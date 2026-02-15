Deviza
Álmaik otthonára spóroltak, de csalás áldozatai lettek: nagyon nem könnyű, de ki lehet szúrni a csalókat – szakértőt kérdeztünk, hogyan

Hiába a több tízezres követőtábor, a korábbi jó hírnév vagy a látványos online jelenlét: a Győri Bútormánia ügye megmutatta, hogy ma már szinte bárki gyanútlanul válhat online vásárlási csalás áldozatává. A történet kapcsán a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete részletesen elmagyarázta, milyen jogi lehetőségei vannak a károsultaknak – és mire érdemes figyelni, hogy mások ne járjanak így.
Zováthi Domokos
2026.02.15, 08:00
Frissítve: 2026.02.15, 08:37

Az elmúlt hónapokban tucatjával jelentkeztek azok a vásárlók, fogyasztók, akik megrendelték, kifizették, ám végül soha nem kapták meg a Győri Bútormánia által kínált bútorokat: a cég online felületei elérhetetlenné váltak, az ügyfélszolgálat eltűnt, a pénz pedig a károsultak beszámolói szerint nyomtalanul odalett.

Huge,Furniture,Shop,Interior,With,Furniture,,Neutral,Colors.,Horizontal,Composition. győri bútormánia fogyasztó
A Győri Bútormánia ügye megmutatta, hogy a gyanútlan fogyasztó hogyan válhat online vásárlási csalás áldozatává / Fotó: Shutterstock.AI Generator

A közösségi médiában korábban aktív, több tízezres követőtáborral rendelkező vállalkozás ügye mára rendőrségi feljelentésekig és súlyos jogi kérdésekig jutott, miközben a vásárlók többsége tanácstalanul keresi, maradt-e bármilyen esély a pénze visszaszerzésére.

A Győri Bútormánia népszerű volt a közösségi médiában is

Az online térben működő vállalkozások megítélésénél sok fogyasztó ösztönösen abból indul ki, mennyire népszerű egy cég a közösségi médiában – válaszolta megkeresésünkre Boros Dominik, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének tanácsadója adta. Hangsúlyozta:

önmagában az, hogy egy vállalkozásnak sok követője vagy kedvelője van, semmilyen garanciát nem jelent.

Ezek az adatok manipulálhatók, és nem alkalmasak arra, hogy egy cég megbízhatóságát ténylegesen igazolják.

Amikor a fogyasztó már bajban van

Egy hasonló ügyben sokan automatikusan a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulnának. A szakértő szerint azonban itt jön az első korlát: ezek a fórumok kizárólag létező vállalkozásokkal szemben tudnak eljárni. Ha egy cég időközben

  • megszűnik,
  • kényszertörlés alá kerül,
  • vagy törlik a nyilvántartásból,

a klasszikus fogyasztóvédelmi jogérvényesítés ellehetetlenülhet.

Ha a cég csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, még megindítható az eljárás, de ha a vállalkozás az eljárás közben végleg megszűnik, nagy a valószínűsége, hogy a fogyasztó hoppon marad.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete szerint ez az a pont, ahol a probléma már túlmutat a hagyományos fogyasztó–vállalkozás jogvitákon. Egy korlátolt felelősségű társaság esetében ugyanis alapesetben csak a cég vagyona szolgál fedezetként, és ha ez kiürül, a fogyasztó jogilag nehéz helyzetbe kerül.

Ilyenkor a civil szervezet már nem tud közvetlen segítséget nyújtani, és elengedhetetlenné válik jogi szakember bevonása.

Lehetséges jogi kapaszkodók

A tanácsadók ugyanakkor több olyan lehetőséget is felvetettek, amelyekkel próbálkozhatnak a károsultak.

Az egyik ilyen a büntetőeljárás. Ha a károsult már feljelentést tett, a vádemelésig lehetőség van polgári jogi igény – vagyis kártérítés – bejelentésére a büntetőeljáráson belül. Ez azért fontos, mert így nem kell külön polgári pert indítani.

A másik lehetőség a polgári peres eljárás, amely azonban azon áll vagy bukik, hogy bizonyítható-e:

a korlátolt felelősségű társaság visszaélt a jogintézménnyel, és ezzel megkárosította a hitelezőket.

Ha ez bizonyítható, a cég tagjai akár saját vagyonukkal is felelhetnek. Ugyanakkor az időzítés kulcsfontosságú: a korábban bejelentett igények előnyt élvezhetnek a kielégítés során.

Felmerülhet a társult per lehetősége is. A jogszabályok szerint legalább tíz fogyasztó szükséges hozzá, azonos ténybeli és jogi alappal, kötelező jogi képviselettel és egy reprezentatív felperessel. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, még mindig szóba jöhet a felperesi pertársaság.

Akiknek nincs anyagi lehetőségük ügyvédet fogadni, segítséget kérhetnek a lakóhelyük szerint illetékes vármegyei kormányhivatal jog- és áldozatsegítő osztályától.

Hogyan lehetne mindezt megelőzni?

A tapasztalatok szerint az esetek többségében az ösztönös vásárlás vezet bajhoz. A civil szervezet ezért több megelőzési tanácsot is megfogalmazott. Érdemes utánanézni az adott cég internetes értékeléseinek még akkor is, ha ezek részben manipulálhatók. Fontos az általános szerződési feltételek célzott átböngészése:

  • a cég neve,
  • székhelye,
  • cégjegyzékszáma

nélkül később szinte lehetetlen jogot érvényesíteni.

Hasznos eszköz lehet a cégadatbázisok ellenőrzése is, ahol kiderülhet, hogy egy vállalkozás ellen folyik-e kényszertörlés, csődeljárás vagy végrehajtás. Emellett a weboldal múltjának vizsgálata – például archív felvételek segítségével – szintén árulkodó lehet. A túl egyszerű oldalak, a feltűnően nagy leárazások és a kirívóan olcsó „különleges” termékek mind figyelmeztető jelek.

A szakértők végső tanácsa egyértelmű: az online vásárlás, különösen nagyobb összeg esetén, ne rutinmozdulat legyen. A körültekintés időigényes, de egy esetleges jogvita során ezek az apró lépések jelenthetik az egyetlen esélyt arra, hogy a fogyasztó ne maradjon teljesen eszköztelenül.

