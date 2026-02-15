Új diszkontlánc jelent meg Közép-Európában, csak idő kérdése, mikor nyílik az első bolt Magyarországon: tragikus sorsú milliárdos terjeszkedik – "Normális termék, abnormális ár"
A tragikus sorsú dán milliárdos, Anders Holch Povlsen Bukarestben nyitja meg villámgyorsan terjeszkedő, alacsony árairól ismert diszkontláncának első üzletét – jelentik a román lapok. Tekintve, hogy ugyanezt napokkal ezelőtt Pozsonyról is megírta a szlovákiai sajtó, látható, hogy óriási az izgalom. Még az se volna meglepetés, ha holnap kiderülne, se Pozsony, se Bukarest, hanem Budapest. Egy biztos: a Normal itt van, Közép-Európában is.
A lánc, amely az elmúlt években sorban hódította meg a nyugat-európai országokat, alacsony árairól híres – és tulajdonosáról.
Povlsen tragédiája a modern példázata a régi igazságnak, hogy az emberi sorsnak más meghatározói vannak, nem a pénz, gazdagság, befolyás.
A most 53 éves milliárdos életében 2019-ben következett be a drámai fordulat. A Srí Lanka-i Shangri-La Colombo hotelben történt, gyilkos húsvéti bombamerényletben négy gyermeke közül hármat elveszített. A jóisten nem sokkal később valamit visszaadott, a következő évben a házaspárnak leány ikrei születtek, majd másfél évre rá egy fiuk.
A nagykereskedő-családba született Povlsen nem adhatta fel. Jelenleg 13,5 milliárd dollárra taksált vagyonával Dánia leggazdagabb embere, skóciai földjei révén az Egyesült Királyság legnagyobb birtokosa, az övé többek közt a Bestseller nemzetközi ruházati lánc, fő tulajdonos a brit ASOS divatláncban, és főrészvényes a Zalando német online kiskereskedésben.
Normal nevű diszkontlánca pedig fergeteges terjeszkedést hajtott végre, és Közép-Európa küszöbéig is eljutott, sőt már azon belülre.
De ki lesz az első, Pozsony vagy Bukarest?
A diszkontlánc máris ott van Romániában, és tavaszra híreket ígér
Fontos: a Normal nem élelmiszerlánc – személyes ápolási termékekre, kozmetikumokra, tisztítószerekre és snackekre specializálódott, üzleti modellje az alacsony árakra és a gyors termékforgásra épült. „Normál termékek abnormális áron” – a stratégiáját így fogalmazza meg a lánc a honlapján.
Az Adevarul jelentése szerint a Normal az első üzletét Bukarestben nyitja meg, ezzel Románia lesz az első kelet-közép-európai piac, ahova behatol a márka, miután felgyorsított terjeszkedést hajtott végre az északi országokban és a kontinens nyugati részén.
A folyamat olyannyira előrehaladott, hogy a vállalat már létrehozott egy helyi jogi entitást, amelyen keresztül Romániában működni fog. A fejlesztési stratégiával kapcsolatos kérdésekre a kiskereskedő képviselői azt mondták, hogy egyelőre nem tudják kommentálni az információkat, és körülbelül egy hónap múlva szolgálnak további részletekkel – számolt be a Profit.ro.
A láncot az Adevarul szerint Dániában alapították, első üzletét 2013-ban nyitotta meg, Silkeborg városában.
Jelenleg a márka mintegy 970 üzlettel rendelkezik
- Dániában,
- Norvégiában,
- Svédországban,
- Hollandiában,
- Franciaországban,
- Finnországban,
- Portugáliában,
- Spanyolországban,
- Olaszországban
- és Írországban.
Itt a csavar: a szlovák jelentések szerint Pozsonyé lesz az elsőség
A románok már készítik a pezsgőt, de még egy hete sincs, hogy megírta a szlovák Spectator: övék lesz az elsőség.
