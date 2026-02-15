Új diszkontlánc jelent meg Közép-Európában, csak idő kérdése, mikor nyílik az első bolt Magyarországon: tragikus sorsú milliárdos terjeszkedik – "Normális termék, abnormális ár"

A tragikus sorsú dán milliárdos, Anders Holch Povlsen Bukarestben nyitja meg villámgyorsan terjeszkedő, alacsony árairól ismert diszkontláncának első üzletét – jelentik a román lapok. Tekintve, hogy ugyanezt napokkal ezelőtt Pozsonyról is megírta a szlovákiai sajtó, látható, hogy óriási az izgalom. Még az se volna meglepetés, ha holnap kiderülne, se Pozsony, se Bukarest, hanem Budapest. Egy biztos: a Normal itt van, Közép-Európában is.

A diszkontlánc sorban hódította meg a nyugati országokat, most Közép-Európa következik, a belépési pont talányos / Fotó: Hans Lucas via AFP

A lánc, amely az elmúlt években sorban hódította meg a nyugat-európai országokat, alacsony árairól híres – és tulajdonosáról.

Povlsen tragédiája a modern példázata a régi igazságnak, hogy az emberi sorsnak más meghatározói vannak, nem a pénz, gazdagság, befolyás.

A most 53 éves milliárdos életében 2019-ben következett be a drámai fordulat. A Srí Lanka-i Shangri-La Colombo hotelben történt, gyilkos húsvéti bombamerényletben négy gyermeke közül hármat elveszített. A jóisten nem sokkal később valamit visszaadott, a következő évben a házaspárnak leány ikrei születtek, majd másfél évre rá egy fiuk.

A nagykereskedő-családba született Povlsen nem adhatta fel. Jelenleg 13,5 milliárd dollárra taksált vagyonával Dánia leggazdagabb embere, skóciai földjei révén az Egyesült Királyság legnagyobb birtokosa, az övé többek közt a Bestseller nemzetközi ruházati lánc, fő tulajdonos a brit ASOS divatláncban, és főrészvényes a Zalando német online kiskereskedésben.

Normal nevű diszkontlánca pedig fergeteges terjeszkedést hajtott végre, és Közép-Európa küszöbéig is eljutott, sőt már azon belülre.

De ki lesz az első, Pozsony vagy Bukarest?

A diszkontlánc máris ott van Romániában, és tavaszra híreket ígér

Fontos: a Normal nem élelmiszerlánc – személyes ápolási termékekre, kozmetikumokra, tisztítószerekre és snackekre specializálódott, üzleti modellje az alacsony árakra és a gyors termékforgásra épült. „Normál termékek abnormális áron” – a stratégiáját így fogalmazza meg a lánc a honlapján.

Az Adevarul jelentése szerint a Normal az első üzletét Bukarestben nyitja meg, ezzel Románia lesz az első kelet-közép-európai piac, ahova behatol a márka, miután felgyorsított terjeszkedést hajtott végre az északi országokban és a kontinens nyugati részén.