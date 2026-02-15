Álmaik otthonára spóroltak, de csalás áldozatai lettek: nagyon nem könnyű, de ki lehet szúrni a csalókat – szakértőt kérdeztünk, hogyan

Az elmúlt hónapokban tucatjával jelentkeztek azok a vásárlók, fogyasztók, akik megrendelték, kifizették, ám végül soha nem kapták meg a Győri Bútormánia által kínált bútorokat: a cég online felületei elérhetetlenné váltak, az ügyfélszolgálat eltűnt, a pénz pedig a károsultak beszámolói szerint nyomtalanul odalett.

A Győri Bútormánia ügye megmutatta, hogy a gyanútlan fogyasztó hogyan válhat online vásárlási csalás áldozatává / Fotó: Shutterstock.AI Generator

A közösségi médiában korábban aktív, több tízezres követőtáborral rendelkező vállalkozás ügye mára rendőrségi feljelentésekig és súlyos jogi kérdésekig jutott, miközben a vásárlók többsége tanácstalanul keresi, maradt-e bármilyen esély a pénze visszaszerzésére.

A Győri Bútormánia népszerű volt a közösségi médiában is

Az online térben működő vállalkozások megítélésénél sok fogyasztó ösztönösen abból indul ki, mennyire népszerű egy cég a közösségi médiában – válaszolta megkeresésünkre Boros Dominik, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének tanácsadója adta. Hangsúlyozta:

önmagában az, hogy egy vállalkozásnak sok követője vagy kedvelője van, semmilyen garanciát nem jelent.

Ezek az adatok manipulálhatók, és nem alkalmasak arra, hogy egy cég megbízhatóságát ténylegesen igazolják.

Amikor a fogyasztó már bajban van

Egy hasonló ügyben sokan automatikusan a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulnának. A szakértő szerint azonban itt jön az első korlát: ezek a fórumok kizárólag létező vállalkozásokkal szemben tudnak eljárni. Ha egy cég időközben

megszűnik,

kényszertörlés alá kerül,

vagy törlik a nyilvántartásból,

a klasszikus fogyasztóvédelmi jogérvényesítés ellehetetlenülhet.

Ha a cég csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, még megindítható az eljárás, de ha a vállalkozás az eljárás közben végleg megszűnik, nagy a valószínűsége, hogy a fogyasztó hoppon marad.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete szerint ez az a pont, ahol a probléma már túlmutat a hagyományos fogyasztó–vállalkozás jogvitákon. Egy korlátolt felelősségű társaság esetében ugyanis alapesetben csak a cég vagyona szolgál fedezetként, és ha ez kiürül, a fogyasztó jogilag nehéz helyzetbe kerül.

Ilyenkor a civil szervezet már nem tud közvetlen segítséget nyújtani, és elengedhetetlenné válik jogi szakember bevonása.

Lehetséges jogi kapaszkodók

A tanácsadók ugyanakkor több olyan lehetőséget is felvetettek, amelyekkel próbálkozhatnak a károsultak.