A jelentés szerint első üzletének megnyitásával Pozsonyban belép a szlovák piacra a Normal. Ők már a helyet is tudják, egyéb részletekkel együtt: a dánok az Eurovea bevásárlóközpontban nyitnak üzletet, amely a hét minden napján 10:00 és 21:00 között tart majd nyitva. A megnyitás pontos idejét egyelőre azonban nem jelentették be – számolnak be az Aktuality.sk oldalra hivatkozva.
Ezek után az sem lenne csoda, ha végül Budapest nyerne, de persze sarkítunk: a Normal magyar piacra lépéséről nem találtunk jelzést.
Emellett logikus, hogy ha a két szomszédos országban megjelennek – mindkét helyen egyébként a kiskereskedelemre árnyékot vető megszorítások zajlanak –, akkor az egészséges, bár versenytársakkal teli magyar piacra lépésük logikus folytatása a terjeszkedésnek.
Az első üzlet lehetőséget ad a láncnak arra, hogy felmérje a keresletet, mielőtt a további szlovákiai terjeszkedésről döntene.
A Normal közlése szerint nem alkalmaz rövid távú akciókat vagy kiárusítási kampányokat, ehelyett teljes kínálatában tartósan alacsony árakat biztosít, amelybe testápolási cikkek, kozmetikumok, tisztítószerek, snackek és italok tartoznak. A vállalat szerint további fontos jellemző a gyakori termékrotáció.
A nemzetközi terjeszkedés 2016 után gyorsult fel, amikor Anders Holch Povlsen közel 70 százalékos tulajdonrészt szerzett a vállalatban.
A fennmaradó részvények az alapítók – Torben Mouritsen és Bo Kristensen –, valamint a cég elnöke, Jan Dal Lehrmann befektető tulajdonában vannak, aki a Lion Kingdom című dán televíziós műsorban vált ismertté.
A román lap arra is emlékeztet, hogy Povlsen náluk már más módon is jelen van. A dán milliárdos természetvédelmi projektjeiről is ismert: a Conservation Carpathia Alapítvány egyik fő finanszírozója, amely egy „európai Yellowstone” létrehozását tűzte ki célul a Fogarasi-havasok térségében. A projekt olyan védett területeket foglal magában, mint a Királykő Nemzeti Park és a Leaota-hegység összesen több mint 250 ezer hektáron.
Ez még nem minden: a kapunál van egy még agresszívebb lánc is
A Normal üzleti modellje a párhuzamos import koncepcióján alapul: a vállalat alacsonyabb vásárlóerejű piacokon szerzi be a termékeket, majd más országokban – gyakran a versenytársaknál alacsonyabb áron – értékesíti azokat. A kínálat gyakran változik, folyamatosan új termékeket vezetnek be, hogy ösztönözzék a visszatérő vásárlásokat, és fenntartsák a vásárlók érdeklődését.
Stratégiájuk azt eredményezte, hogy Európa egyik leggyorsabban terjeszkedő láncává váltak. Van azonban, aki még náluk is gyorsabban csinálta, és egyáltalán nem volna meglepő, ha hamarosan Magyarországon is találkozhatnánk az üzleteikkel. Európa leggyorsabban növekvő lánca a szintén nem élelmiszertermékekkel foglalkozó és olcsóságra törő
holland Action.
Ők szeptemberben léptek Romániába, novemberi jelentés szerint akkor 3139 üzletük volt 14 országban úgy, hogy az év első kilenc hónapjában 221-et nyitottak. A bevételük évről évre két számjegyű százalékos ütemben nő.
Az Action a régióban Románia mellett már erős piaci jelenléttel rendelkezik Lengyelországban, és ott van a cseheknél, szlovákoknál, osztrákoknál is. Szinte „körbelőtték” Magyarországot – csak idő kérdésének tűnik, mikor jelentkeznek nálunk is, és az európai kiskereskedelemben gyorsan pereg az idő.
A sándorfalvi bevásárlóközpont építése tervszerűen halad: a két 400 négyzetméteres üzlet – a SPAR és a Rossmann – szerkezetkész, belső munkáik folynak, nyitásuk nyár közepére várható.