Ha hívták idén esküvőre, elkezdhet spórolni: ennyi pénzt illik adni nászajándékba

Fejenként legalább 50 ezer forintos nászajándék szükséges ahhoz, hogy egy vendég ne termeljen veszteséget az ifjú párnak egy átlagos magyar lagzin. Ez az összeg azonban ma már legfeljebb az esküvői részvétel költségeit fedezi, valódi anyagi segítséget csak ennél vastagabb boríték jelent.
Zováthi Domokos
2026.02.15, 06:59

Az esküvők költségszintje az elmúlt években látványosan megugrott. Utánajártunk, mennyi pénzt illik idén nászajándékba adni barátaink nagy napján.

Woman,,A,Guest,Invited,To,The,Celebration,,Holds,A,Glass esküvő ajándék pénz nászajándék menyasszonytánc
Megkérdeztük, mennyi pénzzel készüljünk esküvői ajándéknak / Fotó: Shchus

A Világgazdaság által megkérdezett ceremóniamester szerint 2026-ban fejenként mintegy 50 ezer forintba kerül egy vendég teljes ellátása, ami gyakorlatilag meghatározza a „nullszaldós” nászajándék alsó határát. Mindez azért van, mert

  • a vendéglátás,
  • a helyszínbérlés,
  • a személyzet
  • valamint az étel- és italcsomagok ára

együtt emelkedett az inflációval, miközben a tipikus vendégszám továbbra is 80–120 fő között alakul.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 50 ezer forintos boríték ma már nem ajándék, hanem költségtérítés, így ha valóban segíteni szeretnénk a jegyespárt, ehhez adjuk hozzá az általunk gondolt összeget.

A korábban megszokottnak számító 20–30 ezer forintos összegek reálértéken eltűntek, és már nem fedezik egy átlagos lagzi kiadásait.

Mi van, ha gyereket is viszünk az esküvőre?

A kisgyermekes család esetében nem kell minden gyermekre a teljes étel- és italfogyasztás árával számolni. Rákérdeztünk erre is: életkor szerint a helyszínek és a catering is szokott adni kedvezményt, így – cégtől függően – a néhány éves gyermek étkezése ingyenes, 10-12 éves korig pedig 50 százalékot szokás elengedni. Ez azt jelenti, hogy

ha például egy kisgyermekkel megyünk, nem kell  háromszoros nászajándékkal számolni.

Illik nászajándékot adni, ha csak kísérők vagyunk?

Igen, illik – mondta a szakember, de közel sem kell akkora összeget adni, mint egy jó barát vagy rokon. Ha megtehetjük, a vacsora- és italköltséget odaadhatjuk, ám ha körülbelül 20-30 ezer forintot adunk, akkor sem fognak ajtót mutatni. 

Hand,Puts,An,Envelope,With,Money,Into,A,Wedding,Festive esküvő ajándék pénz nászajándék menyasszonytánc
Fotó: Surachet Jo

A menyasszonytánc is számít

A fenti összegek a menyasszonytánctól függetlenül érvényesek, itt mindenki annyi pénzt dob be, amennyit szán a friss házaspárnak. A ceremóniamester felhívták a figyelmet arra, hogy egyre inkább figyelnek a diszkrécióra is, így ha valaki csak pár ezer forintot szánna erre az alkalomra, nem kell szégyellnie magát például az apóssal szemben, aki vélhetően jóval több pénzt fog itt – is – ajándékozni. Ennek ellenére a menyasszonytánc esetén 5-10 ezer forintot szoktak bedobni a kalapba fejenként – mondta a vőfély, hozzátéve, hogy a vendégek ezt pénzt általában beleszámolják a nászajándékba. Így például, ha 50 ezer forintot szánunk a házasoknak, akkor 40 ezer forintot teszünk a borítékba, és 10 ezer forintot „eltáncolunk”.

A megkérdezett ceremóniamester szerint ha a vendégek ténylegesen szeretnének hozzájárulni az ifjú házasok közös életkezdéséhez – legyen szó lakhatásról, felújításról vagy nászútról –, akkor az alapösszegen felül érdemes további pénzt adni, mindenki a saját anyagi lehetőségeihez igazodva. Ez az a pont, ahol a nászajándék ismét ajándékká válik.

Gazdasági értelemben az esküvő ma már többmilliós projekt. Egy közepes méretű, 100 fős rendezvény teljes költsége könnyen elérheti a 8–12 millió forintot, miközben a befolyó nászajándék sok esetben legfeljebb mérsékli a terheket, de nem fedezi azokat teljes egészében. Emiatt egyre több pár eleve nem számol azzal, hogy a lagzi „visszahozza az árát”.

A tendencia azt mutatja, hogy a nászajándékozás gazdasági funkciója átalakulóban van: a boríték már inkább pénzügyi egyensúlyozó eszköz, mintsem extra bevételi forrás. A vendégek számára pedig egyre tudatosabb döntéssé válik, mennyit engednek meg maguknak egy meghívás elfogadásakor.

Bride,And,Groom,First,Dance.,Money,Is,On,A,Floor esküvő ajándék pénz nászajándék menyasszonytánc
Fotó: EvgeniiAnd

Van, aki a tárgyi ajándékot preferálja

Vannak olyanok, akik kifejezetten tárgyi ajándékot kérnek nászajándékba – derült ki a HAON cikkéből. Akadnak jegyespárok, akik a házukat megvásárolták már, vagy épp folyamatban van, s jobban örülnek, ha kapnak egy-egy konyhai gépet, elektronikai eszközt. 

Az ilyen esküvőkön is van menyasszonytánc. Természetesen nem raklapra felhalmozva lesznek elhelyezve egy sarokban a nászajándékok, hanem azt már korábban, jóval az esküvő előtt megkapják a leendő ifjú párok. A menyasszonytáncnál ezen vendégek, akik tárgyi ajándékkal lepték meg a fiatalokat, egy jelképes összeggel még beszállnak a táncba

 – jegyezte meg a lap által megkérdezett esküvőszervező. Hozzátette: természetesen azért a másik oldal erősebb, akik az ajándékra szánt összeget inkább borítékba kérik a menyasszonytáncnál. Talán ez a verzió a legkényelmesebb a meghívott vendégeknek.

