.
A Világgazdaság által megkérdezett ceremóniamester szerint 2026-ban fejenként mintegy 50 ezer forintba kerül egy vendég teljes ellátása, ami gyakorlatilag meghatározza a „nullszaldós” nászajándék alsó határát. Mindez azért van, mert
- a vendéglátás,
- a helyszínbérlés,
- a személyzet
- valamint az étel- és italcsomagok ára
együtt emelkedett az inflációval, miközben a tipikus vendégszám továbbra is 80–120 fő között alakul.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 50 ezer forintos boríték ma már nem ajándék, hanem költségtérítés, így ha valóban segíteni szeretnénk a jegyespárt, ehhez adjuk hozzá az általunk gondolt összeget.
A korábban megszokottnak számító 20–30 ezer forintos összegek reálértéken eltűntek, és már nem fedezik egy átlagos lagzi kiadásait.
Mi van, ha gyereket is viszünk az esküvőre?
A kisgyermekes család esetében nem kell minden gyermekre a teljes étel- és italfogyasztás árával számolni. Rákérdeztünk erre is: életkor szerint a helyszínek és a catering is szokott adni kedvezményt, így – cégtől függően – a néhány éves gyermek étkezése ingyenes, 10-12 éves korig pedig 50 százalékot szokás elengedni. Ez azt jelenti, hogy
ha például egy kisgyermekkel megyünk, nem kell háromszoros nászajándékkal számolni.
Illik nászajándékot adni, ha csak kísérők vagyunk?
Igen, illik – mondta a szakember, de közel sem kell akkora összeget adni, mint egy jó barát vagy rokon. Ha megtehetjük, a vacsora- és italköltséget odaadhatjuk, ám ha körülbelül 20-30 ezer forintot adunk, akkor sem fognak ajtót mutatni.
A menyasszonytánc is számít
A fenti összegek a menyasszonytánctól függetlenül érvényesek, itt mindenki annyi pénzt dob be, amennyit szán a friss házaspárnak. A ceremóniamester felhívták a figyelmet arra, hogy egyre inkább figyelnek a diszkrécióra is, így ha valaki csak pár ezer forintot szánna erre az alkalomra, nem kell szégyellnie magát például az apóssal szemben, aki vélhetően jóval több pénzt fog itt – is – ajándékozni. Ennek ellenére a menyasszonytánc esetén 5-10 ezer forintot szoktak bedobni a kalapba fejenként – mondta a vőfély, hozzátéve, hogy a vendégek ezt pénzt általában beleszámolják a nászajándékba. Így például, ha 50 ezer forintot szánunk a házasoknak, akkor 40 ezer forintot teszünk a borítékba, és 10 ezer forintot „eltáncolunk”.
A megkérdezett ceremóniamester szerint ha a vendégek ténylegesen szeretnének hozzájárulni az ifjú házasok közös életkezdéséhez – legyen szó lakhatásról, felújításról vagy nászútról –, akkor az alapösszegen felül érdemes további pénzt adni, mindenki a saját anyagi lehetőségeihez igazodva. Ez az a pont, ahol a nászajándék ismét ajándékká válik.
Gazdasági értelemben az esküvő ma már többmilliós projekt. Egy közepes méretű, 100 fős rendezvény teljes költsége könnyen elérheti a 8–12 millió forintot, miközben a befolyó nászajándék sok esetben legfeljebb mérsékli a terheket, de nem fedezi azokat teljes egészében. Emiatt egyre több pár eleve nem számol azzal, hogy a lagzi „visszahozza az árát”.
A tendencia azt mutatja, hogy a nászajándékozás gazdasági funkciója átalakulóban van: a boríték már inkább pénzügyi egyensúlyozó eszköz, mintsem extra bevételi forrás. A vendégek számára pedig egyre tudatosabb döntéssé válik, mennyit engednek meg maguknak egy meghívás elfogadásakor.
Van, aki a tárgyi ajándékot preferálja
Vannak olyanok, akik kifejezetten tárgyi ajándékot kérnek nászajándékba – derült ki a HAON cikkéből. Akadnak jegyespárok, akik a házukat megvásárolták már, vagy épp folyamatban van, s jobban örülnek, ha kapnak egy-egy konyhai gépet, elektronikai eszközt.
Az ilyen esküvőkön is van menyasszonytánc. Természetesen nem raklapra felhalmozva lesznek elhelyezve egy sarokban a nászajándékok, hanem azt már korábban, jóval az esküvő előtt megkapják a leendő ifjú párok. A menyasszonytáncnál ezen vendégek, akik tárgyi ajándékkal lepték meg a fiatalokat, egy jelképes összeggel még beszállnak a táncba
– jegyezte meg a lap által megkérdezett esküvőszervező. Hozzátette: természetesen azért a másik oldal erősebb, akik az ajándékra szánt összeget inkább borítékba kérik a menyasszonytáncnál. Talán ez a verzió a legkényelmesebb a meghívott vendégeknek.